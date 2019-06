Nước sinh hoạt đục như nước cống bủa vây dân chung cư

Nhiều ngày nay, cư dân cư chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, Hà Nội) thấy nước sinh hoạt đổi màu. Nhiều gia đình ngỡ ngàng khi nước xả ra đục như nước cống.

Anh Đoàn Văn Mạnh - ở HH01 chung cư New Horizon City cho biết: “Trước đó, tại căn hộ tôi sinh sống cũng xuất hiện tình trạng nước sinh hoạt bất thường. Nhưng ngày hôm qua (2.6), khi tôi xả tất cả các vòi nước đều thấy đục ngầu, không khác gì nước thải. Sau khi tôi xả đến hơn 1 khối nước thì hiện tượng nước đục, bẩn mới giảm đi được”.

Theo anh Mạnh, tình trạng nước sinh hoạt bẩn kéo dài như vậy làm người dân vô cùng lo lắng, bức xúc. Họ đặt câu hỏi sử dụng nước này có thể nấu nướng, ăn uống? Sức khỏe bị ảnh hưởng, ai chịu trách nhiệm? Các thiết bị khác trực tiếp đấu nối với nguồn nước như vậy sẽ gây hư hại như thế nào?

Từ khi về đây sinh sống, nhiều gia đình đã tự trang bị những bình lọc nước để yên tâm hơn khi sử dụng nước. “Về đây 2 năm, tôi phải thay 2 máy lọc nước và thay 4 lần các cục lọc rồi”, anh Mạnh nói thêm.

Your browser does not support the video tag. Nước sinh hoạt được gia đình anh Mạnh xả ra đục ngầu. Clip NVCC.

Dù đã báo cáo lên Ban Quản lý tòa nhà và chủ đầu tư, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ xác minh nguyên nhân.

Cạnh đó, tập thể cư dân chung cư HUD3 Tower (địa chỉ 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông) phản ánh nước sinh hoạt tại đây cũng bị nhiễm bẩn, đục như nước cống. Lo lắng cho sức khỏe của gia đình, nhiều cư dân phải đi mua bình nước lọc thay nước uống và nước nấu ăn mỗi ngày.

Trong khi chờ các cơ quan xác định nguyên nhân, nhiều hộ gia đình vẫn phải sống chung với cảnh nước sinh hoạt đục ngầu.

“Chúng tôi bỏ ra không ít tiền sắm các thiết bị lọc nước, rồi phải xả, bỏ đi rất nhiều nước sinh hoạt bẩn nên tiền nước tháng trước của gia đình tôi đã tăng lên gấp đôi”, một cư dân ở chung cư HUD3 Tower ca thán.

Cũng trong tình trạng tương tự, đại diện Ban Quản trị tòa nhà CT12 Văn Phú- Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Vài tháng nay, nhiều hộ dân trong tòa nhà phản ánh tình trạng nước sinh hoạt chuyển màu ngả vàng, đỏ sẫm, cư dân lo lắng".

Người dân lo lắng trước tình trạng nước sinh hoạt hoen ố. Ảnh NVCC

Sau đó, Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và các đơn vị liên quan đã cùng đại diện cư dân lấy mẫu kiểm nghiệm, kết quả cho thấy, nước sinh hoạt tại chung cư CT12 bị bẩn, nguyên nhân do bể chứa nội bộ.

Theo biên bản buổi làm việc giữa Cty TNHH MTV nước sạch Hà Đông với Ban Quản trị, Ban Quản lý và cư dân chung cư, kết quả kiểm tra bể ngầm của chung cư cho thấy bể bẩn, nhiều cặn, không có lưới chống côn trùng nên trong bể có nhiều gián, xung quanh thành bể có nhiều vết nứt.

Hình ảnh trong bể chứa của chung cư CT12 Khu đô thị Văn Phú. NVCC

Đặc biệt, trong bể còn có một giàn giáo sắt khi xây dựng xong chưa tháo đi, các vách ngăn xây bằng gạch không trát. Lớp tường gạch không được trát có dấu hiệu mủn vữa, thấm nước, khiến nước bị nhiễm đục.

Các đơn vị liên quan đã khắc phục nhưng đến hôm nay, ngày 4.6, tình trạng nước sinh hoạt có màu vàng đôi khi vẫn còn xuất hiện.