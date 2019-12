Những địa điểm vui chơi Giáng Sinh không thể bỏ qua tại TP HCM

Nếu còn băn khoăn với câu hỏi: Giáng sinh này đi chơi ở đâu mới "chất", đừng bỏ qua các gợi ý sau đây

1. Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ và các trung tâm thương mại quận 1

Nhà thờ Đức Bà (01 Công xã Paris, Quận 1) - "Chưa đi Nhà thờ, chưa biết Noel" là câu nói được nhiều người truyền tai nhau khi bàn đến các lịch trình vui chơi dịp Giáng sinh. Với lợi thế vị trí Q1, nhà thờ Đức Bà luôn quá tải mỗi khi Noel về.Cách Nhà thờ Đức Bà không xa, phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí dịp cuối tuần, cũng trở nên lung linh hơn với sắc màu Giáng sinh. Dọc con phố, những cây thông, mô hình ông già Noel, hộp quà... được dựng lên làm background giúp bạn dễ dàng lưu lại nhiều bức hình đẹp. Bên cạnh đó, khi cùng gia đình, bạn bè dạo bước trên phố Nguyễn Huệ, bạn còn được đắm chìm trong giai điệu của những ca khúc Giáng sinh tươi vui, rộn ràng.

Không khí lễ hội tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào dịp Noel. Ảnh: Báo Thể thao Tp.HCM

Còn nếu muốn trải nghiệm các hoạt động trong nhà và thuận tiện kết hợp vừa ăn tối, mua sắm vui chơi, chụp hình, những trung tâm thương mại lớn bậc nhất TP HCM cũng đều tập trung trong khu vực quận 1 như: Saigon Centre (Takashimaya), Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza Sài Gòn, Bitexco, Saigon Garden...

2. Khu xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8

Xóm đạo chăng đèn kết hoa chào đón Noel. Ảnh: Hiếu Hiếu/TheAsianparent

Nguồn gốc lễ Giáng sinh gắn liền với cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa, vì vậy Noel được xem là dịp lễ hội lớn nhất trong năm tại xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8. Mỗi ngôi nhà trong khu đều được tô điểm bởi rất nhiều đèn nhấp nháy, hang đá, cây thông, mô hình ông già Tuyết... sẽ khiến khách tham quan cảm nhận được rõ rệt hơn cả không khí Giáng sinh. Từ nhiều năm nay, đây là địa điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ và các gia đình tại TP HCM. Vì lượt khách đổ về đây lên tới hàng ngàn người nên bạn cần xuất phát sớm để có thể thoải mái chiêm ngưỡng, chụp hình tại đây. Thời gian lý tưởng là khoảng 18-19h khi tình trạng kẹt xe, tắc đường chưa xảy ra.

Ngoài xóm đạo quận 8, người dân ở cách xa trung tâm thành phố có thể lựa chọn các xóm đạo khác để trải nghiệm không khí Giáng sinh tuyệt vời như xóm đạo Gò Vấp, xóm đạo Tam Hà - quận Thủ Đức, xóm đạo Nghĩa Phát - quận Tân Bình.

3. Celadon City - điểm đón Giáng sinh quy mô ở phía Tây thành phố

Biểu diễn ca nhạc đón Giáng sinh tại Celadon City năm trước

Mỗi năm một chủ đề, sự kiện Giáng sinh tại khu đô thị cao cấp Celadon City (quận Tân Phú, TP HCM) với bản sắc riêng luôn thu hút hàng ngàn lượt khách tham dự, tạo nên một ngày hội thực sự cho các gia đình, nhóm bạn bè, đồng nghiệp... để tăng cường kết nối, thắt chặt tình thân. Vì thế, Celadon City cũng luôn góp mặt trong top những địa điểm phải đến vào dịp Noel.

Trang trí cổng vào Celadon City mùa Giáng Sinh 2019

Giáng sinh năm nay với chủ đề "The Journey of Joy - Chuyến tàu hạnh phúc" sẽ đưa khách tham quan vào một cuộc hành trình khám phá không gian rực rỡ sắc màu, trải nghiệm các trò chơi tập thể để nhận quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức cho biết họ đã mất nhiều tháng để lên ý tưởng và tái hiện bộ phim Giáng sinh kinh điển Love Actually ngoài đời thật. Từ hình ảnh đầu máy xe lửa biểu trưng cho sự khởi hành của chuyến tàu sum họp đến mô hình ông già Noel, cỗ xe tuần lộc, những giỏ quà... đều được thiết kế gần bằng kích thước thật, dựng 3D như một phim trường Hollywood, đảm bảo cho khách tham quan sáng tạo những bức ảnh.

Những hoạt động vui chơi kết nối mọi người do Gamuda Land tổ chức

Với định hướng là một nhà kiến tạo đô thị có trách nhiệm, luôn hướng đến sự phát triển bền vững, nâng cao giá trị con người và hòa hợp với thiên nhiên, Gamuda Land - chủ đầu tư của Celadon City luôn đầu tư và chăm chút tỉ mỉ cho các hoạt động xã hội, gắn kết cộng đồng. Ngày hội Giáng sinh luôn là sự kiện tiêu biểu được mong chờ hàng năm tại khu đô thị này khi thu hút được hàng ngàn người đến tham dự, đặc biệt là cư dân ở các quận huyện phía Tây thành phố như Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Q.12... Ngày hội Giáng sinh 2019 - "Chuyến tàu hạnh phúc" vào 21/12 tới đây tại Celadon City được mở cửa tự do, chào đón tất cả khách tham quan và gia đình tới tham dự. Ngay bây giờ, bạn có thể tìm hiểu thông tin về chương trình tại đây.