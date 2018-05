Phạm Anh Khoa gây sốc khi nói về văn hóa "vỗ mông", Phạm Lịch cao tay tuyên bố sẽ có "pháp luật can thiệp" scandal quấy rối tình dục

Scandal tình ái của Trường Giang tưởng như đã khép lại nhưng mới đây lại được xới lên bởi những tiết lộ "động trời" của diễn viên Khánh My. Khánh My thẳng thắn cho biết danh hài đã tán tỉnh và theo đuổi cô quyết liệt khi vẫn đang là người yêu của Nhã Phương và trước khi dính líu tới Nam Em. Trường Giang không chỉ đến nhà Khánh My ăn cơm cùng gia đình cô mà còn dành cho cô nhiều hành động lãng mạn, chu đáo. Tuy vậy, Khánh My đã tỉnh táo từ chối tình cảm này để nó không đi quá xa.