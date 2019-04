Nóng: Kết quả điều tra bất ngờ vụ nghi cô giáo bôi chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

Cụ thể, theo Báo cáo số 224/BC-CQĐT Cơ quan CSĐT - CA huyện Đại Từ, ngày 12/3, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Bích N. với nội dung nghi vấn cô giáo Hoàng Thị M., giáo viên trường mầm non, đồng thời là cô ruột cháu B.Y (con chị N.) bôi chất bẩn vào vùng kín cháu bé.



Theo đơn tố giác, chị N. cho biết, tối ngày 6/3, khi tắm cho con gái là cháu B.Y, chị N. thấy bộ phận sinh dục của cháu có bám dính chất bẩn; cháu B.Y kêu đau ở bộ phận sinh dục và có biểu hiện hoảng sợ.

Đến ngày 10/3, gia đình gặng hỏi thì cháu nói là bị cô Hoàng Thị M. kéo vào nhà vệ sinh của trường rồi bôi chất bẩn vào bộ phận sinh dục sáng 6/3, cô M. còn dặn "không được nói với ai”...

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

Ngày 11/3, gia đình chị N. đưa cháu B.Y đến BV Đa khoa trung ương Thái Nguyên để thăm khám, kết quả bộ phận sinh dục của cháu bị viêm nhiễm... Chị N cho rằng vì mâu thuẫn gia đình nên cô ruột của cháu B.Y là giáo viên M. đã gây ra sự việc nêu trên và đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, CA huyện Đại Từ đã báo cáo CA tỉnh Thái Nguyên và thường trực huyện ủy, đồng thời khẩn trương chỉ đạo lực lượng điều tra, xác minh.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Cơ quan CSĐT - CA huyện Đại Từ đã ra Quyết định trưng cầu, giám định, giám định bộ phận sinh dục và giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cháu B.Y; đồng thời đưa cháu đến Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên để tiến hành giám định và thu giữ mẫu dịch âm đạo và mẫu máu của cháu B.Y gửi viện Pháp y quốc gia giám định độc chất.

Ngày 13/3, Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên ra Kết luận số 13/TD, kết luận: Hai môi lớn của âm hộ nề đỏ, màng trinh nề đỏ, không có vết rách và Kết luận số 127/TgT, kết luận: Mức độ tổn hại sức khỏe của cháu B.Y là 0% (không phần trăm).

Ngày 20/3, Viện pháp y quốc gia ra Kết luận giám định hóa pháp số 160/140/177/19/HP, kết luận: Không tìm thấy chất độc trong mẫu gửi giám định.

Thu thập tài liệu và làm việc với Bác sĩ của Viện Đa Khoa T.Ư Thái Nguyên, nơi gia đình cháu B.Y đưa cháu đến khám, xác định: Kết quả khám ngày 11/3: 2 mép môi lớn tấy đỏ, âm hộ có dịch màu vàng. Kết quả xét nghiệm: Nhiễm cầu khuẩn Gram dương ++ và trực khuẩn Gram dương +. Chẩn đoán cháu B.Y bị viêm âm đạo do tạp khuẩn. Bác sĩ không xác định được nguyên nhân cụ thể và thời điểm cụ thể cháu B.Y bị nhiễm 2 loại vi khuẩn nêu trên.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường (có sự tham gia đầy đủ các thành phần theo luật định, trong đó có cháu B.Y, chị N., bà Trần Thị S. là bà ngoại cháu) và trích xuất hình ảnh, camera giám sát tại trường mầm non, Cơ quan điều tra không thu giữ được bất kỳ đồ vật, hình ảnh nào liên quan hoặc nghi vấn liên quan đến sự việc như đơn của chị N. tố giác.

Đồng thời, BGH nhà trường cho biết, cô Hoàng Thị M. được phân công quản lý, giảng dạy tại lớp 3 tuổi A, không trực tiếp giảng dạy tại lớp 4 tuổi B là lớp cháu B.Y đang theo học.

Hai cô giáo là Hà Thị Hoàn và Trần Thị Tuyến và những người trực tiếp giảng dạy và chăm sóc cháu B.Y tại lớp đều xác định: Ngày 6/3, trong khoảng thời gian cháu học tập và sinh hoạt tại trường mầm non, cháu B.Y không có biểu hiện bất thường, không nhìn thấy cô M gặp gỡ, tiếp xúc với cháu B.Y.