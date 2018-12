Những điều mới toanh chỉ có ở bom tấn "Người Nhện: Vũ trụ mới"

Bom tấn hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ Trụ Mới) được ra mắt vào dịp cuối năm nay sẽ đem tới trải nghiệm có một không hai cho khán giả bởi những điều mới mẻ mà bộ phim cài cắm. Ngoài ra bộ phim vừa đạt thang đánh giá tối đa 100% trên Rotten Tomatoes. Ngoài việc có rất nhiều Người Nhện cùng tập hợp trong một tác phẩm thì Into the Spider-Verse còn ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ mà ngay cả fan ruột của Spider-Man cũng sẽ phải há hốc mồm. Hãy cùng xem 4 điều thú vị mới toanh mà bộ phim hoạt hình này đem tới là gì?



Đánh giá từ Rotten Tomatoes có vẻ tích cực cho bộ phim từ các chuyên gia phê bình

1. Có nhiều hơn một Người Nhện trong phim

Fan sẽ có dịp tái ngộ Peter Parker kèm một dàn Người Nhện khác

Nếu như Peter Parker là Spider-Man mà chúng ta vô cùng quen thuộc thì Spider-Man: Into the Spider-Verse sẽ giúp fan không chỉ tái ngộ với anh chàng Người Nhện này mà "tiện thể" giới thiệu luôn cả một dàn Nhện mới toanh đến từ đa vũ trụ (multiverse). Bên cạnh Peter Parker nổi tiếng, Into the Spider-Verse sẽ là sân chơi của những Người Nhện bao gồm: Miles Morales, Peni Parker, Spider-Gwen, Spider-Noir hay Spider-Ham. Mỗi thành viên của nhóm Nhện lại có ngoại hình và sức mạnh đặc trưng của vũ trụ song song mà họ thuộc về, khiến ngay cả những fan cứng của Spider-Man cũng phải ngạc nhiên.

Into the Spider-Verse sẽ là sân chơi của những Người Nhện từ Vũ trụ mới

2. "Kép chính" không còn là Peter Parker

Đất diễn chính lần này không phải là Peter Parker như mọi khi

Lần này mọi sự chú ý sẽ dành cho cậu bé da màu mang hai dòng máu Mỹ và Puerto Rica có tên là Miles Morales. Dù bộ phim tề tựu rất nhiều phiên bản Nhện khác nhau, thế nhưng đây vẫn là nhân vật trung tâm của Into the Spider-Verse. Đến từ vũ trụ Marvel Ultimate, Miles sẽ là điểm nhìn cho câu chuyện trong Spider-Man: Into the Spider-Verse. Bị một con nhện đột biến cắn và từ đó sở hữu siêu sức mạnh của loài nhện, tuy nhiên ban đầu Miles chưa muốn làm siêu anh hùng ngay. Cậu chỉ quyết định đeo mặt nạ Người Nhện để hành tẩu sau khi Peter Parker của vũ trụ Ultimate đánh nhau với Green Goblin và qua đời. Thế nhưng vì cũng là một cậu bé non nớt nên Miles bên cạnh sự nghiệp siêu anh hùng cũng phải đối mặt với vô số rắc rối của tuổi trưởng thành.

Miles Morales sẽ đảm nhiệm trọng trách chính trong phần phim Người Nhện lần này

Into the Spider-Verse sẽ khám phá cuộc sống của Người Nhện mới mẻ này thay vì cuộc đời mồ côi của thanh niên mà ai cũng biết là ai đấy. Trong vũ trụ Ultimate, Miles Morales may mắn hơn Peter Parker khi cậu còn có cả bố lẫn mẹ yêu thương. Bộ phim hoạt hình bên cạnh hành trình học làm siêu anh hùng của Miles còn cho thấy những khía cạnh tình cảm gia đình mà fan Người Nhện sẽ không có cơ hội nhìn thấy ở Peter, ví dụ như tình phụ tử bền chặt giữa Miles và người cha Jefferson Davis.

