Nhờ chồng cho con uống thuốc, chồng lại "sai chuyền" bố, nàng dâu bị mẹ chồng cho cái tát như trời giáng

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu xưa nay thế, như một bộ phim dài tập mãi không có hồi kết với vô số những mâu thuẫn và những tình huống bi hài ngày ngày hiện hữu. Một trăm chị em đi làm dâu thì cũng là một trăm hoàn cảnh với đủ những câu chuyện khác nhau. Người tốt phước thì được mẹ chồng hợp tính, yêu thương. Kẻ không may thì gặp mẹ chồng khó chiều, hay bắt lỗi.



Nhưng ám ảnh nhất, vẫn là những bà mẹ chồng hay bắt lỗi con dâu, đôi khi nổi giận vì những lí do hết sức lãng xẹt. Chia sẻ trên một hội kín, nàng dân T.D đã kể về uất ức khi bị ăn một cái bạt tai từ mẹ chồng vì lí do không đâu. Câu chuyện này nhanh chóng đã nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng, có lẽ vì chuyện mẹ chồng – nàng dâu vẫn luôn là chủ đề được chị em quan tâm.

(Ảnh chụp màn hình)

"Em vừa mới ăn cái bạt tai các mom ạ! Mà người đánh không phải chồng mà là mẹ chồng.

Chuyện là con em nó bị bệnh, sáng đi làm em có cho nó uống thuốc xong còn 1 loại em dặn chồng em tí cho con uống luôn cho khỏi hẳn, đi học khỏi phiền bố mẹ, còn bữa tối, em làm về em cho uống! Chồng em ở nhà cho uống mà con bị ói, sợ trễ giờ làm nên xuống nhờ bố chồng em cho uống bù loại đó, cũng không nhờ cho uống thêm chiều hay gì thêm ạ!

Trong bịch thuốc có thuốc hạ sốt loại nhẹ, chiều bố chồng em không biết nên lấy cho con em uống, đến lúc em làm về thì mẹ chồng em mắng em: "Có mồm không biết mở ra mà nhờ vả, đàn bà phải biết lo cho con chứ chồng nó đi làm thì biết cái gì, có cái mồm mà không biết nói à?"

Xong em mới nói: "Khi sáng con nhờ chồng con cho uống, con không biết chồng con lại nhờ bố mẹ thì sao con nói bố mẹ đó là thuốc gì. Con định chiều tối về con cho uống bữa nữa là đủ thuốc."

Nguyên do cũng là do nàng dâu bận việc mới để chồng cho con uống thuốc, nhưng không may bé lại bị ói hết ra. Sợ muộn làm, anh chồng lại nhờ bố chồng nhiệm vụ mà vợ đã giao phó. Nhưng bố chồng lại không rành thuốc nên lại lấy nhầm thuốc cho cháu. Thế rồi, đến chiều về thì mẹ chồng cô bỗng nổi trận lôi đình mắng chửi không thôi. Sau khi nàng dâu có giải thích thì bà lại bắt bẻ từng lời nói của cô rồi vin vào đó để tiếp tục mắng chửi.

"Xong mẹ chồng em chửi lên là nó bảo nó nhờ chồng nó chứ không mượn vợ chồng mình làm đó (nói với bố chồng em). Em có nói là con không có nói như vậy, con chỉ nói con không biết chồng con nhờ bố mẹ thôi.

Xong con em phá, em có la nó, mẹ chồng em lại bảo có vợ chồng tui ở đây mà hét vậy là hét vô mặt vợ chồng tui à? Rồi nào là tui nhịn cô này kia mà càng ngày càng làm tới! Em nhịn em không nói nữa, xong bố chồng em nói vụ cho con em uống thuốc là bố không biết, em cũng nói là con không biết chồng con nhờ bố con đi làm giờ về mà mẹ chửi con vậy. Mẹ chồng em nghe xong chạy xuống chỉ tay mặt em bảo là bữa giờ nhịn cô, rồi tát em bạt tai ạ!

