Những điều ít biết về giảng viên xinh như hot girl, ăn mặc táo bạo của trường ĐH Quốc gia đang gây sốt MXH

aFamily.vn>Đời sống

18:20:00

Nhiều người bình luận rằng "cô giáo mà sở hữu body bốc lửa sao không làm người mẫu diễn viên", ít ai biết rằng, Âu Hà My - cô giáo hot girl của trường ĐH Quốc gia có ngày sinh đúng vào 20/11, nên với My, chuyện trở thành giảng viên có lẽ là cái duyên định mệnh, cũng là điều mà cô và bố mẹ mong ước từ lâu.

Những hình ảnh đang phát tán với tốc độ chóng mặt trên MXH của cô giáo 9X Âu Hà My.

My chia sẻ: "Người ta có câu nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Có thể nói theo nghề giáo là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình, chịu ảnh hưởng lớn từ ba mẹ. Mình là con 1, nên mình luôn nghe theo ý kiến ba mẹ, trước giờ kể cả chọn trường hay học ở đâu cũng là ba mẹ chọn, và cho đến giờ phút này, mình cũng chưa bao giờ thấy hối hận điều gì cả.

Ba mẹ mình nói nhà giáo là nghề cao quý, hơn nữa sẽ rèn được cho mình nhiều đức tính tốt trong cuộc sống. Chăm chỉ học, cũng có chút năng khiếu, nên mình từng đạt giải Nhì quốc gia năm lớp 11, được tuyển thẳng, nên mình chọn ĐH Ngoại ngữ vì đã gắn bó với nơi này quá nhiều kỉ niệm".

Cách đây vài năm, cái tên của Hà My đã từng gây "bão" sau một lần cô đi coi thi, bị học sinh chụp trộm và gọi là cô giám thị hot girl.

Mới 24 tuổi, Hà My đã có thành tích học tập và giảng dạy ấn tượng.

Hiện tại, Hà My vừa giảng dạy ở khoa tiếng Pháp, vừa theo học Thạc sĩ và cũng sắp tốt nghiệp rồi. Không ít người ngạc nhiên khi biết Hà My sinh năm 1994 mà đã học Thạc sĩ và song song đi dạy, đến sinh viên trong trường bắt gặp còn nhầm tưởng cô giáo là... bạn cùng khóa.

"Sắp tới điều mình cố gắng nhất là tốt nghiệp Thạc sĩ thật tốt và đăng ký làm nghiên cứu sinh luôn. Chỉ là mình đang phân vân sẽ sang Pháp nghiên cứu hay học tại Việt Nam thôi". Vậy là tổng cộng, cô giáo hot girl đã có 18 năm đèn sách.

Một Hà My trông khác hẳn, dịu dàng nền nã trên bục giảng, được sinh viên chụp trộm suốt vì "cô xinh như hoa hậu".

Khi đến trường, Hà My ăn mặc rất dịu dàng, kín đáo và lịch sự.

Ai cũng nghĩ học nhiều thì sẽ trông "mọt sách" lắm, nhưng thực tế thì Hà My rất chú ý chăm sóc bản thân, và cô nàng cũng có gu ăn mặc khá sang chảnh. Đây vừa là điểm nổi bật, cũng là điều khiến Hà My nổi đình đám trên khắp MXH mấy ngày qua, bị dân mạng bàn tán khá nhiều.

"Mình thừa nhận phong cách ăn mặc của mình khá táo bạo và sexy. Tuy nhiên quan điểm của mình là thế này: học và làm việc hết mình thì chơi cũng phải hết mình. Trên giảng đường mình ăn mặc rất kín đáo, thường là áo sơmi, quần âu và áo vest. Những hình ảnh đó mình đã đăng tải trên facebook, thậm chí cả ảnh sinh viên chụp trộm mọi người có thể nhìn vào để đánh giá khách quan.

Còn khi ở nhà và đi chơi với bạn bè, mình nghĩ mặc theo sở thích là bình thường, tự mình biết giới hạn của việc hở đến đâu. Nhiều người hơi có cái nhìn khắt khe về chuyện đi dạy thì từ ăn đến mặc phải chuẩn mực, mình chỉ muốn mọi người nghĩ thoáng ra thôi. Giáo viên hay nghề gì cũng là con người, khi đi làm chúng ta nghiêm túc và tôn trọng ngành nghề đó mới là quan trọng".

Khi trở về cuộc sống đời thường, My lại biến thành cô nàng gợi cảm, trẻ trung đúng tuổi.

Ăn mặc quyến rũ, lại sở hữu ngoại hình thu hút, Hà My cũng vướng phải vô số lần nghi án "đập người xây lại", bị nói rằng đẹp nhờ đi thẩm mỹ. Song, cứ nhìn Hà My phiên bản tí hon cách đây 20 năm mà xem, cô nàng V-line từ trong trứng, mắt to tròn, tóc dài thướt tha, dễ thương như búp bê vậy.