3. Phong cách hoạt hình lấy cảm hứng từ truyện tranh

Khán giả đại chúng ngày nay dường như đã quá quen với các bộ phim hoạt hình có cùng một kiểu tạo hình nhân vật dễ thương theo phong cách Disney. Into the Spider-Verse sẽ không bước tiếp vào thị trường đã chật chội đó, mà mở cho mình lối đi riêng bằng phong cách hoạt hoạ độc đáo. Hai nhà sản xuất Phil Lord và Christopher Miller cho biết họ muốn bộ phim có được cảm giác như "bạn đang bước vào một trang truyện tranh" và rất hào hứng để "kể một câu chuyện theo cách mà những phim người đóng (live-action) không thể làm được."

Qua đó, hoạt hình là phương tiện điện ảnh hiệu quả nhất để vinh danh dòng truyện tranh siêu anh hùng từng rất thịnh hành, ở đó các nhà hoạt hoạ (animator) có thể sử dụng kỹ thuật vẽ tranh comic để ứng dụng vào các hình ảnh trong phim. Phần CGI được thêm vào kết hợp với các kỹ thuật chấm, kẻ của nghề vẽ truyện tranh để khiến cho bộ phim trông như được vẽ bằng tay vậy.

Spider-Man: Into The Spider-Verse mở cho mình lối đi riêng bằng phong cách hoạt hoạ độc đáo

Kết quả là Into the Spider-Verse có một "giao diện" cực độc đáo và bắt mắt giống như bạn đang lần giở từng trang truyện tranh còn thơm mùi giấy. Để có được điều này, Sony đã phải "bành trướng" đội ngũ animator của mình từ con số 60 người lên 142 người – đội ngũ hoạt hoạ đông nhất từ trước tới nay mà Sony Pictures Imageworks từng sử dụng trong một bộ phim.

Phil Lord cũng nói thêm rằng đây sẽ là "một cuộc cách mạng trong phong cách làm phim hoạt hình" khi kết hợp giữa màu phim của Sony Pictures Animation với "hương vị" từ ngòi bút vẽ của hoạ sĩ truyện tranh Sara Pichelli người đồng sáng tạo nhân vật Miles Morales theo trường phái anamorphic (nghệ thuật phối cảnh biến dạng).

4. Tập hợp dàn ác nhân đông đảo

Prowler kẻ thù rượt đuổi Miles Morales

Người Nhện tề tựu đông đảo thế này thì chắc chắn là dàn ác nhân đối đầu cũng phải ghê gớm không kém. Trong nhiều phần phim trước chúng ta có thể thấy Nhện Nhọ đối đầu với một ác nhân đã đủ "hết cả hơi", thế mà lần này Into the Spider-Verse sẽ cho khán giả thấy bè đảng kẻ xấu mà nhóm Spider-Man phải đối đầu đông đảo thế nào. Trailer của phim đã cho thấy rõ ràng ác nhân săn đuổi Miles Morales là Prowler (lồng tiếng bởi Mahershala Ali) – ông chú trời đánh có tên thật là Aaron Davis. Chính Davis là người gián tiếp khiến cháu mình là Miles bị biến thành Người Nhện khi để Morales chôm nhầm con nhện đột biến về nhà và bị cắn.

Ngoài The Prowler bay nhảy như chim thì Into the Spider-Verse còn là sân chơi của các siêu phản diện như Kingpin và tất nhiên kẻ thù không đội trời chung bao nhiêu năm Green Goblin.

Kẻ thù không đội trời chung bao nhiêu năm- Green Goblin.

Phiên bản Ultimate của Green Goblin thật khác xa so với những gì chúng ta đã thấy trên màn ảnh trước đó. Đây có lẽ là phiên bản xấu xí nhất của Norman Osborn, thế nhưng có vẻ như khá hiệu quả khi Green Goblin này (rất có khả năng) là lý do dẫn tới cái chết của Peter Parker.

Phản diện Doctor Octopus cũng có mặt, nhưng sẽ là phiên bản Ultimate cực thông minh và nguy hiểm khi gã làm chủ được những công nghệ khoa học tiên tiến.

Chưa hết, Bọ Cạp The Scorpion và Tombstone cũng có mặt trong Into the Spider-Verse.

Tay ác nhân kiêm xã hội đen Scorpion từ vũ trụ Ultimate cũng thập phần đáng sợ hơn so với những phiên bản trước của hắn.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ Trụ Mới) khởi chiếu chính thức từ 14.12.2018.