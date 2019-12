Pha một thìa bột quế với nguyên liệu này mỗi ngày, bạn sẽ có hỗn hợp đồ uống chống viêm, phòng tiểu đường, ung thư và làn da cứ thế nhuận sắc

Quế kết hợp mật ong – món ăn, bài thuốc phòng chữa bệnh mùa đông, đồng thời làm đẹp da, dưỡng nhan cực tốt

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), Theo lương y, quế có hai loại là quế nhục (quế vỏ thân to, dày) và quế chi (quế thu được từ những cành của cây quế). Trong Đông y, quế có vị ngọt, tính nóng, cay, hơi có độc, tác dụng vào 3 kinh gan, thận, lá lách giúp bổ mệnh môn, trữ lạnh, thông huyết mạch.

Quế giúp chữa mệnh môn rối hỏa như chân tay lạnh buốt, lạnh lưng, đau đầu gối, mạch nhỏ, đau bụng, nôn mửa, kinh bể, tiểu tiện khó khăn. Thông thường người dùng 1 - 5g/ ngày. "Nếu chân tay tê nhức, tê bì thì dùng cành quế tức quế chi. Nguyên tắc là quế nhục thu khí nóng vào cơ thể, quế chi lại dẫn khí nóng ở cơ thể ra. Do đó, tùy từng loại bệnh mà thầy thuốc sẽ căn cứ để bốc đúng loại quế cho bệnh nhân", lương y Bùi Hồng Minh nói.

Mật ong chứa 60-70% là glucose, ngoài ra còn có sacharose, muối vô cơ, axit hữu cơ, men tiêu hóa, chất béo… Mật ong vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh: tâm, tì, phế, vị, đại tràng. Lượng khuyến cáo mỗi ngày là 10-20g/ ngày.

Đây là một loại thuốc bổ, giảm mật độ axit của dịch vị, làm axit dạ dày hoạt động bình thường. "Nó có thể chữa được nhiều bệnh như viêm loét dạ dày, hành tá tràng, viêm gan, viêm túi mật, diệt vi trùng", lương y Bùi Hồng Minh nói.

Khi dùng quế kết hợp mật ong, bạn sẽ có đồ uống chữa bệnh hoàn hảo.

Tuy nhiên, mật ong có tính chất phụ thuộc vào vùng nguyên liệu ong lấy mật. Ông Minh lưu ý là nếu khu vực mật ong có hoa độc thì mật ong có độc là chuyện rất bình thường, điều này không phải do ong tự bài tiết ra. Do đó, khi mua mật ong cần tìm đúng nguồn tin cậy.

"Khi dùng quế kết hợp mật ong, bạn sẽ có đồ uống chữa bệnh hoàn hảo, nhất là những chứng bệnh thường gặp vào mùa đông này như đau nhức xương khớp, suy giảm miễn dịch, cảm lạnh, cảm cúm, các chứng bệnh đường tiêu hóa, mệt mỏi do thay đổi thời tiết, nhiệt độ… Đặc biệt, đây còn là đồ uống có tác dụng dưỡng nhan cho chị em phụ nữ. Vào mùa đông, làn da thường có xu hướng trở nên xám xịt vì lạnh, đồ uống này sẽ giúp tăng cường máu lên da, giúp da hồng hào, tươi trẻ hơn", vị lương y này nhấn mạnh.

Những công dụng siêu tuyệt vời việc uống nước quế mỗi ngày

Quế là một gia vị không mấy dễ chịu khi có vị cay nồng cực mạnh nhưng đây cũng chính là một vị thuốc có tuổi đời đến ngàn năm tuổi trong y học cổ truyền Ấn Độ và Trung Quốc. Công dụng của quế từng được Boldsky ca ngợi siêu tuyệt vời.