Ăn xong bạt tai e đơ người, xong em nói luôn vậy con xin phép không ở được trong nhà nữa, con xin dọn ra ngoài! Và giờ chồng em đang chạy đi tìm phòng, em đã xếp áo quần để dọn đi!

Nghĩ ba mẹ nuôi từng tuổi chưa bạt tai cái nào vậy mà giờ về nhà người ta bị ăn bạt tai trong khi mình chẳng chửi cha mắng mẹ hay văng tục hỗn hào gì thấy ức quá các mom ạ!"

Nhờ chồng cho con uống thuốc, nàng dâu bị mẹ chồng đánh. (Ảnh minh họa)

T.D đã kể rất chi tiết về nguyên nhân, diễn biến sự việc dẫn tới kết quả bị ăn cái tát như trời giáng từ mẹ chồng. Dù lời văn không rõ ràng và mạch lạc nhưng đọc xong chị em nào cũng thấu hiểu và thấy uất ức thay.

Không ít chị em phẫn nộ trước sự quá đáng của mẹ chồng chủ thớt, cùng vào chia sẻ: "Khổ thân, mẹ chồng ác quá", "Mẹ chồng chị ghê gớm nên vậy đó chứ em thấy mọi việc có gì to tát đâu", "Không ưa thì quả dưa có dòi thôi mom, việc bé xé ra to rồi chửi mắng con dâu, đến khổ", "Thôi, quyết định ra riêng là đúng rồi, không ưa mà cứ sống chung thế lắm mâu thuẫn, nhịn mãi sao được"…

Bên cạnh những lời phẫn nộ, cũng có người bình tĩnh hơn, phân tích: "Bà có thái độ như vậy chắc là đang giận dỗi bạn chuyện gì trước đó rồi, nhân việc này bùng phát ra thôi. Hoặc là bạn và mẹ chồng cũng không hòa thuận gì trước đó nên bà không ưa bạn. Vì thế, bạn muốn ra ở riêng là đúng. Nhưng bạn nói ra ở riêng ngay lúc đang tranh cãi vói mẹ chồng là bạn hơi bồng bột nhé!

Có thể lúc nguôi giận, bạn sẽ ước giá lúc ấy bạn bình tĩnh hơn... Thế nên khi tức giận đừng nói cho thỏa mồm. Lấy chồng phải theo chồng mà, nên để chồng đứng ra giải quyết, chứ việc nhà bạn mình thấy chả to tát đến mức phải nói "không ở đây được nữa". Nếu vì nhiều lí do khiến bạn không muốn ở chung, thì nên chọn lúc bình tĩnh nhất để ngồi xuống, nói chuyện và xin phép bố mẹ chồng. Ý kiến cá nhân của tớ!"

Ngoài ra, một số bình luận lại lạc quan cho rằng nàng dâu này vẫn còn may mắn chán vì có được sự bênh vực và ủng hộ của chồng. Mẹ bỉm sữa T.K.H cho biết: "Em hiểu tâm lí của chị và hoàn cảnh của chị nhưng chị may mắn khi có chồng giúp, hiểu chị, yêu con nên mới đi tìm phòng ngay vậy đó.

Nhưng em cũng mong là sau khi dọn ra ở riêng chị vẫn quan tâm, chăm sóc cha mẹ chồng, vì họ đã già, dành cả đời nuôi chồng chị, do xót cháu quá mà nóng nảy thôi. Dù sao họ cũng già, và suy nghĩ có hướng bảo thủ (kiểu con dâu phải này, phải kia, chị nói lại nên họ tức)."

Quả thật đúng như mong muốn của T.K.H ở trên, dù bố mẹ chồng có quá đáng hay khó tính tới đâu, họ cũng là bề trên và dành cả đời hy sinh cho con cái. Vì thế, dù mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu lớn tới đâu, chung sống không hợp tính nết buộc phải ra ở riêng cũng đừng quên trách nhiệm báo hiếu.