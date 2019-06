Nữ nhân sinh vào 3 năm này sẽ được sao Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, năm nay sẽ bội thu về tài lộc, may mắn nối tiếp may mắn

Theo tử vi phương Đông, mỗi một năm từng người sẽ có một sao chiếu mệnh tương ứng theo tuổi âm lịch. Trong số 9 sao Cửu diệu thường sẽ có những sao hung tinh và sao cát tinh, và đặc biệt những người được sao cát tinh chiếu mệnh thì cuộc sống trong năm đó sẽ gặp được nhiều điều may mắn, làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Một trong những sao cát tinh được nói đến chính là sao Thái Âm. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có 3 năm sinh sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, đặc biệt đối với nữ nhân. Vì vậy, ai thuộc 3 năm sinh này này thì xác định cả năm gặp được nhiều may mắn, bội thu về tài lộc và cuộc sống trong năm sẽ có nhiều hỷ sự, may mắn nối tiếp không ngừng. Cùng xem đó là 3 năm nào nhé!



Năm 1980 (Canh Thân)

Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, chịu thương chịu khó và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Tuổi Thân tuy không sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng họ hoàn toàn có thể tự làm chủ được cuộc sống của mình. Bước vào giai đoạn trung vận, người tuổi Thân thường gặt hái được nhiều thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong năm Kỷ Hợi 2019, những người sinh vào năm Canh Thân (năm 1980) sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh. Trong tử vi phương Đông, sao Thái Âm được xem sao tốt đối với nữ mệnh, vì vậy phụ nữ sinh vào năm Canh Thân được sao này chiếu mệnh thì sự nghiệp và tiền tài trong năm sẽ thăng hoa rực rỡ, đặc biệt vào tháng 9 âm lịch. Cùng chờ xem nhé!

Năm 1989 (Kỷ Tỵ)

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội xung quanh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Tỵ dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp nhờ sự tài giỏi của mình, tuy nhiên có đôi khi vận may chưa đến nên họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Trong năm Kỷ Hợi này, tuổi Tỵ cũng gặp không ít may mắn, đặc biệt đối với người sinh vào năm Kỷ Tỵ (năm 1989) thì sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, con đường sự nghiệp sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt hơn hết, sao Thái Âm giúp mệnh chủ có được cuộc sống đầy đủ và sung túc, danh lợi cũng thăng hoa rực rỡ.

Năm 1998 (Mậu Dần)

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách độc lập, mạnh mẽ và luôn có tham vọng để thay đổi cuộc sống, giúp mỗi ngày của mình được nâng lên một tầm cao mới. Người tuổi Dần luôn muốn xây dựng một cuộc sống sung túc, viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, vì vậy họ không ngần ngại đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Dần là con giáp được thượng đế chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt đối với những người sinh vào năm Mậu Dần (năm 1998) sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, không những may mắn trong công việc mà tài vận còn dồi dào không ngừng. Đối với những người làm kinh doanh thì sẽ thu được cát lợi bất ngờ, đánh đâu thắng đó, cuộc sống đủ đầy viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Tổng hợp)