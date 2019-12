Những tiết lộ của nữ tiếp viên phục vụ trên chuyên cơ VIP

Đó là một đặc quyền mà số ít người may mắn được hưởng gồm những người nổi tiếng, thành viên hoàng gia, doanh nhân tự thân thành công và các "đầu sỏ" kinh tế.

Mary Kalymnou cho hay, khách hàng trên các chuyên cơ VIP là gia đình hoàng gia, nguyên thủ quốc gia, CEO và những người nổi tiếng.

Mọi thứ phải sẵn sàng

Tiếp viên hàng không trên các chuyên cơ riêng là một trong số những người chu đáo nhất - thường một mình phục vụ hàng giờ, không mệt mỏi để đảm bảo hành khách của họ nhận được dịch vụ cao cấp 5 sao. Trong khi cuộc sống của một nữ tiếp viên hàng không trên chuyên cơ VIP đi kèm với những lợi ích của việc đi du lịch khắp thế giới thì công việc của họ đòi hỏi kỹ năng cao, đi kèm sự căng thẳng. Họ có thể đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách, nhưng các kỹ năng cần có của tiếp viên hàng không nhiều hơn một nữ phục vụ - họ là người pha chế cocktail, người dọn dẹp, trợ lý cá nhân, người cấp dưỡng và thậm chí là người trông giữ chó.

Kimberley Benton đã làm việc trong ngành công nghiệp này 9 năm, đến hơn 130 quốc gia và đi trên 27 loại chuyên cơ khác nhau. Đối với cô, trở thành một tiếp viên hàng không VIP không chỉ là cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của mình, mà còn là "tạo ra trải nghiệm". "Họ trông chờ bạn sẽ biết nhiều về cá nhân họ hơn", cô gái 32 tuổi cho CNN Travel hay. "Họ hy vọng bạn biết chính xác những gì họ muốn, khi nào họ muốn. Đó có thể là thứ gì đó rất nhỏ nhặt ngay khi họ lên máy bay như họ muốn uống một ly Nespresso, duỗi chân và tờ nhật báo của họ (Sunday Times) đã sẵn sàng bên cạnh".

Benton đã tổ chức những bữa tiệc sinh nhật trên bầu trời, các bữa tiệc không chính thức cho những ngôi sao nhạc pop mà cô bay phục vụ đối với các chuyến lưu diễn của họ. Thậm chí, cô còn tổ chức những bữa tiệc sang trọng đầy đủ cho các vị khách của mình. Đây là một công việc đòi hỏi cô phải liên tục thích nghi với mọi tình huống. "Các ban nhạc pop, người hoàng gia, triệu phú, tỉ phú, người thừa kế giàu sụ" - Benton liệt kê những người mà cô từng bay cùng. "Tôi đã bay cùng rất nhiều người mà bạn thấy trên TV. Bạn có thể hơi lo lắng, nhưng khi bay với những người này, bạn mới hiểu họ cũng giống như bao người khác" - Benton cho hay. "Bạn cần phải hiểu nhanh vấn đề và phản ứng kịp thời - không để họ uống quá nhiều, nhưng cũng không làm hỏng niềm vui hay để họ mất kiểm soát" - Benton nhấn mạnh.

Những con vẹt kỳ lạ, súng và xác chết

Mary Kalymnou cũng đã làm việc như một tiếp viên hàng không VIP trong 13 năm. Cô phục vụ các khách hàng quốc tế cấp cao như gia đình hoàng gia, nguyên thủ quốc gia, CEO và người nổi tiếng. Cô cho biết đã làm việc trên nhiều loại chuyên cơ khác nhau, bao gồm cả Gulfstream G550 và Embraer Legacy - những loại chuyên cơ cho phép vận chuyển tối đa 14 hành khách.

Trên các chuyên cơ này, các vị khách mang theo những con vẹt kỳ lạ, đồ trang sức, lỉnh kỉnh hơn 20 túi đồ vừa mua sắm và thậm chí cả súng. Cô cho hay, cô còn chung chuyến với các thi thể. "Ba lần trong sự nghiệp, tôi chung chuyến với người quá cố - quan tài trong khoang hàng hóa, được làm từ vàng và gỗ đắt tiền" - Kalymnou nhớ lại. "Họ là ba người đàn ông rất nổi tiếng".

Kalymnou nói rằng, công việc của một tiếp viên hàng không VIP là nhiệm vụ và một công việc "đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh". "Nó đòi hỏi vô cùng kiên nhẫn, linh hoạt và chắc chắn - lòng tự trọng cao" - Kalymnou giải thích. "Các khách hàng mong chờ điều tốt nhất, các nhà khai thác yêu cầu cao nhất, vì vậy bạn phải sẵn sàng và tất nhiên phục vụ một cách tốt nhất có thể". Nếu không, bạn có thể dễ dàng bị thay thế. "Mọi cô gái đều có thể học công việc này... nhưng chỉ một vài người trụ nổi. Trở nên chuyên nghiệp là không đủ - bạn phải là duy nhất" - Kalymnou nói. "Bạn có thể dễ dàng bị thay thế bởi một người mới, trẻ hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, linh hoạt hơn. Vì vậy, kể từ ngày đầu tiên, tôi biết rằng tôi phải giống như một miếng bọt biển để tồn tại trong ngành".

Kalymnou cho rằng, để thành công, một tiếp viên hàng không cần phải có "kỹ năng phục vụ cao cấp, tư duy sáng tạo, cách cư xử tuyệt vời cũng như thái độ thanh lịch và hiếu khách".

