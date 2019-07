Những nguyên nhân bất ngờ có thể khiến bạn dễ bị hình thành vết bầm tím trên cơ thể

Nếu vết bầm tím thường xuất hiện ở chân, cánh tay và các bộ phận khác trên cơ thể không rõ lý do, bạn nên cân nhắc đi khám bác sĩ. Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cách khắc phục:



Dùng thực phẩm bổ sung

Một số thực phẩm bổ sung dành cho người ăn kiêng có thể góp phần gây ra các vết bầm tím trên cơ thể. Những thành phần như cỏ thơm, tỏi, gừng, bạch quả, nhân sâm, axit béo omega-3 (dầu cá) và vitamin E tác động gián tiếp tới tiểu cầu trong máu. Do đó, vì lý do an toàn, trước khi sử dụng bất cứ loại thực phẩm bổ sung nào, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Lão hóa

Gary Goldenberg, phó giáo sư da liễu tại Trường Y Icahn trực thuộc Bệnh viện Mount Sinai giải thích, đây là hiện tượng rất phổ biến ở người trên 60 tuổi. Nguyên nhân là do da của con người mỏng hơn khi già đi và các mạch máu cũng dễ chịu tổn thương.

Cả hai điều này là lý do chính khiến những phụ nữ ngoài 60 phải đối mặt với các vết bầm tím. Da mỏng làm giảm lượng mỡ và collagen tích tụ bảo vệ mạch máu. Các mạch máu cũng mất dần tính đàn hồi nên dễ vỡ hơn.

Dù không công bằng nhưng phụ nữ có xu hướng dễ bị bầm tím hơn nam giới.

Dũng thuốc làm loãng máu



Dùng thuốc làm loãng máu để điều trị rối loạn nhịp tim hoặc chứng máu đông là lời giải thích đơn giản cho những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể. Ngoài ra, hiện nay cũng có một số loại thuốc khác sở hữu tác dụng phụ làm loãng máu ít người lưu ý tới như ibuprofen hoặc aspirin. Nhìn chung, những loại thuốc này làm giảm khả năng đông máu, từ đó kéo dài thời gian chảy máu do tổn thương mao mạch hơn bình thường.

Bbị bệnh về máu

Rối loạn đông máu và rối loạn chảy máu là những vấn đề sức khỏe có thể gây nên các vết bầm tím dễ dàng trên da. Rối loạn đông máu là tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng đến khả năng đông máu, khiến người bệnh có nguy cơ chảy máu nghiêm trọng chỉ sau một chấn thương nhẹ. Trong khi đó, rối loạn chảy máu là một dạng rối loạn đông máu nhẹ và có triệu chứng đặc trưng như chảy máu cam kéo dài, tiểu tiện đại tiện ra máu và ra nhiều kinh nguyệt.



Dùng thuốc chống trầm cảm



Thuốc ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin (SSRI) là một loại thuốc chống trầm cảm rất phổ biến. Theo nhiều nghiên cứu, các chất ức chế fluoxetine, sertraline, citalopram và bupropion trong thuốc này có thể tác động tới tiểu cầu và can thiệp vào quá trình đông máu.

Dùng thuốc corticosteroid

Loại thuốc bôi tại chỗ hoặc toàn thân được sử dụng để điều trị những vấn đề sức khỏe về da có thể khiến bạn dễ bị bầm tím. Chúng làm da trở nên mỏng hơn và dễ chịu tổn thương trước tác động nhẹ. Những loại thuốc này thường được sử dụng nhằm giảm sưng, đỏ, ngứa và các triệu chứng dị ứng khác.

Thông thường, bác sĩ sẽ kê corticosteroid dạng bôi cho người mắc các vấn đề về da như eczema và bệnh vẩy nến. Trong khi đó, dạng uống thường được khuyên dùng nhằm trị hen suyễn, dị ứng và các tình trạng viêm khác.

Thiếu vitamin

Thiếu hụt vitamin C và K có thể gây ra vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Trên thực tế, điều này rất khó xảy ra nếu bạn sống ở quốc gia phát triển và thường xuyên sử dụng thực phẩm lành mạnh. Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa lành vết thương và sản xuất collagen trên da. Do đó nếu không bổ sung đủ dưỡng chất này, các mạch máu sẽ bị yếu và dễ vỡ hơn.

Ngoài ra, thiếu máu cũng góp phần gây ra các vết bầm tím do hợp chất này là thành phần chính tạo huyết sắc tố, giúp lưu thông oxy khắp cơ thể. Các triệu chứng thiếu chất dinh dưỡng bao gồm môi khô, nứt nẻ, thèm ăn và giòn móng.

Bạn có thể mất đến 2 tuần để vết bầm tím tự lành. Mọi người không thể can thiệp gì nhiều để khiến chúng biến mất nhanh hơn. Chỉ sau vài ngày, các vết bầm tím thường được cải thiện và màu sắc thay đổi thành màu xanh lá hoặc màu vàng. Sau cùng, chúng có thể chuyển sang màu nâu nhạt trước khi lành hoàn toàn. Xuất hiện vết bầm tím nặng gây sưng đau sau phẫu thuật là dấu hiệu đáng báo động.

Bạn có thể tăng tốc độ lành vết thương bằng cách chườm đá 10 phút. Việc làm này sẽ hạn chế và làm chậm sự lan rộng của vết bầm tím.

