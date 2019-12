Những nụ hôn đồng tính đắm say và những vòng ôm siết: Ở đây không có HIV, chỉ có tình yêu ở lại

Tình yêu luôn là một đề tài dễ khiến người ta rung động. Đặc biệt khi tình yêu ấy được ghi lại qua ống kính của nữ nhiếp ảnh tài năng Maika Elan. Maika Elan nổi tiếng với những bộ ảnh biết nói ghi lại những đề gai góc của cuộc sống, những bộ ảnh biết nói như The Pink Choice", "Like my father", "Inside Hanoi", "Hikikomori - những đứa trẻ mắc kẹt"...

Lần tái xuất này, chị tất nhiên không thể khiến người xem thất vọng với bộ ảnh "Yêu và sống", ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của người có H ở mọi độ tuổi, mọi thành phần xã hội, mọi xu hướng giỏi tính. Dù chỉ là được tái hiện lại nhưng chân thật và cảm xúc đến từng chân tơ kẽ tóc đã khiến người ta phải nghĩ khác.

Trong suy nghĩ của nhiều người, HIV vẫn là điều gì đó ghê gớm lắm, có H nghĩa là cầm chắc án tử, là cuộc sống sẽ nhuốm màu u tối. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, những người có H vẫn có quyền yêu và họ vẫn có thể tận hưởng niềm vui, hạnh phúc, tình yêu như bất cứ người không có bệnh nào. Và thực tế có rất nhiều những cặp đôi dị tính (một người có HIV, một người không) vẫn đang sống hạnh phúc.

“K=K là một phần quan trọng trong việc xóa bỏ kỳ thị đối với người có HIV. Dự án và các hoạt động tại Việt Nam đang dần trở thành một ví dụ đáng noi gương cho nhiều nước khác trên thế giới.” - BS. Todd Pollack, Giám Đốc HAIVN

Với liệu trình điều trị hiệu quả gồm thuốc ARV uống hàng ngày, người có HIV có thể sống khỏe, sống lâu, sống hạnh phúc và hoàn toàn không thể lây truyền HIV cho bạn tình, người thân, cộng đồng. Uống ARV mỗi ngày, HIV không phải án tử thành một căn bệnh mãn tính có thể cùng chung sống.

Ở Việt Nam, thông tin khoa học này được gọi là Không phát hiện = Không lây truyền, hay viết tắt là K=K. Dù là thông điệp tích cực, K=K không phải chủ đề dễ truyền miệng vì HIV vốn là căn bệnh chứa nhiều kỳ thị. Và đó là lý do năm 2019, Maika “ra tay” giúp thay đổi cách nhìn về chủ đề này.

Năm 2018, một dự án “khởi động” của K=K đã khiến người xem đối mặt với suy nghĩ kỳ thị trong chính họ bằng những thước phim tả thực cuộc sống của các cặp đôi dị tính. Dự án này được truyền bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Và nhiếp ảnh gia Maika là người cùng ghi lại những khoảnh khắc đó cùng thời điểm lúc bộ phim bấm máy bằng một bộ ảnh chân thực.



Một đoạn phim ngắn đầy cảm xúc được tái hiện về hạnh phúc và quyền được hạnh phúc của người có H.

Bộ ảnh của dự án được xây dựng trên tinh thần xóa bỏ kỳ thị đối với người có HIV, nên nó được nhấn mạnh bằng những khoảnh khắc thân mật giữa người sống với HIV và người thân của họ. Nhiếp ảnh gia Maika Elan đã truyền tải những khoảnh khắc hạnh phúc này qua các góc chụp nhiều tình cảm và màu sắc, sống động. Dù nó chỉ là góc tái hiện lại cuộc sống của người có HIV nhưng Maika đã tìm được điểm tương đồng với họ. Bởi hạnh phúc thì nào đâu có phân biệt có HIV hay không đâu...

Nụ hôn say đắm của một cặp đôi đồng tính nam, là lúc chơi đùa của 2 bố con, là lúc 2 mẹ con selfie lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc, điệu nhảy với cái ôm tình tứ của một cặp trung tuổi, cái ôm siết chặt lúc 2 cơ thể muốn hòa vào làm một… Còn gì tình và thật hơn thế. Bạn có nhìn thấy ai là người có HIV hay ai không có H hay không? Có khoảng cách nào giữa những con người ấy không hay chỉ còn tấm chân tình. Ở đây không có người có H, ở đây không có sự phân biệt, ở đây chỉ có tình yêu.

Một lần nữa chỉ là những tấm hình, những khoảnh khắc được ghi lại từ góc nhìn của Maika nhưng hơn ngàn vạn lời nói, hơn hàng loạt những thông điệp cần tuyên truyền. Người có HIV cần được sống hạnh phúc như họ có thể. Một thước phim ngắn cũng được ra mắt trong dự án để bổ trợ cho bộ ảnh của Maika.

Khoa học tiên tiến đã giúp họ có thể sống lâu, sống khỏe và hoàn toàn có thể không lây HIV cho bạn tình thì cớ gì bạn không trao cho họ ánh nhìn yêu thương, đôi bàn tay ấm và một tình yêu thực thà nhất. Thế nên việc của mỗi người chúng ta đơn giản chỉ là tìm hiểu thông tin rõ ràng hơn, thấu cảm hơn để cùng tạo một môi trường thân thiện để người có H có thể sống, yêu và hạnh phúc.

BS. John Blandford, Giám Đốc U.S. CDC cho biết: "Sự kỳ thị là một trong những cản trở lớn nhất trong việc kiểm soát dịch bệnh HIV. Trên thế giới, người sống với HIV đã gắn kết với nhau qua K=K, một thông điệp tích cực về tình yêu và cuộc sống".

Tổ Chức: U.S. CDC, HAIVN

Photographer: Maika Elan

Agency: The Lab Saigon

Đạo Diễn: Khanh Nguyen

Production House: Booncha Studio