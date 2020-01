Nỗi khổ của gái "ế" bị tra tấn chuyện lấy chồng dịp Tết: Người phải vào viện điều trị, người ghép ảnh diễn viên nổi tiếng để cha mẹ vui lòng

Tại Trung Quốc, những phụ nữ chưa chồng và chưa có người yêu, ở trong tình trạng ế thâm niên, người ta gọi đó là những "thặng nữ". Nhiều phụ nữ độc thân ở Trung Quốc thường xuyên phải đối mặt với câu hỏi: Bao giờ lấy chồng?, khiến họ luôn tìm cách trốn tránh gia đình nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Một số người thậm chí đã đề nghị sếp của họ cho làm thêm vào dịp Tết. Những người khác thì tìm đến dịch vụ cho thuê bạn trai. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp mang tính chất tạm thời. Các bệnh viện Trung Quốc báo cáo rằng đang có sự gia tăng đột biến những người trẻ tuổi đến điều trị bệnh trầm cảm.

"Tôi quá sợ hãi nên không dám về nhà vào dịp Tết năm ngoái. Năm nay, tôi cũng không muốn về nhưng không có cách nào tránh được. Bố mẹ tôi nói rằng bạn cùng lớp với tôi đã có con, còn tôi thì thậm chí không có bạn trai. Đó là chủ đề duy nhất họ nói đến mỗi khi tôi về nhà. Cha mẹ tôi còn huy động cả họ hàng để tác động tới tôi. Áp lực thực sự rất lớn", Emily Liu, 31 tuổi, nhân viên một doanh nghiệp nhà nước cho hay.

Quả bom nổ chậm

Tại một số nước ở châu Á, phụ nữ được coi là gái ế nếu họ chưa kết hôn khi bước qua tuổi 25. Tuy nhiên, những lợi ích kinh tế của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua và việc tạo ra một tầng lớp trung lưu khổng lồ đã khiến nhiều phụ nữ theo đuổi sự nghiệp thay vì kết hôn sớm hoặc thậm chí không kết hôn. Điều này đang góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ sinh ở Trung Quốc.

Theo một thống kế vào đầu năm 2019, có 15,2 triệu trẻ em ra đời tại Trung Quốc vào năm 2018, ít hơn 2 triệu so với năm trước. Lo ngại trước tình hình dân số già đi, chính phủ Trung Quốc đã từ bỏ chính sách một con vài năm trước đây để khuyến khích các gia đình sinh thêm con cái.

Dù thực tế nam giới Trung Quốc nhiều hơn 33 triệu người so với nữ giới do chính sách một con và tư tưởng trọng nam khinh nữ, phụ nữ vẫn thường bị coi là "ế" nhiều hơn so với đàn ông. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ và các bậc phụ huynh, số lượng hôn lễ diễn ra ở Trung Quốc đã giảm trong 5 năm liên tiếp. Trung Quốc hiện có 200 triệu người trưởng thành độc thân.

Một số công ty đang cố gắng khuyến khích những nhân viên nữ của họ hẹn hò, thậm chí là nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Hai công ty điều hành Tống thành Thiên cổ tình, một điểm du lịch ở Hàng Châu, phía nam Thượng Hải, đã kéo dài thêm 8 ngày nghỉ Tết để cho các nhân viên nữ độc thân trên 30 tuổi có thể hẹn hò vào kỳ nghỉ năm mới, mùa cao điểm hẹn hò giấu mặt ở Trung Quốc.

Chính phủ và xã hội đang cố gắng tạo điều kiện để thúc đẩy nữ giới nước này lấy chồng.

"Một số nhân viên của chúng tôi khá bận rộn với công việc, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay để cho họ thêm thời gian hẹn hò", Huang Lei, quản lý nhân sự của công ty, cho biết.

Tại một địa điểm khác ở Hàng Châu, một trường trung học đã tạo điều kiện cho giáo viên nghỉ hai buổi mỗi tháng để hẹn hò. Hiệu trưởng của trường cho biết khoảng 40% giáo viên của trường vẫn độc thân, vì vậy nhà trường đã đề xuất chế độ này để giúp đỡ họ nhanh chóng lập gia đình. Cả giáo viên nam và giáo viên nữ đã lập gia đình nhưng chưa có con cũng có thể xin nghỉ để dành thời gian vun đắp cho tổ ấm.

Nỗi ám ảnh việc có bạn trai

Nhiều phụ nữ độc thân trên 25 tuổi sợ hãi về việc phải trở về nhà vào kỳ nghỉ hoặc bị ám ảnh về việc liên tục bị mai mối. Theo cuộc khảo sát năm 2018 của Zhenai.com, một trang web hẹn hò, khoảng 85% những người độc thân từ 26 - 30 tuổi nói rằng cha mẹ đã thúc giục họ nhanh chóng kết hôn.

