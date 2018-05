Nóng: Cảnh sát vây ráp, bắt thêm nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ

Mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hình ảnh được cho là công an vây ráp tại một con hẻm ở phường 7 quận Gò Vấp bắt nghi phạm giết hiệp sĩ

Lúc 23h50 ngày 14/5, nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp cho biết lực lượng Công an TP.HCM đã bắt thêm 1 nghi can liên quan đến vụ đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, Q.3).

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đã vây bắt nghi can này tại một căn nhà thuộc địa bàn phường 9, quận Gò Vấp.

Khoảng hơn 23h, trên mạng xã hội cũng rộ thông tin "đã bắt được 2 thủ phạm giết hiệp sĩ đường phố".

Tài khoản facebook mang tên Hùng Minh Võ đăng tải hàng loạt ảnh chụp các chiến sĩ công an có mặt trong hẻm nhỏ tại phường 9, Quận Gò Vấp và cho biết sự việc đang xảy ra tại "cuối hẻm nhà mình". "Công an bao vây cả tiếng rồi. Lúc có động, 4-5 anh rút súng ra, nhìn mấy anh hình sự thấy ớn" - người này bình luận và khẳng định công an dắt 2 xe máy từ một căn nhà trong hẻm ra.

Một người dùng mạng xã hội khác tường thuật sự việc: "Sau nhiều giờ cố thủ trong nhà, đối tượng đã nhanh chóng trèo lên mái nhà lợp tôn khá nguy hiểm để tẩu thoát thì bị lực lượng công an vây bắt tóm gọn. Nghe nói vụ rượt đuổi trên mái nhà như phim hành động tại hẻm 158 đường 7 phường 9, quận Gò Vấp. Dân cư quanh đây được các lực lượng công an nghiêm cấm ra khỏi nhà để vây bắt đối tượng dễ dàng hơn".

Một hình ảnh được mạng xã hội chia sẻ với bình luận cảnh sát hình sự đã rút súng rồi Trước đó, chiều 14/5, lực lượng Công an quận 3, TP.HCM phối hợp cùng với đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM đã bắt giữ được 1 nghi phạm có liên quan. Hiện, công an vừa đưa đối tượng này về trụ sở Công an Q.3 để đấu tranh khai thác.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 20h30’ tối 13/5, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình gồm 8 người, do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Đến tại một cửa hiệu thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các hiệp sĩ phát hiện 4 đối tượng bẻ khóa xe SH bèn ngăn cản, khống chế. 2 hiệp sĩ đã bị đâm chết sau đó.

Nhiều người tò mò tụ tập trong con hẻm tại phường 9, quận Gò Vấp để theo dõi tình hình

Hiện trường hiệp sĩ bị đâm khi bắt băng trộm xe SH