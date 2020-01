Nữ nhân sinh vào 3 năm này, 2020 có sao Thái Dương chiếu mệnh, năm cũ vất vả đủ rồi, năm Canh Tý sẽ phất lên như “diều gặp gió”

Theo tử vi phương Đông, trong một năm mỗi người đều có sao Cửu diệu chiếu mệnh tương ứng với năm sinh âm lịch. Trong số những sao Cửu diệu có sao hung tinh, cát tinh và trung tinh, ai trong đời cũng sẽ phải trải qua 3 sao này. Nếu như may mắn gặp được sao cát tinh thì hãy cùng tranh thủ cơ hội để đổi đời.

Trong năm Canh Tý tới đây, những người sinh vào 3 năm này sẽ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây được xem là sao cát tính, mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí tìm được cơ hội đổi đời. Vì vậy, tranh thủ lúc vận may đang đến hãy xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy, để hậu vận thoải mái an nhàn. Cùng xem đó là những năm nào nhé!

Năm 1978 (Mậu Ngọ)

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, yêu đời, luôn biết tận dụng thế mạnh của mình để phát triển sự nghiệp, giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn hơn. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ là người có chí cầu tiền, luôn cố gắng mọi lúc mọi nơi nhờ vậy mà công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Trong suốt thời gian qua, tuổi Ngọ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đều vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020, những người tuổi Ngọ sinh vào năm Mậu Ngọ (1978) có sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là sao cát tính giúp mệnh chủ gặp nhiều điều tốt lành, đặc biệt trong năm 2020 này, Mậu Ngọ sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, họ sẽ tìm được cơ hội để đổi đời, không những xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn có giải quyết được những khó khăn trong hôn nhân, cải thiện mọi thứ dần tốt hơn.

Năm 1987 (Đinh Mão)

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà cuộc sống xung quanh luôn có quý nhân phù trờ, dù có khó khăn thế nào thì cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Mão thường được trời ban nhiều phước lành, bất kể trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể tùy cơ ứng biến, biết cố gắng nỗ lực để thay đổi mọi thứ tốt đẹp.

Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020, những người tuổi Mão sinh vào năm Đinh Mão sẽ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây được xem là sao cát tinh trong số những sao Cửu diệu. Năm 2020, nữ Đinh Mão sẽ gặp được nhiều may mắn và tìm được cơ hội để đổi đời, đặc biệt đi làm xa dễ được lộc tài, thuận buồm xuôi gió về mọi mặt. Trong năm này, tuổi Mão phải phát huy mọi ưu điểm thì sẽ cảm nhận được cuộc sống thăng hoa rực rỡ.

Năm 1996 (Bính Tý)

Trời sinh tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết nỗ lực và phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội tốt thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp thăng hoa. Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ biết tích lũy, sống tiết kiệm và hiểu được giá trị sống đích thực. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, vì vậy một khi có cơ hội tốt trước mắt, nên biết nắm bắt thì cuộc đời sẽ nở hoa.

Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020 này, những người tuổi Tý sinh vào năm Bính Tý (1996) sẽ có sao Thái Dương chiếu vận. Đây được sao là sao tốt, sẽ giúp nữ mệnh Bính Tý gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Trong năm nay, sao Thái Dương giúp Bính Tý gặp được nhiều sự tốt lành, công việc thuận lợi, càng làm việc càng sáng tạo được nhiều thứ. Từ giữa năm trở đi, Bính Tý chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội thì việc làm giàu chỉ trong tầm tay.