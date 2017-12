Phạm Băng Băng lại được RCFA (Mỹ) vinh danh là "Ngôi sao quốc tế mặc đẹp nhất thế giới"

aFamily.vn>Đẹp

18:38:00

Phạm Băng Băng mặc đẹp là chuyện mà ai cũng biết. Không chỉ có gương mặt và thần thái hơn người, cô còn sở hữu gu ăn mặc cực kỳ xuất sắc. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay tại các sự kiện, Phạm Gia luôn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Mới đây, cô còn vinh dự được trở thành "Ngôi sao quốc tế mặc đẹp nhất thế giới" (Best Dressed International Star of the Year) do RCFA (Red Carpet Fashion Awards) của Mỹ bình chọn.



Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên mà chính xác là lần thứ 2 Phạm Băng Băng được nhận danh hiệu này. Theo tờ RCFA, cô là người có gu thẩm mỹ vô cùng ấn tượng. Mỗi set đồ cô mặc đều mang một hình ảnh, một câu chuyện và thông điệp rất riêng. Có thể nói, sự xuất hiện của Phạm Gia đã khiến truyền thông nước ngoài thay đổi suy nghĩ về các ngôi sao châu Á.

Nếu như trước đây, sao Á Đông chỉ thích đeo vương miện, diện váy bồng lòe xòe đi sự kiện hay tham dự thảm đỏ quốc tế thì Phạm Băng Băng lại khác hoàn toàn. Cô luôn biết cách biến hóa đa dạng và khiến công chúng phải tò mò không biết cô sẽ mặc gì tiếp theo. Có thể nói, phong cách của cô là sự pha trộn giữa thanh lịch cổ điển, nữ quyền và trendy thời thượng.

Nguồn: RCFA