Hà My tự tin khoe ảnh nhan sắc thuở bé.

Cằm đẹp, mốt từ bé nha!

Hà My trắng trẻo, dễ thương từ nhỏ.

Trên facebook, Hà My thường đăng tải những bức hình năng động, cá tính, gợi cảm, nhưng chính cô lại ngại ngùng thú nhận, bên trong mình là người sống tình cảm, hay suy nghĩ cũng hay mau nước mắt.

"Như mình đã nói, mình là con 1 nên mình rất yêu ba mẹ mình. Ba mẹ là người mình ngưỡng mộ nhất trong cuộc sống, họ vất vả định hướng và uốn nắn mình được như ngày hôm nay, nên mình rất thương ba mẹ. Và mình cũng khá nhạy cảm nữa, chứ không phải kiểu ăn chơi như mọi người nói".

Cô giáo trẻ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Bố mẹ Hà My nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con gái.

Trong mấy năm đi dạy, My cũng có nhiều kỉ niệm nhớ đời: "1 lần đang đứng giảng bài mình bị chảy máu cam, cũng hơi choáng, tí ngất. Sinh viên nháo nhác tìm giấy lau cho cô, thực sự là cảm động. Đi dạy rồi mới thấy yêu nghề như thế. Sinh viên kém mình có 2 - 3 tuổi nên mình coi như em, dễ thương lắm".



Có quan điểm sống hiện đại, cô giáo trẻ không ngại người khác nhận xét mình ra sao, miễn không phản cảm.

Đây không phải lần đầu tiên Hà My "nổi tiếng bất đắc dĩ", cô giáo 9X từng là tâm bão dư luận cách đây vài năm, khi ai đó chia sẻ hình ảnh xinh đẹp trẻ trung khi My đi coi thi. "Để nói về thị phi thì mình đã trải qua rất nhiều, cách đây mấy năm còn rầm rộ hơn bây giờ, cũng bất ngờ và đôi chút hoang mang nhưng mình vẫn xử lí được. Đương nhiên phải luôn giữ cho mình 1 cái đầu lạnh, bình tĩnh, và biết kiềm chế. Cuộc sống mà, có người yêu thương đương nhiên phải có kẻ ghét bỏ. Và có những người chỉ phán xét bằng miệng, nên mình chấp nhận đối mặt với điều đó.

Ai cũng có quá khứ, bản thân mình cũng không nhận là người hoàn hảo, nhưng mình luôn sống cho hiện tại và tương lai. Mình chỉ mong là dư luận không đưa tin quá xa, sai sự thật, vì giờ mình chỉ muốn bình yên đi làm, đi học, dành thời gian bên gia đình và bạn bè vậy thôi. Vương miện thị phi mình cũng "may mắn" được đội lên đầu rồi, mong những ai chưa tiếp xúc với mình xin đừng đánh giá qua vài bức ảnh và những lời nói một chiều. Mình không khó chịu, vì phải có những lời lẽ đó thì mới trưởng thành được. Quan điểm của mình là không đúng thì bỏ qua, đúng thì tiếp thu sửa chữa, như vậy sẽ hoàn thiện bản thân hơn".

Ngoài nhan sắc, Hà My còn được quan tâm vì chuyện tình đẹp như mơ với cựu diễn viên Hà Duy.

Cặp trai tài gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh việc bị chú ý do ngoại hình, Hà My còn được biết đến là bạn gái của Hà Duy - chàng phi công hot boy Hà thành. Hẳn ai cũng thấy anh chàng quen quen, vì ngày bé Hà Duy đóng kha khá phim, với biệt danh là "Xeko phiên bản Việt".

My tâm sự khiêm tốn: "Chuyện tình cảm của mình với anh Hà Duy, mình không muốn nói quá sâu vì không muốn kéo anh vào chuyện ồn ào lần này. Mình chỉ nói rằng anh là người đàn ông rất tốt, cực kì tình cảm, sâu sắc, trưởng thành, yêu thương mình, luôn để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mình cảm thấy may mắn khi gặp được anh và nên duyên với nhau, đối với mình, người đàn ông yêu mình thật lòng sẽ yêu quý và đối xử tốt với ba mẹ mình, ba mẹ cũng rất quý anh Hà Duy".



Cùng ngắm thêm một số hình ảnh đời thường khác của cô giáo 9X.

Hà My có gu ăn mặc rất thời trang, sành điệu.

Gia đình kinh doanh cũng có điều kiện nên Hà My có cuộc sống khá thoải mái, cô nàng thích mua sắm hàng hiệu như bao chị em phụ nữ khác.

Ngoài sở thích shopping, Hà My cũng rất hay đi du lịch, cô nàng khiến nhiều người ghen tị khi đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp...

Đi đến đâu My cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp.

Cô nàng tiết lộ, body bốc lửa cũng một phần nhờ chăm chỉ tập gym và ăn uống khoa học.