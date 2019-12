Những loài cây xanh chỉ cần nghe tên đã gây biết bao thương nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp nơi sân trường

Mùa xuân sắp đến cũng là thời điểm sân trường điểm màu của những lá cây và hoa tươi tắn. Cùng điểm lại top 3 cây xanh gây thương nhớ cùng tuổi học sinh.



Cây phượng vĩ

Nói đến cây, đến sân trường chắc chắn không thể không nhắc đến cây phượng vĩ – hình ảnh đẹp nhất của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng. Cây phượng vĩ chắc hẳn đã chứng kiến quãng thời gian tuổi học trò của nhiều bạn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành dưới mái trường thân yêu.

Màu đỏ rực rỡ của hoa phượng luôn tràn đầy sức sống như chính tuổi xuân của chúng ta vậy (Ảnh: Quách Lục)

Cây bàng

Không biết từ bao giờ, cây bàng luôn gắn liền với hình ảnh sân trường, với các em học sinh. Dưới bóng cây rợp mát là nơi ưa thích để tụi nhỏ chơi đùa, tụ tập mỗi giờ giải lao. Lá bàng còn làm quạt, quả để chơi, có những cây xanh gắn bó tuổi đời cả trăm năm với ngôi trường, luôn hiền hòa và tươi đẹp.

Nắng xuyên qua lá bàng, một trong những loài cây được trồng ở bất cứ trường học nào mà chẳng ai biết nguyên nhân do đâu.

Cây điệp anh đào

In đậm trong tâm trí học sinh Quốc Học Huế là hình ảnh sân trường nhuộm hồng sắc điệp anh đào, loài hoa từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng, mang "tâm hồn lãng mạn và nhẹ nhàng của Quốc Học Huế".

Một góc hoa điệp anh đào tại trường Quốc Học Huế ( Ảnh minh họa)

Cây bằng lăng

Bằng lăng cũng mang trong mình một nét đẹp riêng mà thân thuộc với mọi lứa học sinh trong trường.

Bằng lăng tím mộng mơ gắn liền với bao thế hệ học sinh Việt Nam.

Cây me



Tụm năm tụm bảy dưới gốc cây me để chơi đùa với lá me bay, hay thi thoảng nhón vài quả me đầu mùa như một phần không thể thiếu trong kỉ niệm đẹp tuổi học trò của nhiều bạn học sinh.

Nhìn để nhớ, một phần kỉ niệm của lứa tuổi học trò.

Những hãy tưởng tượng xem nếu tất cả những cây xanh đó biến mất liệu còn không gian xanh rợp bóng mát cho học sinh nô đùa, trường học còn được trong lành. Thay vào đó việc trồng mới nhiều cây xanh hơn, không chỉ ở sân trường mà cả trong lớp học, bên cửa sổ hay hành lang để có thêm nhiều những góc xanh, không gian xanh cho học sinh học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Cũng chính từ nguồn cảm hứng đó đã nhanh chóng lan tỏa thành hành động vô cùng ý nghĩa trong chương trình trồng cây "Góc xanh học đường – Gieo lộc ước mơ", một hoạt động trong dự án Tết của nhãn hàng OMO, khuyến khích các bé tận hưởng Tết ý nghĩa với thông điệp "Vui trồng Lộc Tết, lấm bẩn gieo điều hay". Chương trình giúp các em học sinh duy trì thói quen gần gũi với thân nhiên, mang đến giá trị và tầm quan trọng của cây xanh ngay trong những góc học tập thường ngày.

Chuỗi hoạt động "Góc xanh học đường – lấm bẩn gieo lộc ước mơ" đang diễn ra sôi nổi tại nhiều điểm trường trên cả nước.





Nhiều cây xanh được chính các em học sinh lựa chọn và gieo trồng ngay trong lớp học, sân trường.

Chương trình được hàng ngàn học sinh tại hơn 4.000 trường tiểu học trên cả nước hưởng ứng tham gia. Mỗi góc học tập được các em học sinh thỏa sức sáng tạo, mang diện mạo và thay một chiếc áo mới tươi đẹp hơn, xanh hơn và trong lành hơn. Những mầm xanh được chọn lọc, vun đắp trong ngăn bàn học nhỏ, các góc lớp học hay còn phủ xanh cả sân trường. Mỗi hạt giống được các em gieo trồng sẽ là giấc mơ và hoài bão được gửi gắm, để mong chờ một tương lai sống xanh, sống hạnh phúc hơn.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các em nhỏ về vai trò và giá trị của cây xanh.

Trồng cây đâu chỉ đơn giản là đặt cái cây đó xuống đất là xong, việc ươm mầm, gieo hạt, chăm sóc nó lại càng khó khăn và thử thách hơn. Với các em học sinh, trồng một cây xanh là góp phần mang đến không gian học tập xanh, có trách nhiệm hơn với thiên nhiên và quan trọng là những ước mơ được gửi gắm vào từng mầm xanh sẽ được vun đắp từng ngày. Mỗi chúng ta cũng có thể trồng một cây xanh cho riêng mình để nuôi dưỡng ước mơ, hi vọng và cùng chung tay vì một tương lai xanh, tốt đẹp hơn!