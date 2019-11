“Nội tướng” đầu tư: Đến bất động sản cũng chỉ là… chuyện nhỏ

Bí quyết đầu tư của các "chị đẹp"

Không chỉ được trời phú cho khả năng nhạy cảm và tinh tế khi nhìn nhận vấn đề, những người phụ nữ với kinh nghiệm sống dày dặn và khả năng tự chủ về kinh tế luôn có những quyết định cẩn trọng và thông minh trong đầu tư.

Một dự án lọt vào mắt xanh của họ luôn được cân nhắc kĩ lưỡng và cẩn thận: Có tiềm năng hay không? Có cơ hội phát triển hay không? Có sở hữu những tiện ích thật sự đắt giá hay không?... Tất cả mọi thứ đều được người phụ nữ đưa lên bàn cân - cân đo đong đếm kĩ lưỡng cho đến khi đưa ra quyết định.

Minh chứng cho sự thành công của phụ nữ với việc đầu tư, chị Lan Anh (35 tuổi, Hà Nội), đang sở hữu khoảng 5 bất động sản du lịch tại các địa điểm: Phú Quốc, Ninh Thuận... cho biết: Du lịch Việt tăng trưởng liên tục, trong khi các gia đình ngày càng chú trọng nghỉ dưỡng – trải nghiệm kết hợp vui chơi giải trí cao cấp để bỏ lại áp lực cuộc sống và công việc. Vì thế, những dự án bất động sản ven biển đa tiện ích và thích hợp cho nhiều thế hệ là kênh đầu tư tiềm năng.

Chị Lan Anh chỉ là một ví dụ trong số những nữ tướng đạt được thành công trong lĩnh vực này nhờ vận dụng tối đa thế mạnh của người phụ nữ: sự nhạy cảm và cẩn trọng luôn luôn nhìn thấu mọi vấn đề.

Đấy cũng chính là lý do vì sao chị Lan Anh trú trọng hơn đến những dự án ở những điểm đến du lịch đang phát triển như Ninh Thuận. Chị chia sẻ: "Số tiền đầu tư bỏ ra thấp hơn so với những địa điểm như Phú Quốc, Đà Nẵng – nơi giá mỗi m2 của dự án khoảng 60-70 triệu đồng... Cơ hội đón đầu, sở hữu những vị trí đẹp cao hơn do quỹ đất còn nhiều. Từ đó, khả năng thanh khoản cũng sẽ tốt hơn so với việc bỏ ra một số tiền lớn hơn nhiều ở các địa điểm truyền thống khác...".

Ninh Thuận – điểm đến mới sở hữu những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Dự án đầy tiềm năng được các nhà đầu tư nữ đánh giá cao tại Ninh Thuận

Giống như chị Lan Anh, nhiều nhà đầu tư nữ chọn Ninh Thuận là đích đến của dòng vốn đầu tư bất động sản du lịch. Trong đó, Sailing Bay Ninh Chữ tại Ninh Thuận là một trong những dự án hấp dẫn do sở hữu những tiềm năng mà các "nữ tướng" sành sỏi nhận định đây là "mỏ vàng" sinh lời trong tương lai.

Sau 1h di chuyển từ sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), Sailing Bay Ninh Chữ đón du khách ở vị trí ven biển Ninh Chữ với dải đất hình mũi tàu vươn ra biển xanh khoáng đạt. Từ đây, 4 tòa tháp gồm 4.000 căn ApartHotel hướng biển tạo thành cánh buồm căng gió ra khơi, với tầm nhìn panorama bất tận ôm trọn cung vịnh Phan Rang – Tháp Chàm.

Từ Sailing Bay Ninh Chữ, du khách chỉ mất khoảng 10 phút đi vào trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Dự án nằm ở chính giữa tam giác du lịch trọng điểm Nha Trang - Đà Lạt – Phan Thiết. Vì thế, du khách chỉ phải di chuyển từ 1h đến 2h ô tô để tới những thành phố du lịch nổi tiếng…

Các dịch vụ 5 sao, tiện ích phong phú mang lại cuộc sống viên mãn, hạnh phúc cho tất cả các thế hệ trong gia đình.

Tiện ích khổng lồ là điểm nhấn đặc biệt hấp dẫn những nhà đầu tư nữ, cũng là những người thấu hiểu nhất sự cần thiết của các dự án nghỉ dưỡng – giải trí dành cho nhiều thế hệ. 81.5% không gian dự án Sailing Bay Ninh Chữ dành cho tiện ích và cảnh quan, với nhiều hạng mục quy mô lớn như công viên nước, 2ha rừng dương cho các hoạt động ngoài trời phù hợp, khu thể thao, khu biểu diễn ngoài trời…

Đặc biệt, tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay trong lòng Sailing Bay Ninh Chữ sẽ đem đến trải nghiệm băng và tuyết giữa lòng sa thảo Ninh Thuận, nơi có lượng nắng cao nhất Việt Nam. Trong tổ hợp Ski Ninh Chữ Bay, du khách thỏa sức ngắm nhìn tuyết rơi, chơi đùa cùng những chú chim cánh cụt, mãn nhãn với khu điêu khắc băng, check – in và mua sắm ở khu vực làng Bắc Âu dưới dạng các kios nối liền và hàng loạt dịch vụ hấp dẫn khác…

Sailing Bay Ninh Chữ còn tận dụng gió và khí hậu nắng ấm quanh năm của Ninh Thuận để mang đến cho du khách hàng loạt trải nghiệm thể thao biển như lướt ván diều, thuyền buồm, mô tô nước, dù lượn… Tất cả mang đến một cuộc sống đầy đủ, bình yên và hạnh phúc cho các gia đình trẻ lẫn gia đình nhiều thế hệ với nhiều nhu cầu khác nhau.

Dự án Sailing Bay Ninh Chữ do tập đoàn Crystal làm chủ đầu tư, được quản lý và vận hành bởi Crystal Bay Hospitality sẽ mang lại trải nghiệm kỳ nghỉ viên mãn cho du khách. Với những tiềm năng sinh lời cùng hệ thống tiện ích vượt trội, dự án này đã lọt "mắt xanh" của các "nữ tướng" tài giỏi và chu toàn.