Shen, một phụ nữ 25 tuổi đến từ Ninh Ba, đã tìm ra cách riêng của mình để tránh phải đối mặt với áp lực lấy chồng. Cô đã dành một tháng chỉnh sửa 10 bức ảnh ghép cô với nam diễn viên nổi tiếng Lưu Hạo Nhiên. Shen đã gửi những tấm hình ấy cho bố mẹ và nói rằng đó là bạn trai của cô. Gia đình Shen đã vui mừng khôn xiết.

Sau đó, cha cô đã nhờ một người bạn đăng tải thông tin lên mạng xã hội WeChat. "Đêm qua, tôi nằm mơ thấy con gái mình đã kết hôn. Tôi khóc rất nhiều và tỉnh dậy vài lần. Tôi bắt đầu luyện tập bài phát biểu để chuẩn bị cho lễ thành hôn của con gái mình", ông viết.

Nhiều cô gái sợ về quê ăn Tết vì bị giục kết hôn.

Sau khi nhìn thấy bài đăng, Shen cảm thấy áy náy vô cùng và đã thú nhận hành động dùng ảnh ghép để trốn tránh những lời thúc giục lấy chồng của cha mẹ trên mạng xã hội Weibo. Lời thú nhận của cô nhận được sự đồng cảm của hàng triệu người độc thân ở cùng hoàn cảnh.

Sau đó, trong video đăng tải trên mạng, Shen cho biết cha mẹ đã thông cảm cho cô sau khi biết sự thật về những bức ảnh cắt ghép. Họ bảo cô không cần lo lắng và hãy tiếp tục công việc yêu thích của mình. Video nhận được hơn 200 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ sau khi được đăng.

Dong, một phụ nữ 35 tuổi có bằng tiến sĩ, còn ở tình trạng bi đát hơn khi cha mẹ cô luôn cằn nhằn chuyện lấy chồng. Cô không chỉ là một "thặng nữ" mà còn được xếp vào nhóm "tam cao" - học vấn cao, thu nhập cao, tuổi cao - đối tượng được cho là khó lấy chồng nhất.

Cô cảm thấy chán ngán vì bị người thân và những người xung quanh bao vây bằng một tá câu hỏi trong dịp lễ Tết. Cô hy vọng có thể vùi đầu trong công việc để tránh họ nên đã thỉnh cầu sếp cho cô làm việc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Và yêu cầu này của cô đã bị từ chối. Ông nói rằng cô cần làm nhiều việc quan trọng hơn. Ông bằng tuổi bố mẹ cô nên thông cảm cho họ hơn là cho nhân viên của mình.

Nhiều cô gái ám ảnh chuyện trở về nhà dịp Tết.

"Trốn tránh không thay đổi thực tế. Cô chỉ có thể giải quyết vấn đề của mình bằng cách dũng cảm đối mặt với chúng. Ngày lễ là dịp tốt để giao lưu, cô nên gặp gỡ nhiều người hơn, chủ động tiếp cận, nắm bắt cơ hội và cô có thể tìm thấy một nửa của mình", Dong thuật lại lời của cấp trên nói với cô.

Hiện nay, nhiều chương trình hẹn hò đã xuất hiện để giúp đỡ những người độc thân tìm kiếm được nửa kia của mình, thậm chí các chương trình còn tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ tham gia. Một chương trình tại tỉnh Hồ Nam có tên là "Meeting Mr.Right" (Gặp gỡ Quý ông Hoàn hảo) đã cho các ông bố xem video con gái họ hẹn hò với đàn ông và bình luận về kỹ thuật hẹn hò của họ.



Một chương trình thực tế nổi tiếng khác cũng có cách làm tương tự khi cho các ông bố, bà mẹ bình luận về các cảnh quay của con gái họ. Theo số liệu của Beijing News, chỉ trong ba tập phát sóng, các vị phụ huynh đã hối thúc con gái họ kết hôn đến 23 lần. Theo một nhà phê bình, chương trình này chỉ "tạo ra thêm lo lắng".

Nhiều ý kiến cho rằng, các cha mẹ nên lắng nghe tâm tư suy nghĩ của con em mình thay vì dùng mọi biện pháp cưỡng ép có thể phản tác dụng. Và để có một cái Tết sum vầy trọn vẹn, các bậc phụ huynh và những người xung quanh nên tế nhị hơn và hạn chế đề cập đến những câu hỏi thúc giục chuyện lấy chồng.

Nguồn: Washington Post

