Nổi như cồn nhưng Quỳnh Trần JP cứ đăng video có bé Sa là bị tắt tính năng bình luận: YouTube bắt đầu kiểm duyệt gắt gao hơn để bảo vệ trẻ em

Quỳnh Trần JP hiện đang là một trong những YouTuber chuyên về lĩnh vực ẩm thực được yêu thích nhất nhì Việt Nam. Không chỉ bởi những video mukbang của cô rất hấp dẫn, kênh YouTube còn thu hút hơn bởi sự xuất hiện của "khách mời nhí" đáng yêu - bé Sa.

Góp mặt trong trang Vlog của mẹ từ lâu, nhưng khoảng thời gian gần đây, Sa bỗng trở thành hiện tượng MXH và thường xuyên được đem ra chế ảnh. Hàng loạt biểu cảm đáng yêu của con trai Quỳnh Trần JP được mọi người sưu tầm, chế lại và lan truyền rần rần trên MXH.

Bé Sa, 3 tuổi, "khách mời" thường xuyên trong Vlog của mẹ được mọi người yêu mến.

Trong video đăng tải cách đây ít ngày, Quỳnh Trần xuất hiện 1 mình thưởng thức nguyên tảng Sashimi cá ngừ vây xanh maguro Otoro và Chutoro. Cô cho biết lý do sự vắng bóng của "khách mời" nhí là thời điểm mẹ quay Vlog thì cậu bé đã lăn ra ngủ.

Nhưng nữ YouTuber còn thắc mắc về việc kênh YouTube của mình thường xuyên bị tắt tính năng bình luận: "Mấy bữa nay video của Quỳnh cứ up lên là bị tắt bình luận hoài. Bữa nay Quỳnh quay một mình để xem tối có bị tắt nữa không. Để Quỳnh coi lỗi do YouTube hay do video Quỳnh up lên có Sa nha!".

Quỳnh Trần thắc mắc không hiểu vì sao video bị tắt bình luận trong Vlog mới nhất (Ảnh chụp màn hình).

Theo một số người am hiểu về MXH chia sẻ video này cho biết, đây là thay đổi mới của YouTube nhằm bảo vệ trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên. "Do video của chị có hình ảnh bé Sa là trẻ con nên bị tắt bình luận. Đây là thay đổi mới của YouTube để bảo vệ trẻ em" - một tài khoản có tên N.T khẳng định.

Không ít dân mạng cũng cùng quan điểm, chia sẻ: "Quay trẻ con nhiều là bị tắt bình luận đó Quỳnh", "Theo em biết là YouTube đang siết chặt những video có hình ảnh trẻ em", "Chính xác là do có trẻ em. Em không nên quay chung với con nữa nha"...

Nhiều người am hiểu đã lý giải video của Quỳnh Trần JP bị tắt bình luận do có bé Sa xuất hiện. (Ảnh chụp màn hình)

Đúng như nhiều dân mạng lý giải, YouTube đã bắt đầu kiểm soát bình luận chặt chẽ hơn trong các video có trẻ em hoặc kênh YouTube dành cho trẻ em.

Cụ thể, từ khoảng đầu tháng 3/2019, sau sự việc liên quan đến các video hướng dẫn tự sát hoặc bình luận có nội dung ấu dâm xuất hiện ngay trong ứng dụng YouTube Kids, YouTube đã khóa tính năng bình luận của hầu hết kênh video có nội dung dành cho trẻ em.

Nhiều kênh YouTube lớn nhỏ bị tắt tính năng bình luận. (Ảnh minh họa)

Theo The Verge, YouTube sẽ tạm thời xóa bình luận khỏi các video dành cho trẻ em trong thời gian tiếp theo. Chỉ một số kênh video được giữ lại phần bình luận, nhưng chủ kênh phải kiểm duyệt chúng để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Youtube cũng cải thiện thuật toán để rà soát, tự xác định và loại bỏ các bình luận độc hại.