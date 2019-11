Ông chủ nhà nghỉ mời người dân ở miễn phí, bao đồ ăn thức uống để tránh trú bão Nakri an toàn

Chiều 10/11, tại Bình Định tiếp tục có mưa nặng hạt, gió mạnh dần lên. Sóng biển có lúc cao 4 - 6 m liên tiếp đánh vào bờ, uy hiếp tuyến đường ven biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.



Gần 300 người, gồm dân quân, bộ đội, công an và người dân chung tay gia cố 2 km bờ kè bị sập do bão số 5 (Matmo). Cũng tại khu vực này, 179 hộ dân ven biển đã di dời đến nhà người thân, trường học, nhà văn hoá, trạm y tế để tránh bão Nakri đổ bộ.



Tại thôn Dĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, chủ nhà nghỉ Hoa Hồng quyết định mở cửa miễn phí để người dân đến tránh trú bão.

Anh Trần Văn An, chủ nhà nghỉ cho biết, bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương, có người bị thương vì nhà hư hỏng, không đảm bảo an toàn.

Bão số 6 (Nakri) được dự báo lớn nhất từ đầu năm, tiềm ẩn nguy hiểm, trong khi tại địa phương còn nhiều người đang sinh sống trong những căn nhà không đảm bảo an toàn. Để giảm thiếu nguy cơ mất an toàn cho người dân địa phương khi bão Nakri đổ bộ, anh An quyết định mở cửa cơ sở kinh doanh lưu trú của mình, đón bà con đến tránh bão.

Hành động ý nghĩa của chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trong bão

"Tôi đã xin phép chính quyền. Nhà nghỉ chỉ có hơn chục phòng, trong thời gian này không đón tiếp khách mà tôi dùng để hỗ trợ người dân vùng tâm bão, người ở địa phương, gia đình có người già và trẻ nhỏ hoàn cảnh khó khắn đến tránh trú bão" - anh An chia sẻ.

"Tôi xin rước mọi người về tránh bão, mọi chi phí tôi chịu hết. Qua cơn bão mọi người có thể về lại nơi cư trú của mình... Nếu đi lại khó khăn, tôi xin hỗ trợ chở mọi người đến và đi tận nơi", anh An chia sẻ.

Theo anh An, ngoài việc miễn phí tiền nhà nghỉ, người dân đến trú bão sẽ được hỗ trợ về thức ăn, nước uống nếu có nhu cầu.

"Tôi cũng không biết bà con ăn gì nên đã mua sẵn mỳ gói, sữa để dự trữ. Mọi người cứ gọi vào số điện thoại của tôi (0348378219) để được đón tiếp", anh Anh nói.

Trong sáng 10/11, đã có 3 gia đình đến trú bão, họ đều có con nhỏ. Chiều cùng ngày, thêm nhiều người đã đăng ký, dự kiến tới tối sẽ dọn đến ở.