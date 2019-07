"Ông trùm tạo hit" cho Đông Nhi yêu đơn phương Han Sara

Mới đây nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã chính thức cho ra mắt MV Ba chúng ta (Three of us) kết hợp cùng Han Sara trong cùng công ty quản lý cũ. Anh từng được biết đến là một nhạc sĩ tài năng sáng tác cho nhiều ngôi sao: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi... Tuy nhiên Đỗ Hiếu đã chính thức nói lời chia tay công ty của Ông Cao Thắng để chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

MV Ba chúng ta (Three of us) là nỗi lòng về tình cảm đơn phương của Đỗ Hiếu dành cho Han Sara. Vốn là bạn bè thân thiết nhưng anh chẳng thể thộ lộ tình cảm với cô bởi Han Sara cũng đã có một mối tình đẹp bên người yêu của mình khiến Đỗ Hiếu đành ngậm ngùi chôn sâu tình cảm đơn phương để tốt cho cả ba.

Ba chúng ta (Three of us) khắc họa câu chuyện tình đơn phương hay tình tay ba gần gũi thường thấy trong cuộc sống. Chính vì thế món quà âm nhạc của Đỗ Hiếu, Han Sara dành tặng khán giả như môt sự đồng cảm cùng những trái tim yêu, để dù có ra sao chúng ta vẫn phải chọn những quyết định đúng đắn, mang đến điều tốt đẹp cho người mình yêu.