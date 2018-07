Những khoảnh khắc lạc quan hài hước trong đợt mưa bão vừa qua giúp dân tình an ủi nhau, ngày xấu trời cũng không tệ lắm

Mưa ngập đồ đạc trôi lềnh bềnh, nhưng không sao, thế thì bố con ta chơi thuyền trên phố luôn! Nhưng có ai để ý điều gì đặc biệt không nhỉ? Đó chính là dòng chữ đuổi mưa trên cái ô đấy:"Rain, rain go away! Come again another day" (ảnh: Tuấn Trần)