Những hành trình mang đến sự an nhiên cho tâm hồn

Bhutan – vùng đất hạnh phúc không tính bằng vật chất mà được đo bằng những giá trị tinh thần

Nếu cuộc sống của các quốc gia khác trên thế giới, người dân bị áp lực mua nhà đẹp, sắm xe sang thì ở Bhutan, người dân lại hài lòng và hạnh phúc với những gì họ có. Họ ít chú trọng đến vật chất nhưng lại tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên xung quanh nhiều hơn. Đến với Bhutan, du khách sẽ được trải nghiệm hành trình kết hợp giữa đi xe và đi bộ sâu vào những làng mạc hẻo lánh, đi thăm những ngôi đền cổ kính cùng những tu viện nằm trên núi cao để cảm nhận được vẻ thanh bình và cuộc sống khác biệt rõ nhất của người dân Bhutan với những miền đất khác. Đặc biệt hơn là trong chuyến khởi hành ngày 14/12, du khách còn được tham dự buổi lễ cầu may của hơn 60 nữ tu sĩ với mong muốn mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho du khách trong suốt hành trình cũng như cho cả một năm mới sắp đến.

Ấn Độ - tìm về phương Đông huyền bí và Bồ Đề Đạo Tràng

Từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm được xem là mùa hành hương của các Phật tử. Với chương trình du lịch bay thẳng thuê bao nguyên chuyến, du khách sẽ đi được hết các điểm linh thiêng nhất: Bồ Đề Đạo Tràng, Tháp Đại Giác, chùa Linh Thứu Sơn… Đoàn tham gia chuyến đi sẽ được các Hòa thượng, Cao tăng từ Việt Nam đi cùng để làm lễ tại Bồ Đề Đạo Tràng, dưới cội Bồ đề linh thiêng và lễ tại Việt Nam Phật Quốc Tự. Đơn vị tổ chức cũng chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, những vật dụng cần thiết và đặc biệt có sự tham gia, hướng dẫn của các vị sư trụ trì đi cùng đoàn.

Hàn Quốc – trải nghiệm temple stay tại quốc bảo văn hóa của xứ Hàn

Sudeoksa là một trong những quốc bảo văn hóa của Hàn Quốc. Ngôi chùa 1.500 tuổi nằm ở vùng núi Deoksungsan, cách thủ đô Seoul hai giờ đi xe trên sườn núi. Con đường vào chùa thênh thang cho người viếng chùa thỏa sức ngắm những hàng cây lá vàng lá đỏ rực rỡ đổi màu. Sudeoksa cũng là nơi thường xuyên tổ chức khóa thiền, sinh hoạt tại chùa (temple stay) cho mọi Phật tử không phân biệt quốc tịch, giới tính. Người trải nghiệm được cùng nhà chùa tham gia vào những hoạt động tâm linh độc đáo mang đậm văn hóa Hàn Quốc như trà đàm với các cao tăng, làm lồng đèn, xâu chuỗi tràng hạt, học thiền, đánh chuông và ngắm mặt trời mọc.

Nhật Bản – trải nghiệm "Thánh địa và cung đường hành hương vùng núi Kii"

Hành trình tâm linh được giới thiệu tới du khách Việt chính là "Thánh địa và cung đường hành hương vùng núi Kii", được bình chọn là di sản thế giới Unesco. Trong hành trình, du khách sẽ thực hiện lễ bái tại những ngôi đền, chùa cổ kính, nổi tiếng nhất của xứ sở phù tang, nghe cầu kinh giảng đạo, cũng như trải nghiệm nghỉ đêm tại chùa. Hành trình còn đưa du khách đến với Đền Horyuji bằng gỗ cổ nhất Nhật Bản được xây dựng cách đây 13 thế kỷ. Đền thờ Fushimi-Inari-taisha nổi tiếng với đường hầm "Zenbon Torii" với rất nhiều cổng Torii màu đỏ son nằm trong khuôn viên chùa. Chùa Thanh Thủy với lối kiến trúc độc đáo toàn bằng gỗ, toà nhà chính được thiết kế trông giống như 1 kho báu của quốc gia...

Myanmar – cảm nhận cuộc sống từ một chiều sâu khác

Myanmar được biết đến như xứ sở Phật giáo cùng hàng vạn ngôi đền, chùa tháp linh thiêng trải dài trên khắp đất nước. Đến với Myanmar bạn sẽ có cơ hội ghé thăm cố đô Yangon thanh bình cổ kính; thành phố Bago, Kyaikhtigo sở hữu hàng loạt những ngôi đền, chùa độc đáo như Chùa cổ Shwethalyaung – nơi có pho tượng Phật nằm dài 55m, chùa Đá Vàng - nơi thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên núi… Tất cả tạo nên một Myanmar an bình trong lòng người. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, tức là vào mùa khô và khí hậu mát mẻ, là khoảng thời gian đẹp nhất để du khách khám phá Myanmar, viếng chùa, gặp gỡ và đàm đạo cùng những vị tăng ni Phật tử, cảm nhận cuộc sống từ một chiều sâu khác với niềm tin tâm linh bất diệt.

Du khách đăng ký tour du lịch tâm linh (Myanmar, Ấn Độ, Bhutan, Nhật Bản, Hàn Quốc) tại Vietravel Hà Nội trong giai đoạn 24/9 – 9/12 được áp dụng nhiều hình thức ưu đãi hấp dẫn:

- Hoàn tiền từ 200.000đ – 1.000.000đ/ khách cho các khách hàng đăng ký tour theo nhóm đông.

- Bốc thăm trúng thưởng tour du lịch Huế - Đà Nẵng dành cho 2 người hoặc voucher nghỉ dưỡng tại FLC 3N2Đ.

Tour khởi hành từ Hà Nội:

Charter Bhutan (5N) KH: 14/12, từ 49,9 triệu

Charter Ấn Độ (3 – 4N) KH: 4/1; 22,24/2 – Từ 27,9 – 29,9 triệu

Seoul – Chungcheonnamdo – Chùa Sudeoksa – Everland (5N) KH: 25,26,30/10; 7,21,24/11 – Từ: 22,9 triệu

Nhật Bản: Wakayama – Koya – Nara – Kyoto – Osaka (6N) KH: 15/11; 25/12/2018; 10/1; 25/2; 10/3/2019 – Giá từ: 39,9 triệu

Myanmar (4N) KH thứ 5 hàng tuần – Từ: 12,9 triệu

Tour khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh:

Myanmar (5N) KH: 20/10 – Từ 10,9 triệu

Ấn Độ - Nepal (10 ngày) KH: 22, 25/10; 14, 21/11 – Từ: 32,9 triệu

Busan – Gyeongju – trải nghiệm cầu kính Oryukdo (4N) KH: 19/10 – Từ: 20,99 triệu

Tokyo – Núi Phú Sỹ - Odaiba – Takayama – Shirakawa – Obara – Nagoya (5N) KH: 3,7,10,14,17,21,24,28/11 – Từ: 33,99 triệu

Nagoya – Obara – Shirakawa – Takayama – Odaiba – Núi Phú Sỹ - Tokyo (5N) KH: 5,12,19,24/11 – Từ: 33,99 triệu

