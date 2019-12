Nỗi đau không thấu của người vợ bị chồng hất nước sôi vào mặt

Nhẫn tâm hất nước sôi vào mặt vợ



Vẫn nhớ như in ngày xảy ra sự việc, chị H. sợ hãi kể, lúc đó vào khoảng 20h ngày 16/12, chị thấy chồng là Trương Đình Bình (SN 1978, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã ngà ngà say nhưng trên tay còn cầm chai rượu bước vào nhà.

Thấy chồng về, chị H. và con trai dọn cơm ra cho cả nhà cùng ăn. Còn Bình lấy rượu ra uống. Vừa uống, Bình vừa cằn nhằn người nhà của vợ. Sau khi ăn cơm xong, chị H. dọn mâm cơm để ở bàn cho chồng rồi lên giường đi ngủ, còn người con trai ngồi học bài.

Chiếc ghế Bình dùng để đánh chị H..

Riêng Bình vẫn tiếp tục ngồi uống rượu. Một lúc sau, Bình lấy ấm nước sôi siêu tốc để đun nước pha mì tôm. Khi đi qua mâm cơm để ở bàn, Bình thấy đĩa ốc đã ăn hết nên bất ngờ dùng ghế nhựa đánh hai cái vào người vợ.

"Giống như những lần trước, Bình cứ đánh tôi vô cớ khi có rượu trong người. Nhưng lần này, Bình còn lấy đĩa ốc và bát nước mắm hất thẳng vào tôi nói "mi ăn ốc không để cho tau con". Nhẫn tâm hơn, Bình cầm ấm nước đang sôi hất thẳng vào mặt tôi" – chị H. kể trong nước mắt.

Bị hất nước sôi vào mặt, người vợ vùng chạy ra ngoài và được người dân đưa đến trạm y tế xã. Lúc này, Bình vẫn tiếp túc ngồi uống rượu và chửi đổng. Đến 21h cùng ngày, Bình chốt cửa đi ngủ.

Chồng nghiện rượu và hay ghen

Một cán bộ công an xã Đông Sơn cho biết, sự việc khiến chị H. bị bỏng nặng ở vùng mặt trái, cổ, ngực, tay. Diện tích bỏng 30%. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích thì người vợ bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 8%.

Đối tượng Bình.

Việc Bình uống rượu rồi đánh đập vợ diễn ra thường xuyên khiến cả xóm nhỏ này ai cũng biết. Hàng xóm và cán bộ xã đã nhiều lần đến khuyên giải Bình nhưng không thể thay đổi được.

"Ngoài nghiện rượu thì Bình có có tính hay ghen. Về nhà thấy có tàn thuốc lá ở phòng khách là Bình về tra hỏi rồi đánh đập vợ. Có lần người mua trâu bò đi qua hỏi chị H. đường cũng bị Bình đánh ghen" – một người hàng xóm ngán ngẩm kể.

Được biết, Bình đã có 2 đời vợ trước nhưng cũng không thể chung sống được với nhau vì bản tính hay rượu và ghen của Bình. Hàng ngày, Bình đi làm thợ xây còn chị H. lo việc đồng áng.

Nhắc đến chị H., hàng xóm ai cũng thương xót. "Chị H. là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Ngoài việc đồng áng, chị H. còn mò cua, bắt ốc rồi tất tả ra chợ bán kiếm thêm đồng tiền nộp học phí cho con".

Hiện, Cơ quan Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Đình Bình về tội "Cố ý gây thương tích".