Nối gót Khá Bảnh, giang hồ mạng "Long 9 ngón" bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 16/07, thông tin trên tờ Bảo vệ pháp luật cho biết, Công an TP. Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Cầu (Long 9 ngón, SN 1983, Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng 8 "đàn em" gồm: Nguyễn Văn Giang (SN 1995), Nguyễn Văn Hải (SN 1997), Cao Văn Quang (SN 1983), Lê Cao Long (SN 1995), Nguyễn Hữu Linh (SN 1985), Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Hữu Cường (SN 2001, đều trú tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hồng Đức (SN 2001, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Long 9 ngón (thứ 2 từ phải qua trái) cùng đàn em bị bắt giữ.

Trước khi sa lưới công an, Nguyễn Sỹ Cầu là một nhân vật khá nổi tiếng trên MXH với cái tên Long 9 ngón (do ngón trỏ bàn tay phải đối tượng này không còn nguyên vẹn).

Long 9 ngón là giang hồ mạng sở hữu kênh Youtube riêng có gần 30k lượt subscribe. Những videos livestream của Long 9 ngón chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá Bảnh - đối tượng bị công an bắt giam trước đó vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Long 9 ngón trong 1 video livestream trên Youtube.

Theo tài liệu của cơ quan công an, là đối tượng cầm đầu nhóm, Long 9 ngón thường xuyên chỉ đạo đàn em đi đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu FLC và các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu (TP. Sầm Sơn) phải nộp tiền "luật" cho bọn chúng.



Cơ quan chức năng nhận định, đây là ổ nhóm đối tượng hình sự lưu manh, côn đồ, trong đó có nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, riêng Nguyễn Sỹ Cầu đã có 3 tiền án. Qua công tác nắm bắt địa bàn, nhiều tháng nay, nhóm đối tượng này đã nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan công an.

Cũng theo tài liệu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4/2019 đến ngày 21/6/2019, Nguyễn Sỹ Cầu đã chỉ đạo đám đàn em chặn đầu xe taxi chở khách đi vào FLC, đe dọa, buộc các tài xế taxi phải nộp cho bọn chúng 20 nghìn đồng/lượt. Đối với các tiểu thương đến thu mua sò, ngao tại bến thuyền trên địa bàn phường Quảng Châu, Cầu cầm đầu nhóm đối tượng đã đe dọa, ép buộc các tiểu thương và lái xe phải nộp tiền "luật" cho bọn chúng là 1.000 đồng/1kg. Nếu ai đó không nghe theo sẽ bị bọn chúng tìm cách gây sự, hành hung.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.