Cung cấp lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong các loại gia vị

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 41 hợp chất dược liệu khác nhau trong vỏ cây quế, trong đó phải kể đến là axit cinnamic, cinnamaldehyde và cinnamate. Thực tế thì quế có hàm lượng chất chống oxy hóa cao thứ 7 khi so sánh với tất cả các loại thảo mộc, gia vị và thực phẩm trên khắp thế giới. Trong khi đó, nó có lượng chất chống oxy hóa cao nhất khi được so sánh với các loại gia vị khác.

Các chất chống oxy hóa này giúp làm giảm các gốc tự do trong cơ thể, tăng cường oxit nitric trong máu và đẩy mạnh quá trình oxy hóa chất béo, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, não và các cơ quan khác.

Chống viêm cực mạnh

Theo Webmd, trong quế chứa flavonoid, có tính kháng viêm cực mạnh khi được hấp thu vào cơ thể. Đó là lý do tại sao bạn chỉ cần sử dụng 2 muỗng cà phê bột quế và mật ong mỗi ngày là sẽ giúp giảm sưng, đau cơ và dị ứng - nhất là vào những ngày mùa đông lạnh giá. Chưa hết, loại gia vị này cũng được biết đến nhờ công dụng giảm đau do chuột rút trong kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo Health, quế làm giảm mức cholesterol xấu và triglycerides trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, như chứng xơ vữa động mạch. Trên thực tế, quế cũng có thể làm giảm huyết áp ở bệnh nhân cao huyết áp và giúp tim mạch tái tạo chức năng, hoạt động hiệu quả hơn.

Chống lại bệnh tiểu đường

Quế có chứa các hợp chất chủ động chặn hoạt động của enzyme alanine trong cơ thể, do đó có chức năng hấp thụ glucose từ ruột sau khi tiêu hóa. Đó là lý do tại sao chiết xuất từ quế có lợi cho người bị tiểu đường vì nó ngăn ngừa sự gia tăng glucose trong máu bằng cách giảm sự hấp thụ. Thêm vào đó, quế cũng cải thiện tình trạng của bệnh nhân tiểu đường loại 2 bằng cách cải thiện độ nhạy cảm insulin của cơ thể.

Bảo vệ não khỏi chứng mất trí nhớ và thoái hóa

Hầu hết các rối loạn thoái hóa thần kinh, như bệnh Alzheimer và Parkinson, đều do sự tích tụ dần dần các gốc tự do trong cơ thể qua các năm bằng cách kích thích các tế bào khỏe mạnh trong não để biến đổi gen. Quế có thể bảo vệ não của bạn chống lại điều này nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào để loại bỏ các gốc tự do lưu thông trong cơ thể của bạn.

Phòng chống ung thư

Quế chứa một hợp chất mạnh có tên cinnamaldehyde, có khả năng phá huỷ các tế bào ung thư mới sinh và cũng bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể khỏi biến đổi ác tính. Trên thực tế, các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra cụ thể rằng quế có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư ruột già.

Ngăn chặn hơi thở có mùi khó chịu

Tính chất kháng khuẩn của quế không chỉ ngăn ngừa các vấn đề về miệng, như bệnh nướu răng và sâu răng, nó cũng loại bỏ các vi khuẩn gây hôi miệng. Thêm vào đó, nó để lại một cảm giác mát mẻ trong miệng của bạn, tương tự như bạc hà, và do đó cũng được sử dụng như một chất làm thơm mát miệng.

Dưỡng da căng mịn, hồng hào

Không chỉ tăng cường sản xuất collagen trong da, giúp da trở nên mềm mại, đàn hồi tốt hơn, quế còn làm cho da luôn hồng hào nhờ bơm máu đến bề mặt da nhiều hơn, giúp đẩy lùi dấu hiệu lão hóa.

Với những công dụng tuyệt vời như vậy, quế kết hợp mật ong còn đem lại tác dụng vượt trội hơn nữa. Do đó, mỗi ngày, bạn có thể pha một thìa mật ong và một thìa bột quế với nước ấm, sau đó thưởng thức, vừa giúp tăng cường miễn dịch, phòng chữa nhiều bệnh lại giúp mình sở hữu làn da căng mịn, hồng hào hơn vào mùa đông này nhé!