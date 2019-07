Nữ diễn viên Hàn Quốc đối diện án tù vì bắt 3 con sò tai tượng quý hiếm của Thái Lan khiến dư luận phẫn nộ

Trong tập phát sóng hôm 30/6 của chương trình thực tế "The Law of the Jungle", nữ diễn viên Lee Yeol-eum đã rất mừng rỡ khi bắt được 3 con sò tai tượng tại công viên quốc gia Hat Chao Mai của Thái Lan. Sau đó, người chơi phải chế biến các con sò bắt được.

Lee Yeol-eum bắt sò tai tượng trong chương trình "Luật rừng" (Ảnh: SBS)

Cận cảnh 1 con sò tai tượng khổng lồ quý hiếm (Ảnh: NatGeo)

Tuy vậy vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra sau khi show phát sóng. Hôm thứ sáu 5/7, giới chức Thái Lan đã tuyên bố hành động đánh bắt và ăn sò tai tượng quý hiếm là trái với pháp luật nước này.

Ông Narong Kongeiad, người đứng đầu vườn quốc gia, cho biết đã nộp đơn kiện cá nhân Lee Yeol-eum với cáo buộc vi phạm luật về bảo tồn động vật hoang dã. Nếu tội danh thành lập, mức án cao nhất có thể lên tới 4 năm tù cùng số tiền phạt là 40.000 baht (hơn 30 triệu đồng).

"Nữ diễn viên Lee là người phải chịu trách nhiệm chính vì đã trực tiếp bắt sò tai tượng, vi phạm pháp luật. Những người khác có liên quan cũng sẽ bị kiện" - ông Narong khẳng định.

Sò tai tượng là động vật quý hiếm, bị cấm đánh bắt ở Thái Lan (Ảnh từ show "Luật rừng", SBS)

SBS - nhà đài đứng sau chương trình đình đám - vào hôm 5/7 đã "đưa ra lời xin lỗi sâu sắc" khi thực hiện ghi hình mà không tìm hiểu kĩ luật pháp địa phương, đồng thời cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai.

Đáp lại, ông Narong nói phía nhà sản xuất đã được cho biết về các điều luật. "Nguồn tài nguyên hải sản ở Hat Chao Mai không thể bị đánh bắt, săn bắn hay chế biến làm thức ăn. Vườn quốc gia đã thông báo việc này đến toàn bộ ekip và nghệ sĩ trước khi ghi hình" - ông Narong nói.

Người đứng đầu vườn quốc gia ở Thái Lan cho biết dù đã nhận được lời xin lỗi của SBS nhưng đây là vụ án hình sự nên không thể rút đơn kiện. Việc điều tra, xử lý kế tiếp sẽ do cảnh sát Thái Lan tiến hành.

Nữ diễn viên Lee Yeol-eum đối diện với bản án 4 năm tù nếu tội danh thành lập (Ảnh: @yuleumlee/ Instagram)

Sò tai tượng có tên khoa học tridacna gigas, là loài sò lớn nhất trên thế giới. Nó sống trên các rạn san hô và có thể đạt đến kích thước 1,3 mét, nặng 250 kg, tuổi thọ có thể lên tới hơn 100 năm. Đây cũng là loài có tên trong danh sách động vật nguy cấp của Thái Lan, được bảo vệ theo Luật Gìn giữ và Bảo tồn Động vật hoang dã 1992. Vườn quốc gia Hat Chao Mai thuộc tỉnh Trang, cách Bangkok 670 km về phía nam, vốn là một vùng biển có nhiều rạn san hô cung cấp mái nhà cho sò tai tượng sinh sống.

Hiện tại, vụ việc nữ diễn viên Lee Yeol-eum bắt sò tai tượng vẫn đang gây tranh cãi rất lớn trên cộng đồng mạng ở cả Thái Lan lẫn Hàn Quốc. Theo AP, nhiều netizen Hàn đã tức giận đòi dừng show thực tế này.

(Theo AP, AFP)