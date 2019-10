Những nam thần được mệnh danh "ma cà rồng" của Cbiz: Người yên bề gia thất, kẻ vẫn lông bông mãi nhớ về hình bóng trong quá khứ

Có thể nói, Tô Hữu Bằng, Lâm Chí Dĩnh hay Chung Hán Lương được xem là nam thần trong lòng người hâm mộ thế hệ cuối 8x và đầu 9x. Đến này, ở tuổi U50, khi đã trở thành các "ông chú", những nam thần này vẫn được lòng công chúng vì sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ và trẻ trung không kém độ tuổi U20.

Hiện tại, những nam thần này có người thì đã thành gia lập thất với vợ con đuề huề, người thì vẫn lang thang, phóng khoáng một mình, cũng có khi vẫn mãi đuổi theo những bóng hình của quá khứ.

Lâm Chí Dĩnh (1974)



Đứng đầu danh sách "quý ông không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ không thể thiếu vắng ông bố 3 con Lâm Chí Dĩnh. Xuất hiện tại bất cứ một sự kiện nào, "nhan sắc ma cà rồng" của anh vẫn luôn là một chủ đề được báo giới cũng như người hâm mộ quan tâm.

Năm 1991, khi mới 17 tuổi, Lâm Chí Dĩnh đã nổi tiếng với album ca nhạc đầu tay Not every long song have sweet memories và được công chúng yêu mến đặt cho biệt danh Little Whirlwind – Cơn lốc nhỏ, trở thành 1 trong 4 "Tiểu Thiên Vương" của Đài Loan.

Khó có người yêu phim võ hiệp của Kim Dung nào có thể quên anh chàng thư sinh yếu đuối, đa tình Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ do Lâm Chí Dĩnh đóng. Vẻ điển trai, thư sinh, nho nhã, nhưng cũng vô cùng phong tình của Đoàn Dự quả thật đã được Lâm Chí Dĩnh thể hiện quá xuất sắc.

Xuất hiện cùng bạn thân, nhưng Lâm Chí Dĩnh được nhận xét là trẻ hơn bạn rất nhiều

Thư sinh là thế nhưng niềm đam mê của Lâm Chí Dĩnh không hề "nho nhã" chút nào. Sở hữu cho mình hàng loạt siêu xe đắt đỏ, bản thân là một tay đua công thức F1 hiếm hoi của làng giải trí. Xuất hiện gần đây tại một sự kiện đua xe công thức F1 tại Thượng Hải, hình ảnh ông bố 3 con Lâm Chí Dĩnh xuất hiện cực phong cách với vẻ ngoài đỉnh cao như một nam sinh điển trai.

Tô Hữu Bằng (1973)

Nhìn những shoot hình dưới đây của anh chàng Ngũ A Ca, khó có thể tin rằng Tô Hữu Bằng đã bước sang tuổi 46.

Nổi tiếng khắp Châu Á sau Hoàn Châu cách cách (1997), với diễn xuất chân thật, nét đẹp nho nhã, thư sinh, đôi khi "non nớt, trẻ con" của Tô Hữu Bằng khiến người hâm mộ thời đó vô cùng yêu thích.

Từng "cảm nắng nàng "Én nhỏ" Triệu Vy và có lời hứa kết hôn với nàng "Hạ Tử Vy" Lâm Tâm Như khi cả hai 40 tuổi nhưng đến giờ Tô Hữu Bằng vẫn là một "quý ông độc thân vui vẻ". Giàu có, tài năng, nói không với scandal, hi vọng người hâm mộ sẽ được thấy chàng Ngũ A Ca ngày nào bên "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Chung Hán Lương (1974).

"Ông hoàng ngôn tình hiện tại" Chung Hán Lương quả thực đã "hack tuổi" thành công khi xuất hiện trong một sự kiện gần đây tại Thượng Hải.

Ở tuổi "ông chú" chàng luật sư Hà Dĩ Thâm ngày nào vẫn khiến trái tim bao thiếu nữ rung rinh khi sở hữu vẻ điển trai, phong tình, chuẩn "nam thần" vạn người mê của mình.

Cũng giống như chàng "Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng, Chung Hán Lương sở hữu một sự nghiệp đáng mơ ước, một đời tư sạch sẽ, hiếm thị phi và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu thành gia lập thất.

Kiều Chấn Vũ (1978)

Ngắm "dung nhan" không góc chết của Kiều Chấn Vũ ở tuổi 41 chúng ta có thể tin truyền thuyết ma cà rồng là thật. Tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh, nhưng anh lại được biết đến với danh hiệu "mỹ nam cổ trang" trên màn ảnh và lọt vào top 4 diễn viên nam cổ trang đẹp nhất, được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu "Thiên nhai tứ mỹ" cùng với Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan và Chung Hán Lương.



Mặc dù nghiệp diễn của anh còn khiêm tốn, nhưng người yêu phim không thể quên được nhân vật Âu Dương Minh Nhật quá xuất sắc của anh trong Tuyết hoa nữ thần long (2002) hoặc Âu Dương Thiếu Cung trong Cổ kiếm kỳ đàm (2013). Với vẻ đẹp "không tuổi" của mình, Kiều Chấn Vũ còn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng thời trang lớn tại Đại Lục.

Hiện tại, Kiều Chấn Vũ có một cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bên vợ (diễn viên Vương Thiến Nhất) và con trai.

Ngô Tôn (1979)



Ngô Tôn là đại diện duy nhất trong 5 nam thần "không tuổi" nói được tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và cả tiếng Brunei vì lẽ đơn giản anh là người Brunei gốc Đài Loan. Từng tốt nghiệp Đại học RMIT nổi tiếng của Úc với tấm bằng cử nhân Quản trị kinh doanh nên dễ hiểu tại sao anh lại trở thành một doanh nhân thành đạt bên cạnh một sự nghiệp ca hát, diễn xuất kha khá.

Ngô Tôn từng đóng chính trong rất nhiều phim thần tượng nổi tiếng của xứ Đài như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Công chúa nhà tôi, Lửa bóng rổ hay Nàng Juliet phương Đông. Nhưng sự nghiệp đỉnh cao của anh phải kể đến thành công của nhóm nhạc đình đám một thời – Phi Luân Hải.

Yêu cô gái lần đầu dắt tay năm 16 tuổi, dùng 23 năm hoàn thành truyện cổ tích tình yêu cho 1 người phụ nữ, không màu mè, pháo hoa, Ngô Tôn đã bí mật kết hôn năm 19 tuổi với mối tình đầu của mình.

Mặc dù đã là ông bố 2 con nhưng anh vẫn nợ bà xã xinh đẹp một đám cưới cổ tích. Có thể bà xã Lâm Lệ Oánh của anh cũng không cần một lời hứa sáo rỗng – điều không hiếm trong thế giới phù hoa showbiz này, chỉ cần họ bên nhau hạnh phúc và có một "happy ending" đáng ngưỡng mộ.