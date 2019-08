Những hành vi xấu của con – mẹ cần chấn chỉnh ngay kẻo hối không kịp

Trẻ nhỏ đang độ tuổi học ăn, học nói, học cách giao tiếp và va chạm với thế giới rộng lớn, mẹ phải hết sức chú ý đến từng hành động nhỏ của con để kịp thời uốn nắn những hành vi chưa đúng. Nếu không được uốn nắn, dạy bảo kịp thời, những lời nói, hành động xấu sẽ ăn sâu vào tiềm thức của trẻ, vô tình trở thành thói quen và tính cách của trẻ. Hậu quả là khi lớn lên trẻ sẽ rất khó để dạy bảo đúng mực và trở thành người biết cư xử lễ độ.

Tất nhiên không phải hành động nào của trẻ cũng xấu, cần uốn nắn ngay, bởi cũng có những trường hợp trẻ đang muốn thể hiện cái tôi của bản thân, quan điểm cá nhân và khám phá thế giới. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ có thể bỏ qua và tự bao biện rằng con dần khắc sẽ tự biết đúng sai.

Khi con thể hiện hành vi xấu, cho dù có phù hợp lứa tuổi hay không, mẹ cần tạo ra vài thay đổi để ngăn chặn hành vi xấu đó càng sớm càng tốt (Ảnh minh họa)

Việc mẹ tự quan sát và phát hiện những dấu hiệu không tốt của con sẽ giúp dạy bảo con kịp thời và hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu thấy con có những hành vi xấu sau đây, mẹ cần nhanh chóng giúp con điều chỉnh cho con mình và giúp bé nhận ra điều nên và không nên làm.

1. Trẻ ăn vạ, khóc lóc cả chỗ đông người hay ít người.

2. Liên tục rên rỉ, mè nheo ngay cả trong giao tiếp bình thường.

3. Luôn trả lời "Không", phản đối mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất.

4. Tập trung vào những sự việc tiêu cực.

5. Luôn bắt bố mẹ, người lớn phải "hối lộ" mới chịu nghe theo.

6. Nổi giận khi gặp ý kiến bất đồng với mình.

7. Nhanh chóng thất vọng khi sự việc không theo ý muốn.

8. Cảm thấy khó khăn khi phải từ bỏ một vấn đề nhỏ nào đó.

9. Chỉ tập trung vào việc người khác có thể làm được gì cho mình.

10. Cười cợt, chế giễu bạn.

11. Nhất định không bao giờ chịu chia sẻ đồ chơi với bạn.

12. Tỏ ra thô lỗ, không biết tôn trọng người lớn.

13. Phóng đại sự việc, thậm chí đặt điều.

14. Không quan tâm đến cảm xúc, ý kiến của người khác.

15. Đòi hỏi, yêu cầu người khác phải làm theo ý mình.

16. Hiếm khi hài lòng hoặc vui vẻ.

17. Luôn cho rằng mình xứng đáng, mình đúng nhất.

Elaine Rose Glickman, tác giả cuốn sách "Your Kid's a Brat and It's All Your Fault" (tạm dịch "Con bạn là đứa trẻ hư và tất cả đều do lỗi của bạn") cho biết: "Tôi nghĩ, phần lớn mọi người có thể đã biết khi nào con họ hư nhưng không muốn đối mặt với sự thật này. Rất nhiều vấn đề liên quan tới chuyện con hư là lỗi của cha mẹ hay ít nhất việc này trở thành trách nhiệm của cha mẹ".

Khi phát hiện con có những biểu hiện tiêu cực và hành vi xấu, mẹ hãy tìm phương pháp để dạy bảo con biết cư xử hơn. Cụ thể bằng các cách sau:

- Tin vào trực giác của chính mình: Khi nghi ngờ con có những hành vi xấu, lời nói chưa đúng mực, hãy đối diện và tìm cách xử trí thay vì phớt lờ, bỏ qua hay cho rằng đó chỉ là một đứa trẻ và chúng chưa biết gì.

- Không để trẻ lặp lại những cách nói thiếu lễ phép: Nếu con có xu hướng nói chuyện với cha mẹ hay những người lớn tuổi một cách thiếu lễ phép, như khi đòi hỏi hay gắt gỏng bạn phải cho trẻ thứ gì đó, hãy đừng để trẻ quen làm như vậy. Mẹ cần giải thích cho con cách phù hợp để đề nghị ai đó làm gì cho mình và để trẻ biết rằng trẻ hoàn toàn có thể thực hành cách ứng xử phù hợp ấy.

Trẻ cần học cách cư xử đúng mực, tôn trọng người khác (Ảnh minh họa)



- Yêu cầu trẻ tôn trọng trong mọi hoàn cảnh: Dù ở nơi riêng tư hay chốn công cộng, con đều cần phải tỏ thái độ tôn trọng, lễ phép. Nếu con tỏ thái độ kém tôn trọng bố mẹ trước mặt những người lớn khác hay trước mặt bạn bè của con, thì bố mẹ cần nói chuyện nghiêm túc với con thay vì cố gắng tự mình lý giải hành động của con hay là mất công giải thích cho người khác.

- Không chấp nhận cách hành xử xấu: Nếu con không có hành vi hợp lứa tuổi, đừng cho qua và tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giai đoạn trong hành trình phát triển của con. Bởi những hành vi xấu này cứ thế sẽ tiếp diễn và ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian nếu cha mẹ không đặt ra những kỳ vọng cụ thể cho cách ứng xử của con từ sớm.

- Đừng xem nhẹ những cơn mè nheo nơi công cộng: Khi trẻ giận dữ, ăn vạ ở một nhà hàng hay siêu thị và bao ánh mắt người lạ đang nhìn vào con, cách giải quyết đưa con tránh khỏi nơi đó không có nghĩa là đã giúp xoa dịu tình hình hoàn toàn. Khi mẹ phớt lờ hành vi xấu của con, chúng nhanh chóng học được rằng, không những không cần nghe lời bố mẹ mà còn chẳng cần phải tôn trọng mọi người xung quanh.

- Khuyến khích con diễn tả cơn giận: Mẹ nên khuyến khích con diễn tả cơn giận của trẻ, không nên để con khoá chặt cảm xúc giận dữ trong lòng. Ngay cả khi trẻ cáu kỉnh, giận dữ, chúng cần học được đâu là cách đúng và đâu là cách sai để đối mặt với những cảm xúc đó. Nhưng có nhiều cách để trẻ diễn tả cảm xúc mà không phải cào cắn hay đấm đá và chính cha mẹ là người phải dạy con kỹ năng này.

- Không bỏ qua những hành động xấu của con: Không phải lúc nào con cũng cư xử tệ. Do đó, bố mẹ dễ dàng tập trung vào những lần hành xử tốt của con và nhẹ nhàng bỏ qua những lần hành động xấu. Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát con bằng cái nhìn toàn diện, để nhận ra khi nào con có hành vi xấu và để trẻ có cơ hội học hỏi từ lỗi lầm của mình.

Nguồn: POP