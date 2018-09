Only C háo hức khi lần đầu bắt tay ca sĩ đình đám của Singapore

Tối 28/9, Only C đã chính thức ra mắt MV mới mang tên Đi đi chần chờ chi. Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Only C với ShiGGa Shay - tài năng nhạc rap gốc Singapore. Trong dự kiện ra mắt sản phẩm mới, nhiều bạn bè nghệ sĩ như Cao Thiên Trang, Quang Đại, Băng Di, Trọng Hiếu, Hoàng Touliver đã đến chúc mừng Only C và ShiGGa Shay.

Nội dung MV là hành trình khám phá đảo quốc sư tử của Only C và ShiGGa Shay. Ca khúc khuyến khích mọi người hãy sống trọn tuổi trẻ, quên đi âu lo và dành thời gian vui chơi cùng bạn bè. MV cũng quay lại nhiều khoảnh khắc đầy màu sắc khi Only C và ShiGGa Shay dạo bước và lan tỏa niềm đam mê du lịch trên các con phố. Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn từ những hộp đêm nổi tiếng đến các khu phố nhộn nhịp hiện lên đầy sống động qua từng khung hình.

Nói về cơ duyên hợp tác với ShiGGa Shay, Only C bày tỏ rằng anh cảm thấy khá vinh dự và hài lòng. Only C luôn mong ước âm nhạc của anh đến gần với thế giới, khi có cơ hội thực hiện điều này, Only C toàn tâm dốc hết sức mình.

Only C là một trong những nhạc sĩ đắt show, mát tay nhất hiện nay. Anh là chủ nhân của những ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như: Anh không đòi quà, Đếm ngày xa em, Tắt đèn, Yêu là tha thu. Tuy gây tiếng vang nhưng Only C cũng thường xuyên đối mặt với những chỉ trích rằng âm nhạc của anh quá dễ dãi, kém chất lượng, chỉ chạy theo thị hiếu khán giả mà không có chiều sâu.

Nói về quan điểm âm nhạc của mình, Only C bộc bạch: "Âm nhạc của tôi có 2 khái niệm: Nhạc nghe được và nhạc nghe không được, kể cả những ca khúc Âu Mỹ, Hàn Quốc có lượt xem cao trên YouTube mà tôi và khán giả đang nghe. Thị trường rộng lớn lắm. Những gì mang lại tiền đều được gọi là thị trường cả. Hay nói đơn giản, nó là cách để phân biệt giữa nhạc sang và nhạc không sang. Tôi không nhận mình là nhạc sang, và cũng không biết định nghĩa chúng thế thế nào cho đúng".

Năm 2017 vừa qua, Only C cùng Miu Lê đã tham gia chương trình âm nhạc Sao đại chiến và gây ra cuộc tranh cãi dai dẳng cũng vì quan điểm nhạc như thế nào là chất lượng, như thế nào là dễ dãi, hời hợt.