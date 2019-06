Những em bé chào đời với dây rốn thắt nút khiến các bác sĩ sản thót tim

1. Em bé sinh ra có dây rốn thắt nút đôi ở Sài Gòn

Ekip bác sĩ ai nấy đều thót tim khi thấy em bé chào đời với dây rốn thắt nút đôi.

Mới đây, bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ T.H (32 tuổi). Em bé chào đời trong sự thót tim của các bác sĩ do dây rốn có nút thắt đôi. Theo TS. BS Lê Thị Thu Hà - người đỡ sinh cho sản phụ, có chia sẻ rằng do nút thắt dây rốn không quá chặt và có lẽ em bé không quá nghịch nữa, nên thai kỳ của chị T.H đã diễn ra an toàn. Cũng theo bác sĩ Thu Hà đây là trường hợp khá hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

2. Mẹ mang song thai đẻ con ra dây rốn bị thắt nút liền những 5 vòng

Hình ảnh dây rốn thắt nút nhiều vòng vô cùng hiếm gặp.

Chị Nguyễn Thị Linh (ở Hải An, Hải Phòng) khi mang thai đến tuần thứ 34 bỗng thấy thai nhi trong bụng ít cử động. Đến chiều cùng ngày, chị quyết định đến khám tại khoa Quản lý thai nghén và chẩn đoán trước sinh (QLTN&CĐTS) thuộc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Tại đây, bác sĩ Trương Thị Thanh Thủy - Phó trưởng khoa QLTN&CĐTS đã thực siêu âm trên máy siêu âm 5D cho chị Linh và vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra dây rốn của em bé bị thắt nút rất nhiều vòng. Chính vì thế ekip bác sĩ đã quyết định cho chị Linh mổ cấp cứu để lấy thai luôn. Rất may mắn ca mổ đã diễn ra thành công, 2 bé gái chào đời an toàn và điều khiến các bác sĩ kinh ngạc nhất là dây rốn bị thắt nút những 5 vòng liền.



Bác sĩ Phạm Yến Vân - Trưởng khoa Phụ II cho biết dây rốn thắt nút là một hiện tượng rất nguy hiểm, nhưng may mắn là chị Linh đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường và đi khám kịp thời, nhờ thế mà đảm bảo được tính mạng các con.



3. Sản phụ 37 tuần tuổi được mổ cấp cứu kịp thời do con trong bụng bị dây rốn thắt nút

Con trai chị T bị dây rốn thắt nút 1 vòng.

Trường hợp nguy hiểm này là của sản phụ Nguyễn Minh T, sinh năm 1992, đến từ Lê Chân, Hải Phòng. Sau khi nhập viện chị T được bác sĩ trực khám, siêu âm và chẩn đoán thai ngôi đầu, tiền chuyển dạ, dây rốn thắt nút. Chị T sau đó đã được PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện hội chẩn và chỉ định mổ lấy thai. Bé trai chào đời nặng 2,8kg, dây rốn dài 50cm và thắt nút một vòng. Sau ca sinh mổ sức khỏe hai mẹ con chị T đều đã ổn định.

4. Thai phụ 18 tuổi đi khám phát hiện dây rốn thắt nút rất nguy hiểm

Hình ảnh dây rốn thắt nút 1 vòng rất chặt của em bé

Cách đây 1 năm các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một sản phụ (sinh năm 2000) đang mang thai tuần thứ 39 và đến viện khám thai định kì. Khi khám, sản phụ này không có dấu hiệu gì là sắp chuyển dạ và vẫn đi lại như bình thường.

Sau đó bác sĩ Trần Vũ Quang đã chỉ định cho thai phụ được siêu âm, làm các xét nghiệm và chạy máy theo dõi thì phát hiện "cửa mình" của thai phụ đã mở được 3 phân, ối bắt đầu phồng nên bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu cho thai phụ ngay lập tức. Trong quá trình mổ các bác sĩ đã phát hiện dây rốn của thai nhi bị thắt 1 nút rất chặt, nhưng rất may sức khỏe của bé không sao cả.



5. Sản phụ 35 tuổi có tiền sử mang thai đáng lo ngại, khi đẻ mổ bác sĩ phát hiện thêm sự thật đáng sợ

Cận cảnh dây rốn thắt nút vô cùng nguy hiểm.

Sản phụ N.T.L (35 tuổi) đã từng mang thai nhiều lần nhưng hai lần gần nhất đều không giữ được đứa bé. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) đã tiến hành thăm khám cho sản phụ ở tuần 28 tuần thì phát hiện chị N.T.L mắc bệnh đái tháo đường. Khi thai kỳ còn 2 tháng cuối, bác sĩ còn phát hiện vòng đầu của thai nhi không tăng.



Chính bản thân chị N.T.L cũng đề nghị được sinh mổ vì không dám sinh thường, bé trai ra đời với một vòng dây rốn thắt nút. Các bác sĩ đều cho biết thật may mắn vì sản phụ chọn sinh mổ, bởi với tình trạng nguy hiểm này của bé, sinh thường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.