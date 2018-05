Những ca phẫu thuật thành công của mỹ nhân Hàn: Đúng là không có gì là không thể, một bước “vịt hóa thiên nga”, lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới

Từ lâu, Hàn Quốc đã nổi tiếng với công nghệ thẩm mỹ thuộc hàng tiên tiến bậc nhất thế giới. Nghệ sĩ xứ kim chi cũng thường xuyên nhờ cậy “dao kéo” để cải thiện vẻ ngoài kém sắc khi quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật. Bên cạnh những trường hợp “thảm họa” thẩm mỹ thì vẫn có không ít người đẹp ghi tên mình vào danh sách các ca “dao kéo” huyền thoại của showbiz Hàn.



Park Min Young

Tính đến thời điểm hiện tại, Park Min Young được nhận xét là một trong những ca “dao kéo” huyền thoại chứng tỏ trình độ cao cấp của nền công nghiệp thẩm mỹ Hàn Quốc. Từ khi còn nhỏ, cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh với những đường nét trung bình, không có gì nổi trội.

Bước chân vào làng giải trí, Park Min Young phải chấp nhận trải qua cuộc phẫu thuật “đập mặt xây lại” giúp khuôn mặt trở nên thanh thoát, xinh đẹp hơn hẳn. Không giống như những người đẹp “dao kéo” khác, nhan sắc chỉ có thời gian sử dụng ngắn ngủi, Park Min Young lại có khả năng duy trì vẻ đẹp nhân tạo của mình lung linh đến tận ngày hôm nay. Nhất là khi đã bước sang tuổi 32, nữ diễn viên ngày càng sắc sảo và trẻ trung.

Park Min Young mỗi lần xuất hiện là lại gây bão với vẻ ngoài xinh đẹp, trường tồn theo thời gian.

Lee Da Hae

Thời điểm mới vào nghề, Lee Da Hae đã bị nghi ngờ nhan sắc đã qua chỉnh sửa bởi những bức ảnh trong quá khứ cho thấy gương mặt của cô không hề lung linh như hiện tại với khuôn mặt vuông, đôi mắt 1 mí, chiếc mũi cao nhưng quá bé sao với tổng thể. Sau thời gian dài im lặng, đến năm 2013, ngôi sao My girl mới thừa nhận đã nhờ cậy “dao kéo” để cải thiện nhan sắc.

Sau khi trải qua cuộc đại phẫu để chỉnh sửa nhiều phần trên gương mặt mà theo cư dân mạng là gọt mặt, sửa mũi, cắt mí, Lee Da Hae đã “lột xác” trở thành nàng thiên nga lộng lẫy. Dù thời gian gần đây, nhan sắc của người đẹp 34 tuổi có phần trồi sụt nhưng cũng không thể phủ nhận, cô chính là một trong những trường hợp thẩm mỹ thành công nhất làng giải trí xứ kim chi.

Sau khi “dao kéo” thành công, Lee Da Hae ghi tên mình vào danh sách đại mỹ nhân của làng giải trí xứ Hàn.

Yoo In Na

Nhìn vào những hình ảnh trong quá khứ của Yoo In Na, chắc hẳn nhiều người sẽ không thể nhận ra đây chính là “cô bán gà” Sunny xinh đẹp, quyến rũ trong siêu phẩm Goblin. Thuở nhỏ, nữ diễn viên sở hữu gương mặt bầu bĩnh với nhiều đường nét thô kệch.

Giờ đây, không chỉ sự nghiệp thăng hoa mà Yoo In Na còn khiến công chúng ngưỡng mộ với vẻ đẹp “dao kéo” ngày càng nhuận sắc và nhiều lần lọt vào danh sách những mỹ nhân dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc.

Nana

Từ sau khi rời After School và chuyển hướng sang trở thành diễn viên chuyên nghiệp, vẻ ngoài của Nana ngày càng được chú ý hơn. Bên cạnh hình thể gợi cảm, người đẹp còn sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo. Đây chính là lý do vì sao cô nàng xuất sắc 2 lần đứng đầu danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler của Mỹ bình chọn.

Thế nhưng, Nana cũng không ít lần vướng nghi vấn thẩm mỹ khi những hình ảnh trong quá khứ của cô bị cư dân mạng “đào mộ”. Không ít ý kiến cho rằng cựu thành viên After School đã gọt cằm, mở to khóe mắt và nâng mũi để gương mặt thêm thanh thoát.

Min Hyo Rin

Nữ diễn viên Min Hyo Rin từng dũng cảm thừa nhận đã sửa mắt và răng theo yêu cầu của công ty quản lý thời mới vào nghề. Nhiều người nghi ngờ chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp của người đẹp cũng là sản phẩm “dao kéo” nhưng cô một mực phủ nhận. Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến nhận xét vẻ ngoài trong quá khứ Min Hyo Rin cũng khá ưa nhìn nhờ gương mặt sáng, bầu bĩnh và đôi mắt lanh lợi.

Min Hyo Rin là một trong nhưng sao nữ hiếm hoi dám thừa nhận “dao kéo”.

Những năm trở lại đây, Min Hyo Rin dù không hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng vẫn thường xuyên nhận được nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ và gợi cảm. Nhất là sau khi tuyên bố kết hôn với Taeyang (Big Bang), cô nàng thăng hạng cả vè nhan sắc lẫn thần thái, đi đến đâu cũng được săn đón như sao hạng A đình đám.

Kim Yu Mi

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2012, Kim Yu Mi chiếm được tình cảm của đông đảo công chúng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng. Nhờ đó, cô nàng xuất sắc giành về vương miện danh giá. Nhưng ngay sau khi đăng quang, Kim Yu Mi đã bị “bóc phốt” những hình ảnh kém xinh trong quá khứ chứng tỏ nhan sắc của cô không phải tự nhiên mà có được. Bản thân người đẹp cũng không phủ nhận từng trải qua nhiều lần phẫu thuật để cải thiện vẻ ngoài.

Kim Yu Mi là một trong những Hoa hậu Hàn nổi tiếng với vẻ đẹp nhân tạo.

Lee Da Hee

Lee Da Hee là diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ thông qua nhiều bộ phim như I can hear your voice, Secret love, The Legend, Birdie Buddy… Người ta nhớ đến cô như một diễn viên thực lực sở hữu vẻ đẹp thông minh, sắc sảo. Nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng như thế, không có gì khó hiểu khi những bức ảnh quá khứ mà Lee Da Hee muốn giấu nhẹm đi lại dễ dàng bị tìm thấy.

Có thể thấy, những năm đầu tuổi thanh xuân, Lee Da Hee sở hữu vẻ ngoài trung bình với gương mặt bầu bĩnh, chiếc mũi thấp và đôi mắt nhỏ thiếu thẩm mỹ. Sau khi dấn thân vào làng giải trí, nhan sắc của nữ diễn viên có sự thay đổi đáng kể nhờ nhiều lần “tút tát”. Lee Da Hee được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá là một trong những ca “dao kéo” thành công nhất của showbiz Hàn.

Nhan sắc của Lee Da Hee thăng hoa theo thời gian.

(Nguồn: Tổng hợp)