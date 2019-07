Nữ quái vác bụng bầu thực hiện hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh

"Nữ quái bụng bầu" Nguyễn Thị Hằng gây ra hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh bắt đối tượng Trần Thị Hằng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào ngày 17.7, đơn vị nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn L (SN 1984) ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp một chiếc tivi trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Trần Thị Hằng và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận đã trộm cắp tài sản của nhà anh L và trước đó đã trộm cắp một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda - Wave của một nhà dân trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình xác minh thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa xác định Trần Thị Hằng cũng chính là nữ quái "bụng bầu”, chuyên trộm cắp liên tỉnh, đang bị Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt.

Mở rộng điều tra, Hằng khai gần đây đã gây ra 20 vụ trộm ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang và thành phố Hà Nội. Tổng số tiền trộm cắp được lên tới hàng trăm triệu đồng...

Thủ đoạn của Hằng là liên tục đi các tỉnh lân cận rình mò, phát hiện sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.