Những nhận định "đắt giá" của chuyên gia về tính an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Chia sẻ tại Hội thảo Khoa học "An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ", theo Ths.BS Trần Lâm Hùng - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, trong bất cứ cuộc phẫu thuật nào chứ không riêng về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đều sẽ luôn tiềm ẩn những tai biến, rủi ro nhất định. Do đó, tính an toàn phải được các bác sĩ đặt lên đầu tiên trước khi thực hiện các ca phẫu thuật từ đơn giản nhất.



Theo chia sẻ của Ths.Bs Trần Lâm Hùng, những nguyên nhân tiềm ẩn gây biến chứng trong phẫu thuật nói chung và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nói riêng đôi khi đến từ sự chủ quan của đội ngũ bác sĩ cũng như người sử dụng dịch vụ. Trong đó có những lý do vô cùng nhỏ nhưng lại gây ra hậu quả rất lớn, chẳng hạn như bác sĩ và bệnh nhân chưa có sự trao đổi rõ ràng, thẳng thắn, hiểu rõ về mục đích, nhu cầu làm đẹp có thể sẽ dẫn đến những kết quả thẩm mỹ không mong muốn. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng chỉ ra nguyên nhân từ quá trình xét nghiệm lâm sàng qua loa, việc cung cấp thông tin, tiền sử bệnh từ phía bệnh nhân cũng sẽ dẫn đến những biến chứng.

Trong phẫu thuật thẩm mỹ, việc sử dụng thuốc tê, gây mê và kháng sinh cũng sẽ dẫn đến những nguy cơ xảy ra biến chứng, trong đó có sốc phản vệ và ngộ độc thuốc tê. Tuy nhiên, 2 biến chứng này hoàn toàn khác nhau, đối với đội ngũ y, bác sĩ cần phải phát hiện sớm và phân biệt rõ ràng giữa sốc phản vệ và ngộ độc thuốc tê để có thể đưa ra biện pháp xử lý đúng, vì chẩn đoán sai sẽ dẫn đến xử lý nhầm và khó tránh khỏi những rủi ro ngoài mong muốn.

Đề cao tính an toàn trong phẫu thuật nói chung và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nói riêng, TS Đỗ Quốc Huy - Phó GĐ Bệnh viện nhân dân 115 cũng cho rằng những tai biến, biến chứng đều có nguy cơ xảy ra, việc phòng bị và luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng biến mới là điều đáng quan tâm tại các cơ sở thẩm mỹ hiện nay. Ông cũng chỉ ra sai lầm trong cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp có thể dẫn đến những biến chứng và rủi ro y khoa. Trong đó, việc cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp cần được phổ biến đến tất cả không chỉ y, bác sĩ của bệnh viện mà các bộ phận gián tiếp bao gồm cán bộ nhân viên làm việc tại bệnh viện hay cơ sở thẩm mỹ.

Các sai lầm về tính tổ chức, kỹ thuật trong huấn luyện, nâng cao kiến thức cơ bản, trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu, thiết bị y tế riêng với đội ngũ y, bác sĩ và cơ sở thẩm mỹ mà cần tăng cường công tác truyền thông, tập huấn đến mọi đối tượng trong cộng đồng để có thêm hiểu biết, ứng phó kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tăng sự an toàn.

Cũng theo BS Hoàng Hữu Tùng - Phó khoa GMHS, BVTM Kangnam: "Để đảm bảo mục tiêu an toàn phẫu thuật chúng ta cần có một quy trình chuẩn dựa trên những tiêu chuẩn, hướng dẫn của Bộ Y Tế, tuân thủ nghiêm ngặt các checklist ở tất cả các khâu. Chúng ta cần giám sát lẫn nhau trong việc thực hiện tất cả các an toàn phẫu thuật."

Biện pháp đảm bảo an toàn cao trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là lựa chọn cơ sở uy tín, chất lượng để đảm bảo kết quả sau điều trị cũng như khi xảy ra các sự cố sẽ có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có thể phòng bị và xử lý tốt nhất.

Có thể nói, việc đảm bảo an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ luôn là tiêu chí quan trọng trong đào tạo, huấn luyện và thực hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tại các bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ trên cả nước. Ngoài ra, những bệnh nhân, người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ làm đẹp cũng nên phổ cập các kiến thức về an toàn trong thẩm mỹ cho mình nhằm nâng cao ý thức làm đẹp và sự hiểu biết nhất định.