Những uẩn khúc đang chờ lời giải xung quanh vụ "xác người bê tông" ở Bình Dương

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông bị sát hại, phi tang xác trong thùng đổ đầy bê tông gây rúng động ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã cho khởi tố vụ án để điều tra.

Bước đầu, 4 nghi can đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người" gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi) vẫn đang bị tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ vụ án.

3/4 nghi can đang bị tạm giữ.

Theo lời khai ban đầu, nhóm nghi can khai nhận sát hại nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM), còn nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) tự nhảy lầu chết. Vụ án đã phần nào được hé lộ. Nhưng vẫn còn nhiều uẩn khúc mà dư luận bàn luận và thắc mắc, đang đợi cơ quan điều tra làm sáng tỏ.

Kết quả khám nghiệm khác với lời khai, nạn nhân nhảy lầu tự tử?

Theo lời khai của Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo, nhóm của họ cùng với 2 nạn nhân tham gia tu luyện trong một môn phái. Họ di chuyển trên ô tô 7 chỗ qua nhiều nơi, thuê nhiều chỗ ở để tu luyện.

Cuối năm 2018, cả nhóm đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng, mở lớp. Tại đây, Hà buộc các thành viên phải nhịn ăn trong vòng 10 ngày để luyện. Tuy nhiên, không chịu được khổ ải nên anh Trần Đức Linh tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm bằng cách nhảy từ lầu xuống đất.



Sau đó, nhóm này đã bỏ xác nạn nhân vào phòng bật máy lạnh để bảo quản. Gần một tuần sau, họ đưa thi thể Linh về căn nhà thuê của ông Nguyễn Minh Vương ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Nhóm này bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông vào.

Nếu căn cứ vào lời khai của nữ nghi can thì anh Linh tự tử chứ không phải bị giết, tức là những nghi can không có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Vậy tại sao sau khi nạn nhân chết, họ không thông báo cho gia đình người này biết, trình báo công an mà lại phi tang xác?

Vụ án mạng rúng động ám ảnh cả một vùng quê yên bình.

Ngoài ra, cảnh sát đang nghi ngờ lời khai của các nghi can vì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không bị gãy xương (dấu vết của việc nhảy lầu).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Linh bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Cơ quan chức năng nhận định vết thương của nạn nhân khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu và ngay cả người nhà cũng không tin Linh tự tử.

Thêm nữa, việc giấu xác nhằm mục đích gì? Đó là chưa kể thời gian lưu giữ thi thể khá lâu và cách vận chuyển trước khi phi tang vẫn là câu hỏi lớn trong vụ án này.



Nạn nhân Thành đã bị sát hại thế nào?

Nạn nhân thứ 2 trong vụ án là anh Trần Trí Thành. Căn cứ vào lời khai, người này bị Hà và Thảo sát hại sau Linh chết.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thành bắt nguồn từ việc Hà cho rằng Thành có nhiều biểu hiện của "quỷ nhập", hay nhìn phụ nữ, không chịu được việc nhịn ăn kham khổ mà ra ngoài ăn nên Hà yêu cầu Thành tu luyện riêng trong phòng. Khi người này không chấp thuận thì Hà và những người còn lại lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Nhiều vật dụng được chuẩn bị chu đáo để phi tang xác.

Cái chết của nạn nhân Thành được các nghi can khai do dùng bộ kích điện khiến Thành bị điện giật và sau đó dùng sợi dây vải siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau đó, khi thi thể bốc mùi, 2 nghi can mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang xác nạn nhân.

Dựa vào lời khai này thì chỉ có Hà và Thảo tham gia vào việc sát hại nạn nhân Thành. Tuy nhiên, 4 nghi can đang bị tạm giữ để điều tra, vai trò của mỗi nghi can ra sao vẫn cần được làm rõ.

Việc anh Thành có biết anh Linh chết trước đó và thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can vẫn còn nhiều uẩn khúc? Và ngay cả việc các nghi can làm thế nào để dụ anh Thành châm cứu rồi chích điện khiến anh Thành bị bất tỉnh trước sát hại nạn nhân vẫn là bí ẩn.

Tại sao chỉ có 1 thi thể được ướp trà?

Căn cứ vào lời khai của các nghi can và hiện trường tìm thấy thi thể hai nạn nhân, thùng bê tông thứ nhất chứa xác nạn nhân Trần Trí Thành chỉ nằm trong thùng nhựa có bê tông. Thùng bê tông thứ 2 đựng thi thể nạn nhân Trần Đức Linh có rất nhiều xác trà.

Điều này cho thấy, cách phi tang xác 2 nạn nhân không giống nhau. Lời khai của các nghi can về việc phi tang xác là không phải sợ bị phát hiện mà sợ bị mùi hôi ảnh hưởng đến quá trình tu luyện.

Vậy, vì sao nạn nhân bị cho là nhảy lầu tự tử lại được phi tang kèm xác trà để giữ thi thể, trong khi nạn nhân bị sát hại lại không? Ngoài ra, căn cứ vào thứ tự tìm thấy thùng bê tông chứa thi thể thì nạn nhân Trần Đức Linh được tìm thấy sau. Nạn nhân này đầy đủ quần áo, có cả áo khoác có mũ, có đeo bao tay và tất chân. Vậy tại sao nạn nhân nhảy cầu tự tử lại được các nghi phạm chuẩn bị công phu trước khi phi tang xác như vậy còn nạn nhân bị sát hại thì không? Đây cũng là một dấu hỏi lớn.

Chủ mưu vụ án là ai? Có đồng phạm nam giới hay không?



Theo thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, trong nhóm nghi phạm có 5 người phụ nữ. Nhưng trước đó một người phụ nữ khác đã bỏ đi vì trong quá trình đi cùng nhóm này cuộc sống quá khổ. Tuy nhiên, danh tính người phụ nữ bỏ đi này và thời điểm người này bỏ đi hay có liên quan đến vụ án này như thế nào thì vẫn chưa rõ.

Bồn nước chứa bê tông, nơi phát hiện thi thể.

Trong khi đó, chính người chủ cũ ngôi nhà cho nhóm nghi phạm thuê ở suốt 8 tháng qua là ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), cũng không xác định được là nhóm thuê nhà có bao nhiêu người, bao nhiêu phụ nữ và bao nhiêu đàn ông.



Ngay cả những người hành xóm gần căn nhà xảy ra vụ 2 thi thể trong bê tông cũng cho biết không thể xác định được nhóm người ấy có bao nhiêu người, bởi hành tung của nhóm người rất bí ẩn. Người dân chỉ thoáng thấy họ ngồi trên xe hay thanh toán tiền nhà qua lỗ nhỏ hàng rào mà lúc nào cũng bịt khẩu trang kín mít.

Về những thông tin này, dư luận đã và đang đặt ra câu hỏi: Vậy có bao nhiêu người tham gia vào vụ án? Ai là kẻ chủ mưu, đồng phạm và động cơ gây án? Chưa kể nhóm người này chỉ tu luyện mà vẫn có nhiều tiền thì số tiền ấy lấy ở đâu?

Mặt khác, nếu chỉ có 4 nghi can cùng 2 nạn nhân thì ngoài vai trò của Hà và Thảo, bà Hoa và Hạnh có biết rõ cái chết của 2 người đàn ông hay không? Tất cả vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.