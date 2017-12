Những nguyên nhân làm cho chu kì kinh nguyệt "đảo điên" khiến bạn phát sợ

aFamily.vn>Sức khỏe

11:03:00

Chu kì kinh nguyệt kéo dài không phải là hiện tượng bình thường. Lakeisha Richardson, bác sĩ chuyên khoa sản tại trung tâm y tế Greenville, Mississippi giải thích, chảy máu thường xảy đến sau 21-25 ngày và kéo dài trong khoảng từ 2-7 ngày. Nếu có chu kì kinh nguyệt ngắn hơn, bạn có khả năng chảy máu hai lần trong một tháng. Theo ước tính có khoảng 40-60% phụ nữ đang gặp phải tình trạng này.



Chu kì kinh nguyệt kéo dài không phải là hiện tượng bình thường.

Alyssa Dweck, nhà nghiên cứu kiêm tác giả của cuốn The Complete A to Z for Your cho biết, trong hầu hết các trường hợp, hiện tượng này không đáng lo ngại. Kinh nguyệt có thể thay đổi thất thường tùy theo tuổi tác, tiền sử bệnh tật. Vì vậy, bạn hãy tìm đến các chuyên gia để được tư vấn nếu tình trạng này thường xuyên tiếp diễn và gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Họ sẽ xác định nguyên nhân và đưa ra cách điều trị phù hợp cho bạn. Dưới đây là những lý do có thể đang ảnh hưởng đến chu kì kinh nguyệt:

Bạn đang dùng thuốc tránh thai nhưng lại quên uống

Quên không uống thuốc tránh thai thường gây nên hiện tượng kinh nguyệt không đều. Chuyên gia Yvonne Bohn, bác sỹ phụ khoa tại Trung tâm tiết niệu Cystex cho biết, bất cứ khi nào sử dụng loại thuốc này không đúng hướng dẫn, bạn sẽ bị chảy máu do lượng hormone bị mất đi. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nếu tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai theo đúng liều lượng, kinh nguyệt sẽ trở lại như bình thường.

Quên không uống thuốc tránh thai thường gây nên hiện tượng kinh nguyệt không đều.

Bạn đang mang thai mà không biết

Kinh nguyệt thường biến mất khi mang thai là điều ai cũng biết. Kenneth Offit, trưởng khoa sản tại Bệnh viện Denver Health (Mỹ) chỉ ra, một số phụ nữ vẫn gặp phải hiện tượng này trong thời kì sinh sản, đặc biệt là vào 3 tháng mang thai đầu tiên. Kinh nguyệt không đều có thể bắt nguồn từ nhiều lý do bao gồm hoạt động mạnh, quan hệ tình dục hoặc một khối u lành tính phát triển bên trong tử cung và cổ tử cung. Những khối u này thường nằm gần ở thành mạch máu nên có thể dẫn tới chảy máu tự phát.

Bạn bị u xơ tử cung

U xơ tử cung là khối u lành tính ảnh hưởng tới hormone. Khối u này có thể gây chảy máu giữa các chu kì, đặc biệt khi quan hệ tình dục. Chúng tạo nên những cơn đau, chướng bụng và chảy máu tự phát.

Hãy nói chuyện với các chuyên gia nếu bạn thấy các triệu chứng này. Họ sẽ chẩn đoán bệnh bằng cách siêu âm, sinh thiết tử cung và nội soi âm đạo. Mira Aubuchon, chuyên viên nghiên cứu các vấn đề phụ khoa kiêm bác sĩ tại tổ chức sức khỏe sinh sản Missouri cho biết, cắt bỏ khối u thường là biện pháp điều trị hiệu quả giúp ngăn ngừa kinh nguyệt không đều.

U xơ tử cung là khối u lành tính ảnh hưởng tới hormone.

Bạn bị viêm tử cung và cổ tử cung

Viêm tử cung và cổ tử cung có thể dẫn tới nhiều triệu chứng, bao gồm chảy máu ngoài chu kì. Vi khuẩn hoặc trùng roi âm đạo thường là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới kinh nguyệt.

Nếu gặp phải tình trạng này, bạn cần điều trị ngay lập tức. Theo Janet Choi, bác sĩ chuyên khoa sản tại trung tâm y khoa Colorado (Mỹ), các bệnh viêm nhiễm đường tình dục như trichomoniasis thường có liên hệ tới HIV.

Bạn gặp vấn đề về tuyến giáp

Tuyến giáp hoạt động bất thường có thể dẫn tới kinh nguyệt không đều. Bộ phận này chịu sự tác động của hormone kiểm soát kinh nguyệt và rụng trứng. Mona Gohara, dược sĩ kiêm bác sĩ đa khoa tại Đại học Yale, New Haven (Mỹ) cho hay, tuyến giáp cũng được kiểm soát bởi tuyến yên và vùng dưới đồi nằm bên trong bộ não. Khi bộ phận này hoạt động kém hiệu quả, kinh nguyệt sẽ xảy đến bất thường. Các bác sĩ sẽ chẩn đoán bệnh thông qua xét nghiệm máu và đưa ra liệu pháp điều trị bằng thuốc.

Tuyến giáp hoạt động bất thường có thể dẫn tới kinh nguyệt không đều.

Bạn bị buồng trứng đa nang

Theo viện Y tế Quốc gia Hoa kì, đây là hiện tượng hormone mất cân bằng ảnh hưởng tới 8-20% phụ nữ ở nước này. Hội chứng buồng trứng đa nang có thể tác động tới kì rụng trứng, làm mất cân bằng estrogen, progesterone và testosterone.

Ngoài kinh nguyệt không đều, những triệu chứng khác của bệnh bao gồm mất cân bằng trọng lượng cơ thể, mọc lông ở những nơi bất thường chỉ đàn ông mới sở hữu và ảnh hưởng tới chức năng sinh sản. Nếu nhận thấy bản thân có nguy cơ mắc bệnh này, hãy đến gặp bác sĩ để chẩn đoán càng sớm càng tốt.

Hội chứng buồng trứng đa nang có thể tác động tới kì rụng trứng, làm mất cân bằng estrogen, progesterone và testosterone.

Bạn có tế bào ung thư hoặc tiền ung thư

Thường được tìm thấy trong tử cung hoặc cổ tử cung, các tế bào tiền ung thư và ung thư có thể gây chảy máu bất thường. Eve Espey, giáo sư kiêm trưởng khoa phụ khoa tại Trường Y thuộc Đại học New Mexico cho biết, chỉ cần bất cứ khối u hay thứ gì phát triển trên bộ phận này đều có thể ảnh hưởng tới chu kì kinh nguyệt. Chảy máu ngoài chu kì hay liên quan tới ung thư buồng trứng nên bạn cần đến bác sĩ nếu thấy bất kì dấu hiệu nào. Họ sẽ chẩn đoán bằng siêu âm, sinh thiết tử cung, cổ tử cung và các xét nghiệm đặc biệt khác.

(Nguồn: Womenshealthmag)