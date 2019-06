Những cô gái vàng trong làng làm vợ: Cứ hở ra lại nấu ăn ngon như nhà hàng thì chồng nào chả mê

Với nhiều cô bạn, bữa cơm trưa và cơm tối luôn là cơn ác mộng mỗi ngày khi phải nghĩ hôm nay ăn gì. Chưa kể trong gia đình thì dù chỉ 2 người thôi nhưng luôn có tới 3 4 5 ý kiến khác nhau, gây ra tranh luận mệt mỏi hơn gấp bội. Vì vậy nên nếu trên đời này xuất hiện một cô gái vừa đẹp, vừa tài năng lại đam mê bếp núc thì đó chính là của hiếm cần ghi vào danh mục sách đỏ.

Tự tay chuẩn bị thực đơn rồi vào bếp nấu nướng, "bộ tứ" vợ người ta thật biết cách khiến cả mạng xã hội ăn bánh gato ngập mặt. Nhìn những dĩa thức ăn nhìn thôi đã thấy ngon nức nở do chính tay Heo Mi Nhon, Mai Ngọc,... dành cho chồng con, ai cũng hiểu đây đích thị là những cô gái vàng trong làng làm vợ mà chàng trai nào cũng mong ước lấy về.

1. Heo Mi Nhon



Có chồng đảm đang như hot dad Kiên Hoàng nên hiếm khi Heo Mi Nhon phải xắn tay vào bếp. Nhưng mỗi khi trổ tài nấu nướng thì nàng hot girl đời đầu này cho ra thành phẩm rất ra gì và này nọ.

Dù tất bật công việc nhưng Heo Mi Nhon lại là 1 cô nàng nữ công gia chánh, biết ăn, biết làm chẳng thua ai.

Điều đáng nói là các món ăn yêu thích của bà mẹ 1 con đều cực kì lạnh mạnh, bổ dưỡng nhưng không kém phần bắt mắt. Vì vậy nếu có phần thi chấm điểm trình bày thì cô nàng sẽ nhanh chóng rinh ngay điểm 10 tròn trịa. Đẹp thế này quả là thật xót không dám ăn!

Đa dạng thể loại từ món chính đến bánh tráng miệng.

Fusilli pasta với nghêu và sốt cà chua đầy sắc màu và hấp dẫn.

Chỉn chu trong từng bước, đặc biệt là phần bày biện và chụp ảnh flatplay.

2. An Toe (An Vu)

Giả sử một ngày nào đó An Toe không còn làm kinh doanh nữa thì ắt hẳn An Toe đã chuyển sang làm đầu bếp tại gia. Lý do đương nhiên là vì bên cạnh thích ăn ngon thì cô cũng cực chăm chỉ bày biện, làm những món ngon.

Trông lí lắc thế này chứ An Toe đã 30 tuổi rồi.

Chẳng cần ví dụ đâu xa xôi, ngay Facebook cá nhân của cô có hẳn một album đặt tên "Bếp của Toe": Niềm vui mỗi ngày là nấu ăn và nấu ăn. Nhà có 2 người nhưng lúc nào cũng phải nấu cho 4-6 người ăn vì ngày nào cũng có bạn bè qua ăn. Bởi vậy khi chỉ 2 vợ chồng ăn thì lại thấy trống vắng, thậm chí anh trai mình còn chuyển về ngay trên nhà mình để phục vụ cái sự ăn uống cho tiện là đây!

Trái ngược với Heo Mi Nhon, An Toe có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn Việt.

"Những người được thưởng thức những bữa ăn như thế này là những người hạnh phúc nhất" - cư dân mạng để lại bình luận.

3. MC thời tiết Mai Ngọc

Sau khi lấy chồng là bạn trai hẹn hò 10 năm, MC Mai Ngọc có một cuộc sống viên mãn nhiều người mơ ước: công việc ổn định, cuộc sống sang chảnh, gia đình hạnh phúc,... Ngoài giờ làm việc trên đài truyền hình, cô thường lui về bếp và nấu nhiều món ngon cho chồng. Thi thoảng lại chia sẻ trên Facebook khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Câu đố hack não: Cơm xinh hay em xinh của Mai Ngọc từng làm cư dân mạng đắn đo suy nghĩ.

Chỉ cần có chút ít thời gian rảnh là lập tức cô MC liền đeo tạp dề, xắn tay áo và vào bếp ngay lập tức. Vốn theo style Á Đông nên trên bàn ăn nhà Mai Ngọc luôn có những món như thịt kho, cá chiên, gỏi,... cực bắt mắt.

Muốn "nịnh" chồng hay người yêu thì cứ học Mai Ngọc nấu ăn.

Đảm bảo ai cũng đổ đứ đừ.

4. Minh Hà

Theo dõi Instagram trên 40k lượt theo dõi của Minh Hà, bạn sẽ biết cô gái này dành phần lớn ảnh để chia sẻ về chuyện tình yêu xa với anh chàng điển trai Mike Đặng. Couple vừa xinh đẹp, vừa mê đi du lịch cùng nhau nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, sang chảnh hết nấc.



Vốn theo chủ nghĩa Eat Clean nên nếu chị em nào đang muốn tìm kiếm những công thức nấu ăn, thực đơn hằng ngày thì Instagram của Minh Hà là điểm bạn nên lui tới. Từ salad, nước ép rau củ đến cách để nấu món cơm gà Hội An đúng vị hay cả một nồi sườn rim vô cùng hấp dẫn đều được cô nàng chia sẻ cực kì chi tiết.

Minh Hà đẹp như thế này phần lớn là nhờ Eat Clean đó các bạn ơi.

Bù lại thì khâu trang trí món ăn của Minh Hà không quá cầu kì. Nhưng miễn sao đồ ăn ngon là chấp nhận hết mà đúng không. Rõ ràng kiếp trước chồng cô bạn - Mike Đặng đã cứu cả thế giới nên mới may mắn lấy được "cô gái vàng trong làng làm vợ" này!

Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chồng cô nàng sướng thật!