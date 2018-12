Nhìn vào những đặc điểm vàng này biết ngay đây là người sinh ra mang mệnh hoàng kim, phúc lộc đầy mình có hưởng đến già cũng chưa hết

Mỗi người chúng ta sinh ra đều được thiên định cho bản mệnh riêng rẽ. Cũng giống như ngày giờ sinh, từng đặc điểm trên cơ thể của chúng ta cũng được ban cho một cách có chủ ý. Chúng chứa đựng rất nhiều bí mật về cuộc đời, con đường sự nghiệp, tài vận và hậu vận của một con người. Nếu may mắn sở hữu những đặc điểm vàng dưới đây, thì người phụ nữ xác định bản thân có tướng quý nhân, may mắn và tài lộc vây quanh, cuộc sống an nhàn, sung túc hơn người bình thường.



Mũi cao, đầu mũi tròn

Theo nhân tướng học, mũi là "cung tài bạch" liên quan mật thiết đến tài vận của con người. Mũi cao, đầu mũi tròn là tướng mũi của người lãnh đạo, có trong tay quyền lực và địa vị. Những người này sinh ra với tính cách độc lập, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận việc đi cửa sau để thăng quan tiến chức. Vậy nhưng nhờ giỏi quảng giao, họ tạo dựng được nhiều mối quan hệ làm ăn, rồi từ đó khéo léo sử dụng chúng. Phụ nữ có được tướng mũi này hậu vận cực kỳ sung túc, khi đó có thể giảm bớt khối lượng công việc mà tận hưởng sở thích khám phá, tận hưởng cuộc sống an nhàn.

Hai má đầy đặn

Người ta thường nói phụ nữ có gò má quá cao là số sát phu, má hóp trơ xương biểu hiện cuộc đời cơ cực, khốn khó. Trong khi đó, 2 má đầy đặn lại chính là phúc tướng trời ban. Những người này không chỉ thuận lợi về mặt tình duyên mà đường tài vận cũng vô cùng rộng mở. Phần lớn, họ là người hòa đồng, tính cách cởi mở, sẵn sàng dang tay giúp đỡ mọi người không chút toan tính, nhờ đó mà tích lũy được không ít phúc đức để hậu vận có thể tận hưởng. Người phụ nữ có số vượng phu, sau khi kết hôn giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chồng. Vậy nên, họ được bạn đời nâng niu, chiều chuộng như bà hoàng, về già hưởng thú vui điền viên bên con cháu.

Cằm chẻ và tròn

Cằm chẻ cho thấy đây là người phụ nữ có tài ăn nói khéo léo, dễ chiếm được lòng người. Nếu cằm đầy đặn thì chính là tướng hưởng phước. Họ tinh tế trong tình cảm nhưng sự chung thủy mù quáng đôi khi lại khiến họ trở thành nạn nhân của những gã sở khanh. Bù lại, tuổi trung niên, họ sẽ tìm được một tấm chồng tốt. Lúc này, vận khí của họ mới phát huy tác dụng, giúp cuộc sống gia đình thêm sung túc, không cần phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Vòng 3 to tròn

Người ta thường nói phụ nữ mông to là người giàu đường con cái. Trong khi đó, nhân tướng học chỉ ra rằng vòng 3 đầy đặn là biểu hiện của phụ nữ có số vận tốt. Cuộc đời của họ không phải lo lắng quá nhiều về mặt tiền bạc, đã giỏi kiếm tiền lại còn chăm dành dụm thì cả đời không sợ nghèo đói. Về mặt tính cách, họ là người kỹ tính, đầy kiên nhẫn nên chỉ cần không ngừng nỗ lực thì sự nghiệp sẽ hanh thông, đường tài vận không ngừng rộng mở.

Mắt sáng

Đôi mắt sáng thể hiện đây là con người ngay thẳng, không xu nịnh, hẹp hòi. Phụ nữ sở hữu tướng mắt này sẽ thông minh, lanh lợi hơn người bình thường. Họ là người có trách nhiệm nên khi nhận bất cứ công việc này cũng cố gắng hoàn thành nó ở mức tốt nhất có thể. Nhờ vậy mà đường công danh thăng tiến không ngừng. Đôi mắt có tài nhìn xa trông rộng nên cuộc sống của họ không khi nào phải rơi vào cảnh túng thiếu, khoản tiền tích góp trong những năm tháng làm việc cật lực sẽ mang đến cho họ cuộc sống hậu vận dễ thở và bình yên hơn rất nhiều.

Lòng bàn chân đầy đặn

Đây còn được gọi là tướng bàn chân hột xoài, biểu thị cho phúc khí dồi dào. Phụ nữ may mắn sở hữu đặc điểm này mang mệnh quý nhân, đi đến đâu may mắn cũng song hành đến đó. Dù trong người lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu nhưng họ không bao giờ có tâm lý "ngồi không ăn bát vàng", mà luôn nỗ lực chứng tỏ tài năng của mình, vậy nên được mọi người quý mến, con đường công danh rộng mở phía trước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo



(Nguồn: Tổng hợp)