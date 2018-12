Những lý do khiến siêu phẩm hành động "Mật vụ giải cứu" hồi hộp đến từng phút giây

Hunter Killer (tựa Việt: Mật Vụ Giải Cứu) - phi vụ giải cứu nguyên thủ mới nhất của tài tử Gerard Butler đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là fan của dòng phim hành động – điệp viên. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những thước phim hành động chân thật cùng những cảnh cháy nổ hoành tráng nhất.

Clip hậu trường cảnh quay hành động dưới nước trong "Hunter Killer - Mật vụ giải cứu"

Dưới đây là những lý do tại sao khán giả không nên bỏ lỡ bộ phim kinh điển này:

Những pha hành động nghẹt thở cùng kỹ xảo tuyệt đỉnh

Mật Vụ Giải Cứu là tác phẩm xoay quanh Joe Glass (Gerard Butler đóng) - thuyền trưởng tàu ngầm Mỹ đang đóng quân ở Bắc Băng Dương. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Glass cùng các đồng đội phát hiện ra âm mưu bắt cóc tổng thống Nga, đe dọa đến hòa bình thế giới. Trong khoảng thời gian ít ỏi, ông phải tập hợp binh sĩ để giải cứu nhà lãnh đạo của Nga, qua đó ngăn chặn nguy cơ châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba.

Đến từ đội ngũ sản xuất tài năng của hai thương thương hiệu hành động đình đám là Fast & Furious và London Has Fallen (London Thất Thủ), bộ phim được ví von như London Thất Thủ "phiên bản đại dương" với nhiều cảnh quay hùng vĩ dưới nước cùng cận cảnh lực lượng tàu ngầm hạt nhân hiện đại tiên tiến bậc nhất. Bối cảnh phim cũng được đầu tư kĩ lưỡng để đem đến cho khán giả trải nghiệm sống động và chân thật nhất.

Quy tụ dàn diễn viên đắt giá

Ngôi sao Gerard Butler không còn xa lạ gì với khán giả Việt Nam. Nam tài tử đã chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình qua nhiều bộ phim ăn khách với nhiều tuyến nhân vật khác nhau, từ vị vua dũng mãnh xứ Sparta trong 300 (2006) đến người chồng lãng mạn của P.S. I Love You (2007) và mật vụ thiện chiến trong siêu phẩm hành động Olympus Has Fallen (2013), London Has Fallen. Với vẻ ngoài nam tính và thần thái sắc lạnh cực ngầu, Butler đặc biệt có duyên với các phim hành động – điệp viên – dòng phim đòi hỏi kỹ năng chiến đấu điêu luyện lẫn khả năng diễn xuất tốt.

Bên cạnh đó, nam diễn viên gạo cội Gary Oldman sau khi giành tượng vàng Oscars đầu tiên trong sự nghiệp của mình với phim Darkest Hour (2017) đã trở lại màn ảnh rộng trong vai Tham mưu trưởng Charles Donnagen. Nếu như thuyền trưởng Joe Glass phải trực tiếp đối đầu với những kẻ phản trắc dưới đáy biển sâu thì tham mưu trưởng Charles Donnegan lại phải dùng cái đầu lạnh của mình để đưa ra những quyết định tối ưu nhất cho lực lượng quân đội trên đất liền.

Sát cánh bên Tham mưu trưởng Charles Donnegan chính là Đô đốc John Fisk do rapper Common thủ vai. Sau khi hoàn tất vai diễn trong The Hate U Give (2018) và góp giọng cho bộ phim hoạt hình Smallfoot (Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu – 2018), chủ nhân của các giải thưởng Oscar, Quả Cầu Vàng, Emmy và Grammy đã được "chọn mặt gửi vàng" cho bộ phim bom tấn hành động Mật Vụ Giải Cứu

Kịch bản và cốt truyện hấp dẫn, nhân văn

Lấy câu chuyện từ tiểu thuyết ăn khách Firing Point, kịch bản phim được dàn dựng chặt chẽ với nhiều cao trào và phân đoạn làm "thót tim" người xem, đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bộ phim cũng đã mô phỏng được không gian quân sự chuyên nghiệp, nơi mà trong tình huống cấp bách nhất, mỗi quyết định của người chỉ huy có thế trả giá bằng mạng sống của cả đội.

Trên hết, bỏ qua những khác biệt về địa lý và chính trị, cho dù những người lính có chiến đấu cho bên nào thì giữa họ vẫn lắng đọng tình người đầy cao cả. Dưới đại dương sâu thẳm, những người đồng đội, hay thậm chí là những người mấy tiếng trước vẫn còn đứng ở hai đầu chiến tuyến, vẫn quyết không bỏ mặc nhau để cùng hy sinh cho mục tiêu cao cả.