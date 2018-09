Nhìn thấy hình ảnh mới nhất của CL tại show Celine, bạn sẽ thấy biết bao tin đồn giảm cân thành công chỉ là dối trá

Cùng là cựu thành viên của 2NE1, nếu như Dara "bay show" mỏi cả chân mới chiếm được spotlight thì CL chỉ cần nhúc nhích một chút tại hàng ghế đầu của Celine cũng đã đủ náo động Paris Fashion Week. Nguyên nhân rất đơn giản: cô đang quá béo!!!

Kể từ sau khi bị lộ tình trạng tăng cân mất kiểm soát, CL rất kiệm sự hiện diện tại các sự kiện thời trang. Thế nhưng lời mời của NTK Hedi Slimane đã khiến cô không thể chối từ, đành phải giấu kín thân hình "bồ tượng" trong một bộ đồ đen kín mít chừa ra mỗi bộ ngực khổng lồ tượng đánh khối kỹ lưỡng.

Nếu như một số hình ảnh selfie gần đây khiến tin đồn CL giảm cân thành công dấy lên khắp chốn thì hình ảnh cô nàng tại show Celine thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week lại như một cái tát đau điếng với người hâm mộ. Khuôn mặt không cảm xúc với trang phục đen kín mít nhưng chẳng thể giấu nổi dáng vóc sồ sề, tay còn cầm chai bia... xem ra là hình ảnh để đời đối với CL.

Dù đã đánh khối bộ ngực kỹ lưỡng nhằm câu kéo sự chú ý, thế nhưng những ai tinh ý sẽ nhận thấy CL béo đến mức khóa quần như sắp bung ra đến nơi.

Hình tượng của CL ngày càng gần với những ngôi sao như Nicki Minaj, Cardi B... thực ra cũng khá có lý bởi phong cách âm nhạc của cựu thủ lĩnh 2NE1 có khá nhiều tương đồng với trào lưu US - UK đang thịnh hành.

Ít ra CL cũng nên chịu khó tập luyện hơn nếu không muốn thành một "mệnh phụ phu nhân thừa cân" như hiện tại.

Một số khách mời khác trên hàng ghế đầu của Celine:

Lady Gaga và ngài Karl Lagerfeld

Nữ diễn viên phim "Đông Dương" - Catherine Deneuve

Biểu tượng thời trang Alexa Chung (thứ 2 từ phải qua)

Biên tập viên kiêm Fashionista Anna Dello Russo

Nhận xét về show diễn đầu tiên của Celine do Hedi Slimane "cầm trịch" rất ngắn gọn: “I'M SORRY, THE old Celine can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead.”

Những gì thấy trước mắt công chúng là những sáng tạo rất Hedi, hay gợi mở cách khác hơn là chẳng khác biệt mấy so với những gì ông từng thực hiện tại Saint Laurent nhiều năm trước. BST Xuân-Hè 2019 này bay biến sạch hoàn toàn DNA của nhà mốt Celine lừng danh.

Hình tượng người phụ nữ tri thức của Celine ưa trang phục thoải mái thư giãn, thuận tiện trong mọi hoạt động thường ngày nhưng vẫn giữ vững tinh thần thanh lịch, thiên hướng công sở... đã chẳng còn. Thay vào đó là những bóng hình mà Hedi Slimane từng kiến tạo cho Saint Laurent nhiều năm trước: táo bạo, mạnh mẽ và đầy gợi cảm. Hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều cũng như tranh luận gay gắt về sự thay đổi này.