Nữ diễn viên xinh đẹp 'Tân dòng sông ly biệt' chết vì ung thư máu, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu cần khám sớm

Dù không phải là diễn viên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ, Lý Ngọc được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn Phương Du - bạn thân của Lục Y Bình (Triệu Vy đóng) trong phim "Tân dòng sông ly biệt".

Cô từng tham gia nhiều bộ phim như "Liêu Trai chí dị", "Season of love", "The last princess". Sau khi đóng "Tân dòng sông ly biệt", cô trở thành bạn thân với Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng.

Diễn viên Lý Ngọc ra đi ở tuổi 33 vì căn bệnh ung thư máu

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên Lý Ngọc bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Mặc dù được điều trị tận tình nhưng tình trạng bệnh của Lý Ngọc rất xấu và lâm vào hôn mê. Sau nửa tháng hôn mê, nữ diễn viên đã qua đời ngày (14/3/2009).

Được biết, trước khi phát hiện bệnh, Lý Ngọc vẫn rất khỏe mạnh và vui tươi. Bạn thân của Lý Ngọc là Lý Băng Băng kể lại, cả hai từng gặp gỡ nhau một thời gian ngắn, nhưng lúc đó cô thấy bạn mình không hề có dấu hiệu bệnh tật.



Chỉ sau đó ít lâu, gia đình Lý Ngọc gọi điện cho Lý Băng Băng để thông báo Lý Ngọc đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sự ra đi đột ngột của Lý Ngọc để lại nhiều tiếc nuối cho các đồng nghiệp và người hâm mộ.

Dàn viễn viên "Tân dòng sông ly biệt" vang bóng một thời

Căn bệnh nữ diễn viên Lý Ngọc mắc phải tỷ lệ tử vong rất cao

Theo các chuyên gia y tế, bệnh ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng là bệnh nguy hiểm và thường thì bệnh nhân phải tới giai đoạn bệnh nặng với các triệu chứng biểu hiện rõ ràng mới phát hiện ra bệnh.

Bệnh ung thư máu thường đi kèm với sự sụt giảm, triệt tiêu lớn số lượng các tế bào máu (hồng cầu). Nếu không được điều trị sớm thì tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân mắc bệnh này rất cao.

Đặc trưng của bệnh là sự tăng sinh một loại tế bào non ác tính chưa trưởng thành trong tủy xương gọi là tế bào blast. Sự tăng sinh vô độ của tế bào blast trong cơ thể dẫn tới việc ức chế khả năng sinh hồng cầu và tiểu cầu của tủy xương, khiến cho các hồng cầu bị phá hủy dần dần, khiến người bệnh thiếu máu. Tế bào blast tràn vào máu và thâm nhập các cơ quan, dẫn đến ung thư máu.

Dấu hiệu báo bệnh, cần đi khám sớm

Dưới đây là những triệu chứng phổ biến của ung thư máu:

Ảnh minh họa

- Nhợt nhạt và cảm thấy kiệt sức, có thể khó thở.

- Dễ bị nhiễm trùng.

- Chảy máu bất thường, bao gồm các vết bầm không rõ lí do, rong kinh, chảy máu răng, chảy máu cam.

- Vết đốm hay phát ban trên da.

- Sốt cao và đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm.

- Một số triệu chứng hiếm gặp có thể xảy ra như bạn cảm giác đau khớp và xương. Bên cạnh đó, những mảng da tím nổi xuất hiện trên nền da nhợt nhạt.