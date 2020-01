Nợ mấy trăm ngàn đồng, hàng chục học sinh 2 trường hẹn nhau hỗn chiến

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 6-1, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tiếp tục làm rõ để xử lý 2 nhóm học sinh trên địa bàn thành phố hẹn đánh nhau nhưng được cơ quan công an ngăn chặn kịp thời.

Gần 30 đối tượng chủ yếu là học sinh được đưa về trụ sở công an làm việc.

Theo thượng tá Tuấn, đêm 5-1, sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn vụ đánh nhau. Lực lượng công an đã đưa tổng cộng 29 đối tượng, chủ yếu là học sinh về làm việc và thu giữ một số hung khí.

Nói về nguyên nhân vụ hẹn nhau hỗn chiến, thượng tá Tuấn cho biết theo kết quả xác minh ban đầu, phần lớn các đối tượng là học sinh 2 trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT Chu Văn An. Hai nhóm học sinh này đã xảy ra mâu thuẫn khi nợ nần nhau mấy trăm ngàn đồng nên hẹn ra đánh nhau.

Còn theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk kết quả kiểm tra có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đây là các đối tượng đã nghỉ học.

Lực lượng cảnh sát cơ động ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 19 giờ 30 phút tối 5-1, tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng chục thanh, thiếu niên mang theo hung khí tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến.

Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng đã có mặt tại hiện trường vây ráp nên nhóm đối tượng vứt hung khí bỏ chạy. Tuy nhiên, có gần 30 đối tượng đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí và xe máy do các đối tượng bỏ lại.