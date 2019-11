Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Italy, ít nhất 5 người thiệt mạng

Khói bốc lên tại hiện trường vụ nổ kho sản xuất pháo hoa ở Barcellona Pozzo di Gotto, vùng Sicily, Italy ngày 20/11/2019. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát Italy cho biết 2 trong số các nạn nhân thiệt mạng và bị thương đều trong gia đình của người chủ nhà máy sản xuất pháo hoa này.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây vụ nổ có thể do công nhân tại nhà máy đang hàn xì. Đã từ lâu, an toàn tại các nhà máy sản xuất pháo hoa luôn là vấn đề gây tranh cãi tại Italy, nơi sản phẩm dễ cháy nổ này thường là do các doanh nghiệp gia đình sản xuất.

Hiệp hội tiêu dùng Italy Codacons cho biết kể từ năm 2000 đến nay đã có tới 68 người thiệt mạng trong các vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở nước này.