Những bình hoa đẹp thanh khiết của người phụ nữ dành trọn tình yêu của mình cho hoa sen

Không gian sống của gia đình người phụ nữ Hà Nội Đỗ Thu Huyền suốt một mùa hè đều dịu dàng hương thơm thoảng nhẹ của những bình hoa sen. Mỗi bông sen đều ẩn chứa trong mình nét đẹp tinh tế, mềm mại. Những bình sen không cần cắm cầu kỳ, chỉ cần một chút khéo léo và tỉ mẩn là đủ để không gian như bừng sáng với nét đẹp thanh tao, quý phái.



Chị Thu Huyền yêu sen và rất thích cắm hoa sen trang trí nhà mỗi khi hè sang.

Vốn sinh ra và lớn lên ở làng trồng hoa ở Hà Nội, chị Thu Huyền có "mối duyên" đặc biệt với hoa. Khi trưởng thành, lập gia đình, ngôi nhà chị đang ở cũng gần với nhiều gia đình làm vườn trồng hoa. Vì thế, bốn mùa Hà Nội, tổ ấm của gia đình chị luôn ngập tràn sắc hoa. Và mùa hè, chị Huyền ưu tiên đặc biệt cho sự mềm mại và hương sắc dịu dàng của sen.

Chị Thu Huyền thường chọn sen cánh kép có tên là sen Bách Diệp, bông to và nhiều cánh. Chị cũng chọn mua sen tại đầm ở Hồ Tây. Chị cho biết: "Với những người cắm hoa lâu năm sẽ dễ dàng chọn và mua được sen ưng ý. Tuy nhiên, với những người yêu sen nhưng lại khá bận rộn, không "rành" về hoa sẽ dễ mua nhầm sen với quỳ. Sen quỳ khi nở cánh thưa và không thấy các lớp cánh nhỏ bên trong. Sen kép nở ra nhìn bông to cánh dày và thấy hàng trăm lớp cánh nhỏ. Đó cũng là lý do vô cùng thú vị mà mình rất yêu sen và luôn chọn sen để cắm trong nhà vào mùa hè".

Những bình hoa sen được cắm vô cùng khéo léo.

Chị thường đặt sen ở phòng khách.

Sen dịu dàng tỏa hương khắp tổ ấm.

Những không gian chức năng như ấn tượng hơn khi có sự hiện diện của hoa sen.

Sen đẹp ngất ngây khi kết hợp với lá.

Khi mua hoa ở đầm về, chị Thu Huyền xử lý bằng cách cắt chéo gốc, cắm vào nước mát và cho thêm mấy viên đá khoảng 2h để hoa được dưỡng đủ nước. Có như vậy, khi cắm hoa sẽ nở căng cánh và đẹp tươi hơn.

Nhiều người cũng vì sen nở nhanh, mau tàn nên thường không chọn loài hoa này để trang trí cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, chị Huyền chia sẻ bí quyết: "Để bình sen nở lâu tàn, sáng sớm sau khi hoa đã nở căng cánh, mình chuyển hoa sang một chiếc bình miệng rộng, thay nước vừa đủ khoảng 20cm nước trong bình, cho tiếp thêm mấy viên đá mát tránh gió quạt và điều hòa. Theo mình, khi cắm sen nên chọn chiếc bình miệng rộng là giải pháp tối ưu".

Muốn cắm sen đẹp, theo chị Huyền, người chơi hoa phải rất kỳ công từ cách chọn hoa. Hoa sen thường nở vào sáng sớm và rất nhanh tàn. Vì thế, người yêu sen thường dành thời gian dậy sớm, pha trà và thong thả thưởng hoa. Chị Huyền cắm xong thường chọn đặt bình sen ở nơi hạn chế gió quạt và điều hòa.

Dù nhiều năm chọn sen, nhiều lần cắm sen nhưng chị Thu Huyền vẫn luôn tạo cho mình cảm xúc rất đặc biệt, yêu sen và thích cắm theo cảm hứng để có được những bình sen thật đẹp trang trí nhà mình. Người phụ nữ Hà Thành này cũng ưu ái việc cắm sen với lá, kết hợp sen với nụ và thường chọn bình có vẻ đẹp dung dị, thô mộc để toát lên vẻ đẹp trong ngần, gần gũi của sen.