Du lịch với giá 119.000 USD

Kimberley Benton hiện làm việc như một tiếp viên hàng không tự do cho hãng hàng không TAG và nhiều nhà khai thác khác cung cấp dịch vụ chuyên cơ riêng và công vụ. Nhưng trước đó, Benton từng phục vụ trên chuyên cơ sang trọng tối tân Four Seasons. Hãng Four Season, có trụ sở tại Toronto (Canada), đã thuê riêng chuyên cơ khổng lồ Boeing 757 chỉ để phục vụ 52 hàng khách trong tour du lịch vòng quanh thế giới. Hành khách phải tiêu tốn 119.000 USD cho chuyến hành trình 24 ngày.

Mỗi chuyến đi bao gồm chi phí bay, du ngoạn theo yêu cầu riêng, bữa ăn, đồ uống và chỗ ở. "Rất nhiều trong số những vị khách này là khách quen và đôi khi, họ yêu cầu cùng một phi hành đoàn trong chuyến đi tiếp theo của họ" - Benton nói và cho biết thêm rằng, 8 tiếp viên thường xuyên phục vụ trên boong.

Tuy nhiên, không giống như trên các chuyến bay của Four Seasons, khi phục vụ trên các chuyên cơ nhỏ hơn, độc quyền hơn, Benton thường làm việc một mình.

Trước mỗi chuyến bay, cả Kalymnou và Benton đều phải tổ chức chuyện phục vụ cho chuyến bay - đôi khi có thể là thử thách. "Bạn có thể gặp khách không đòi hỏi nhiều, và một số khác lại có thể muốn một bữa tiệc thịnh soạn, bữa tối ấm cúng kiểu gia đình và dịch vụ năm sao" - Benton nói.

Kalymnou từng nhận được yêu cầu vào phút chót từ khách hàng. Họ yêu cầu món súp vi cá mập trên chuyến bay từ London. Món ăn hiếm thường phải được đặt trước 48 giờ khiến Kalymnou phải tranh giành. "Đó là một thách thức khó khăn chủ yếu vì điều này bị cấm ở Anh và chỉ các nhà cung cấp cũng như nhà hàng được chứng nhận mới có thể giao hàng" - Kalymnou giải thích.

"Nhờ có những mối quan hệ tuyệt vời ở Anh, tôi đã đáp ứng được yêu cầu trên chỉ vài phút trước khi hành khách đến" - Kalymnou cho hay. Nhưng sau tất cả khó khăn mà cô đã trải qua để có món súp vi cá mập trên máy bay, khi cô đưa thực đơn cho hành khách của mình, họ lại quyết định tiếp tục ăn bánh mì kẹp thịt mà họ đã mua trên đường đến sân bay. "Đây là một ví dụ điển hình về cuộc sống hàng ngày của chúng tôi với tư cách là tiếp viên hàng không VIP. Chúng tôi cố gắng hết sức, ngay cả khi không cần thiết" - cô giải thích.

Bồn cầu vệ sinh Fendi và thảm lụa

Benton nói rằng, một lần, cô làm việc trên một chiếc máy bay được trang trí toàn bộ bằng thảm lụa và bồn cầu do nhà mốt xa xỉ của Ý - Fendi sản xuất. "Đó là thảm lụa nguyên chất 100%... Bạn sẽ có cảm giác giống như kiểu "Trời ơi, làm ơn cởi giày ra... đừng chạm vào bất cứ thứ gì!" - Benton cười cho hay.

Còn một vận động viên lái xe Công thức 1 sở hữu máy bay riêng với hầu hết mọi thứ được làm từ sợi carbon. "Nó thực sự đắt tiền. Anh ta trang bị tất cả những thứ đó cùng đồ da màu đen" - cô nhớ lại.

Benton cho biết, trong khi một số hãng hàng không thương mại lớn cung cấp phòng riêng cho khách hàng nếu họ muốn có trải nghiệm sang trọng hơn, thì vẫn không thể cạnh tranh với sự độc quyền của máy bay riêng. "Bạn vẫn chưa có khả năng thay đổi lịch trình và đó là điều khiến chuyên cơ VIP trở nên riêng biệt và phù hợp hơn rất nhiều so với máy bay thương mại" - cô nói.

Mặc dù không có đồng phục phổ biến nào dành cho tiếp viên VIP, Benton nói rằng, cô biết một số nữ tiếp viên được yêu cầu đi giày cao gót mà chủ sở hữu máy bay mua cho họ. "Tôi biết nhiều người phải đi giày Louboutins cả trong và ngoài cabin" - Benton tiết lộ. Nhưng thông thường, chủ sở hữu chỉ muốn họ trông đoan trang với mái tóc kiểu đơn giản và có trang điểm.

Cuộc sống với "chế độ chờ thường xuyên"

Cuộc sống khi là một tiếp viên hàng không VIP có thể đặt Benton vào "chế độ chờ thường xuyên". Bạn có thể không biết mình sẽ kết thúc hành trình ở đâu sau 48 giờ hoặc thậm chí 2 tuần. "Đôi khi, bạn không có cơ hội để có một ngày nghỉ trọn vẹn" - Benton cho biết thêm.

Cô cho biết với tư cách là một tiếp viên hàng không tự do rằng, tiếp viên hàng không VIP có thể thu nhập từ 195 USD đến 587 USD mỗi ngày, tùy thuộc vào kinh nghiệm của bạn và những gì bạn thương lượng với nhà điều hành. "Không có mức lương cố định" - cô nói.

Benton nói rằng, họ thường không nhận được tiền boa, song cô nhận được những món quà như túi xách đắt tiền từ những người mà cô phục vụ trên chuyến bay. Cô thừa nhận đó là một kỹ năng, nhưng phần tốt đẹp nhất trong công việc này là cô có cơ hội gặp gỡ những người mới và đến thăm những địa điểm mới.