Những lần vai chính bị diễn viên phụ chiếm sóng trắng trợn: Triệu Lệ Dĩnh là người nhận cái kết thảm nhất

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng một bức ảnh ẩn ý làm dấy lên tin đồn đoàn phim Hữu Phỉ cải biên sai lệch nguyên tác. Ngay sau đó, đoàn phim cũng bị công chúng lên tiếng tố cáo thiên vị cho nữ phụ Chu Khiết Quỳnh.

Ngoài việc tăng đất diễn, Chu Khiết Quỳnh còn được thêm tuyến tình cảm với Vương Nhất Bác.

Kịch bản sẽ thêm tình tiết nữ phụ trở thành người yêu đơn phương hy sinh thầm lặng, liên tục cứu giúp nhưng không để nam chính biết được.

Hành động này không chỉ gây sai lệch nguyên tác mà còn ảnh hưởng đến hình tượng nữ chính do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận. Sau khi lùm xùm Triệu Lệ Dĩnh bị Chu Khiết Quỳnh chèn ép xuất hiện, công chúng đã bày tỏ bức xúc bằng cách chỉ ra hàng loạt vụ việc tương tự trong những năm gần đây.

1. Mạnh Tử Nghĩa - Trần Tình Lệnh



Trước khi đạt được thành công ngoài mong đợi, Trần Tình Lệnh từng bị khán giả tẩy chay kịch liệt. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin Mạnh Tử Nghĩa, người thủ vai Ôn Tình sẽ có thêm tuyến tình cảm với nhân vật Ngụy Vô Tiện. Từ những video hậu trường, nữ diễn viên bị phát hiện được tăng đất diễn khá nhiều.

Thậm chí, tin đồn Mạnh Tử Nghĩa dùng tiền hối lộ đoàn phim để nâng nhân vật Ôn Tình lên làm nữ chính cũng nhanh chóng xuất hiện. Trước áp lực từ dư luận, nhà sản xuất Trần Tình Lệnh đã phải bám sát nguyên tác và nhờ vậy mới có thành công hiện tại.

2. Mạnh Mỹ Kỳ - Tru Tiên

Theo công bố của nhà sản xuất bộ phim điện ảnh Tru Tiên, Lý Thấm sẽ đảm nhận vai nữ chính Lục Tuyết Kỳ. Thế nhưng, phân cảnh của nữ diễn viên lại bị cắt xén nghiêm trọng khiến cô không khác gì vai diễn khách mời.

Nhân vật Bích Dao do Mạnh Mỹ Kỳ thủ vai được tăng nhiều đất diễn và phân cảnh tình cảm với nam chính. Thậm chí, nữ diễn viên và Tiêu Chiến còn có một nụ hôn màn ảnh gây bão mạng xã hội Weibo. Vụ việc này từng lên vị trí No.1 trên bảng Hot Search và trở thành chủ đề tranh cãi lớn.

3. Bạch Lộc - Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng là bộ phim kể về chuyện tình của Sở Ngọc và Dung Chính tuy nhiên diễn viên phụ lại lấn át hoàn toàn cặp đôi chính. Nhân vật Hoắc Toàn của Bạch Lộc được biên kịch Vu Chính ưu ái, chiếm phần lớn thời lượng bộ phim. Trong khi vai trò Sở Ngọc do Quan Hiểu Đồng đảm nhiệm ngày càng mờ nhạt thì vai diễn Hoắc Toàn lại dần nổi bật vào những tập cuối cùng.

Điều oái oăm hơn chính là việc Bạch Lộc đảm nhiệm một lúc hai vai là Hoắc Toàn và Lạc Uẩn. Điều này khiến khán giả bức xúc khi xuyên suốt bộ phim đều thấy sự xuất hiện của hai nhân vật này.

4. La Vân Hi - Hương mật tựa khói sương

Trong phim Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi đảm nhiệm vai Dạ thần Nhuận Ngọc. Lùm xùm xảy ra khi khán giả phát hiện La Vân Hi được tăng đất diễn xuyên suốt 13 tập phim. Đỉnh điểm là ở tập 29, nếu Đặng Luân chỉ xuất hiện vỏn vẹn một phút thì La Vân Hi lại chiếm sóng đến 22 phút. Thậm chí, biên kịch còn bị tố cố tình tẩy trắng cho Dạ thần Nhuận Ngọc khiến nhân vật này nhận được nhiều sự yêu thích.

Dù Hương mật tựa khói sương đã khép lại một thời gian dài nhưng lùm xùm giữa La Vân Hi và Đặng Luân vẫn chưa kết thúc. Khi vụ việc Triệu Lệ Dĩnh bị Chu Khiết Quỳnh chèn ép xảy ra, câu chuyện La Vân Hi được tăng đất diễn tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận. Thậm chí, người hâm mộ của hai nam diễn viên còn đang đấu đá nhau trên mạng xã hội.

5. Tào Hi Văn - Thời gian tươi đẹp của anh và em

Trước lùm xùm Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh từng bị nữ phụ lấn át trong bộ phim Thời gian tươi đẹp của anh và em. Nội dung phim kể về chuyện tình yêu lãng mạn của Lâm Thiển và Lệ Trí Thành tuy nhiên nữ phụ Tào Hi Văn mới là diễn viên xuất hiện nhiều nhất. Sau khi bộ phim đi được nửa đoạn đường, Tào Hi Văn bắt đầu lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong suốt những tập còn lại.



Điều này khiến Tào Hi Văn vướng tin đồn sử dụng tiền chi phối biên kịch tăng đất diễn cho mình dưới danh nghĩa nhà đầu tư. Trước áp lực dư luận, nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích trên Weibo cá nhân: “Tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào cọ nhiệt ai cũng như không muốn giẫm đạp lên ai cả. Nếu như tôi thật sự là người như thế, thật sự có ý nghĩ này thì không cần đợi đến tuổi của “bà cô” mới có ý nghĩ này chứ, phải không?”.