Nửa thị trấn ở Long An đi chợ Bách Hóa Xanh mỗi ngày

Từ 3h sáng, siêu thị đã tấp nập nhập các mặt hàng thịt tươi, cá lội, rau củ quả... để có thể mở cửa phục vụ bà con từ 5h30. Khung giờ cao điểm 6-10h, 24 nhân viên phải căng mình làm việc đón khách.



6h sáng, siêu thị đã kín khách mua.

Anh Hữu Nghĩa - Quản lý chuỗi siêu thị ở Long An cho biết, mỗi ngày cửa hàng đón tiếp 1.300 khách ra vào "đều như vắt chanh". Dịp lễ và cuối tuần, chuyện máy in xuất 1.600 hóa đơn là quá đỗi bình thường. "Thị trấn Đức Hòa có 14.409 dân với khoảng 3.000 hộ gia đình. Nếu mỗi hộ cử 1 người đi chợ, thì nửa thị trấn sầm uất bậc nhất Long An đang đến Bách hóa Xanh mua sắm mỗi ngày".

"Doanh thu tháng 6 này của siêu thị ước đạt 5,1 tỷ đồng, phá kỷ lục chuỗi siêu thị mini", anh Nghĩa nói thêm.

Nhân viên "chật vật" kiểm kê chồng hóa đơn cuối ngày.

Chị Thu Lan (ấp Bình Tả 2), một khách "ruột" cho biết, từ ngày mở siêu thị, chị gần như bỏ chợ truyền thống. Rau củ, thịt, cá, gạo... không thiếu món gì, giá thì rẻ ngang chợ. Tuần trước, chị còn mua được cam Ai Cập giá 30.000 đồng/kg, táo New Zealand 49.000 đồng/kg... mà ở chợ tìm mỏi mắt không ra.

"Ngày thường, tôi tranh thủ tạt qua mua rau cá tươi trong ngày thôi. Mua ở đây nhanh hơn dạo chợ, nắng thì có điều hòa, mưa không lo đường bẩn. Cuối tuần, tôi mới đến khuân thêm bột giặt, mắm muối. Nếu nặng quá thì kêu siêu thị ship về tận nhà", chị Lan nói.

Không chỉ hội chị em, cánh mày râu cũng chuộng đến Bách Hóa Xanh hơn chợ truyền thống. "Đi chợ sợ nhất cân thiếu, còn qua đây thì luôn cân đủ. Tôi không giỏi trả giá, nhưng vào siêu thị không lo mua hớ. 500 đồng hành ớt, siêu thị cũng bán", chú Lợi (khu công nghiệp Hải Sơn) cho biết.

Mặt hàng phong phú, nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm tươi sống, giá cả bình dân, nhân viên niềm nở... là những lý do giúp mô hình kinh doanh "chợ hiện đại" này hút khách đến mua. Anh Hữu Nghĩa cho biết, người ngoài có thể khá bất ngờ với thành công của Bách hóa Xanh nhưng là người trực tiếp vận hành siêu thị, anh không quá ngạc nhiên. Đến cuối năm, chuỗi sẽ mở thêm 60 cửa hàng ở Long An để đáp ứng nhu cầu bà con.

Không chỉ ở Đức Hòa, Long An, số lượng siêu thị Bách hóa Xanh tại các tỉnh thành khác cũng đang tăng lên nhanh chóng cùng với hiệu quả không hề thua kém so với các siêu thị ở thành phố lớn. Điều này càng chứng tỏ Bách hóa Xanh sẽ có thể tiến xa hơn bởi mục tiêu của chuỗi là cạnh tranh với chợ truyền thống tại tỉnh. Đến khi đó, sẽ chẳng còn ai quá ngạc nhiên khi người ta cùng đồng loạt chọn Bách hóa Xanh cho thói quen "đi chợ" hàng ngày.