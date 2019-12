Nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương đăng ảnh đón Noel sớm cùng con gái Pika, hóa ra cô bé đã lớn bằng nhường này

Lại một mùa Noel nữa sắp tới, người người nhà nhà rộn rã đón chờ trong không khí lễ hội vui tươi. Bà mẹ nổi tiếng Huỳnh Lý Đông Phương cũng không ngoại lệ, bởi sống tại châu Âu từ nhỏ nên nữ cơ trưởng chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa phương Tây, thế nên mỗi khi đến gần Giáng sinh là cô cũng háo hức như thời còn bé.

Vừa xong, hot mom sinh năm 1987 đã chia sẻ khoảnh khắc selfie vô cùng dễ thương của cô và con gái đầu lòng Pika. Mới ngày nào Pika đột ngột xuất hiện khiến bao người bất ngờ, bởi Huỳnh Lý Đông Phương giữ bí mật hoàn toàn quãng thời gian mang bầu, sinh nở, mãi tới lúc Pika tròn 1 tuổi thì nữ cơ trưởng mới công khai diện mạo của con. Thế mà nay Pika đã gần 3 tuổi, lớn hơn xưa và đáng yêu vô cùng.

Bà mẹ hạnh phúc viết trên trang cá nhân: "All I want for Christmas is you. Maman t’aime plus que tout au monde, Princesse". Tạm dịch: Tất cả những gì mẹ muốn cho Giáng sinh này là con. Mẹ yêu con nhất trên đời, công chúa.

So với hồi 1 tuổi thì Pika đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi! Hội chị em trầm trồ vì càng lớn Pika càng có nhiều nét giống mẹ, trừ nụ cười giống bố ra thì gương mặt cô nhóc y hệt như bản sao mini của Huỳnh Lý Đông Phương vậy. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên hơn cả là trong khi Pika lớn dần lên, ngoại hình có nhiều thay đổi, thì mẹ của cô nhóc dường như chẳng khác biệt gì mấy. Năm nay đã 32 tuổi, sắp sửa 33, vậy mà Huỳnh Lý Đông Phương cứ trẻ mãi như thể bị thời gian bỏ quên.

Pika của ngày hôm qua trông bé bỏng, bụ bẫm hơn phiên bản Noel 2019.

Bé Pika (tên thật Khánh An) là con gái đầu lòng của Huỳnh Lý Đông Phương và người chồng Việt kiều. Sau khi giới thiệu con gái với tất cả mọi người thì tổ ấm nhỏ của nữ cơ trưởng ngày càng viên mãn hơn, bà mẹ 31 tuổi không ngại ngần đắn đo khi lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên con.