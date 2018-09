Những quan niệm sai lầm về vắc xin 6 trong 1

Những lo ngại và quan niệm sai lệch về tiêm vắc-xin của bậc phụ huynh

Mối lo ngại đầu tiên của các bậc cha mẹ chính là hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn quá yếu để có thể tiêm quá nhiều lần các loại vắc xin khác nhau và tiêm quá sớm. Nhưng trên thực tế, khoa học đã chứng minh, mỗi đứa trẻ đều có khả năng tiếp nhận khoảng 10.000 loại kháng nguyên tại một thời điểm. Tính an toàn và tính hiệu quả của vắc xin 6 trong 1 là mối quan tâm thứ hai của các bậc làm cha mẹ. Sự lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ lại càng lơn hơn khi con là trẻ sanh non tháng.

Vắc xin 6 trong 1 đã được sử dụng hơn 10 năm qua

Đối với một số bệnh, ví dụ như dịch ho gà, nhiều cha mẹ đã có những lo lắng về hiệu quả cũng như tính an toàn của các vắc xin nên việc đưa trẻ đi tiêm ngừa hay bị trì hoãn. Nguyên nhân này khiến cho các ca bệnh như ho gà tăng cao trở lại. Mặc dù thực tế sử dụng đã chứng minh, các vắc xin ho gà, đặc biệt thành phần vắc xin ho gà vô bào trong vắc xin 6 trong 1 đã được sử dụng hơn 10 năm trên thị trường có hiệu quả cao phòng chống bệnh, cũng như giúp trẻ giảm sốt, giảm đau sau tiêm ngừa.

Những lợi ích mà vắc-xin 6 trong 1 đem lại

Đầu tiên, chỉ cần với một mũi tiêm duy nhất, vắc xin 6 trong 1 có khả năng phòng được nhiều loại bệnh nguy hiểm cho trẻ em. Vì vậy, cha mẹ không cần phải lo lắng về con phải chịu đau nhiều lần, vấn đề tốn thời gian đi lại, chi phí các lần tiêm cho con.

Thứ hai, với việc sử dụng vắc xin 6 trong 1 hơn 10 năm qua, vắc xin đã chứng minh được hiệu quả cao trong việc bảo vệ cơ thể của trẻ nhỏ sanh đủ tháng hay sanh non tháng tránh những căn bệnh hiểm họa thường gặp, ví dụ như: bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do Hib như viêm màng mũ, viêm phổi…, cũng như tính an toàn khi sử dụng cho trẻ nhỏ.

Thứ ba, vắc xin 6 trong 1 bao gồm các vắc xin ho gà vô bào nhiều thành phần đã có hiệu quả cao trong phòng chống bệnh và có khả năng giảm thiểu tác dụng phụ như trẻ bị sốt sau khi tiêm, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm; ngay cả với các trường hợp trẻ sanh non.

Cuối cùng, tiêm phòng bằng vắc xin 6 trong 1 giúp giảm tỉ lệ tử vong, biến chứng, di chứng so với nhóm không tiêm phòng.