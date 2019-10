Nữ Giám đốc “mét rưỡi” nổi tiếng MXH chia sẻ 5 bước giúp chị em đánh bay tự ti ngoại hình để sống tích cực hơn

“Tự ti ngoại hình” - một trong những thói quen phổ biến và vô cùng xấu xí của chị em phụ nữ ngày nay. Có thể không tin, nhưng sự thật là chính việc tự ti này đôi khi sẽ trở thành rào cản trong nhiều cuộc giao tiếp của chị em và biến chị em trở thành một cá nhân phát ra nguồn năng lượng tiêu cực, chủ động rời xa với mọi người xung quanh.



Thậm chí, nhiều chị em còn buồn bã vì ngoại hình đến mức “suy diễn” cho rằng mình “ế” là do mình xấu, mình làm gì cũng không thành công là do mình xấu, mình giao tiếp không thành cũng là do mình xấu,... Vâng, chị em cứ quy hết tội cho cái xấu nhưng quên mất một điều rằng, bản thân chị em còn chưa chấp nhận mình thì lấy cái quyền gì mà bắt người khác phải yêu thương, nâng đỡ.

Vậy nên, điều cần thiết và tiên quyết nhất để thay đổi cuộc đời là chị em phải thay đổi thái độ sống, tự tin với chính mình và thay vì chăm chăm nhìn vào cái xấu hãy nghĩ về điểm nổi bật của mình, từ đó phát huy nó để khỏa lấp những điểm mà mình “không đẹp bằng người khác”, cũng như là giúp cho bản thân sống tích cực hơn, hạnh phúc hơn.

Và đó cũng chính là nội dung mà Huỳnh Huyền Trân (nickname Vanilla) muốn chia sẻ với chị em phụ nữ nhân ngày 20/10. Được biết, Huyền Trân là một nữ Giám đốc truyền thông vô cùng tài giỏi đồng hành nhiều năm bên cạnh chuyên gia tâm lý Dr. Pepper, đồng thời là cô còn theo đuổi chủ nghĩa sống "tối giản" và rất thường xuyên chia sẻ những bài học, triết lý cuộc sống hay trên MXH liên quan đến phụ nữ.

Cô viết như sau:

“CHỌN GHÉT HAY YÊU?

Sao cao có 1m48?

Ba mẹ cao mà xui xẻo mình nhỏ con dữ vậy nè?

Mặt một mâm đầy!

Chân ít có cong ghê?

Cùng một thời gian, thay vì chọn chăm chăm vào những điều mình không yêu, sinh ra năng lượng xấu, thì nhân dịp 20/10, Vani tặng các bạn bài tập này - trích một phần bài mình hay chia sẻ trong lớp "Bí quyết để Tự tin khi giao tiếp". Làm đi sẽ đạt lé-vô tự tin như “gái-mét-rưỡi” này:

1. Quăng cục-lơ với các điểm yếu như nó chưa hề tồn tại.

2. Tìm ra ít nhất 5 điểm bạn yêu trên cơ thể mình.

3. Viết ra lý do bạn yêu dù nó điên khùng cỡ nào.

4. Thôi miên mình và sống với những suy nghĩ tích cực này. Mỗi sáng đứng trước gương, cười thật tươi và "tự kỷ" nói với chính mình những điều trên.

5. Không ngừng khám phá để hiểu rất rõ giá trị mình có thể mang đến cho người khác thật sự nằm ở đâu (ngoài ngoại hình)”.

Những chia sẻ trên, nhiều người có thể cho rằng đó chỉ là nói suông bởi Vanilla hoàn hảo tài giỏi sẵn rồi biết cái gì mà nói, tuy nhiên tiết lộ thú vị là nữ Giám đốc luôn tự tin, thu hút được đám đông mỗi khi xuất hiện này chỉ cao… “một mét rưỡi”. Thậm chí cả hội “cạ cứng” của cô cũng đều thuộc hàng “nấm lùn”.

Quả thật, như các cụ hay bảo “nhân bất thập toàn”, bản thân chúng ta xét về ngoại hình và cái nhìn chủ quan cá nhân thì chẳng có ai tự vỗ ngực cho rằng mình là hoàn hảo nhất. Ai cũng luôn có một điểm gì đó yêu và ghét trên cơ thể. Vậy thì với xuất phát điểm gần như tương đồng ấy, tại sao có người lại tự tin, có người lại tự ti?

Câu trả lời cho câu hỏi trên tất cả đều nằm trong cách mà mọi người lựa chọn nhìn vào, thái độ sống mà mọi người tự cài cắm trong đầu mình mà thôi. Và tất nhiên, tự tin thì tốt hơn tự ti, vì vậy còn chờ gì mà không thử áp dụng 5 bước đơn giản để đánh bay mối lo tự ti ngoại hình trong đầu của Giám đốc Vanilla đi nào!