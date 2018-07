Nhìn lại 7 phân đoạn trên cả tuyệt vời trong 2 tập cuối "Thư ký Kim sao thế?"

Thư ký Kim sao thế? sau khi lên sóng đã thật sự chinh phục được trái tim của hàng triệu khán giả không chỉ ở Hàn Quốc, châu Á mà còn cả các nơi khác trên thế giới. Nội dung phim là câu chuyện ngọt ngào, hài hước kể về mối tình được hình thành nhờ duyên phận kéo dài từ nhỏ đến lớn của cặp đôi phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) và thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Những ngày vừa qua, dù phim đã kết thúc phát sóng nhưng fan dường như vẫn chưa sẵn sàng để chia tay bộ phim này.

Thậm chí còn có những khán giả chưa theo dõi phim từ những tập đầu, vì độ phổ biến của 2 tập phim cuối cùng mà họ đã bị Thư ký Kim sao thế? cuốn hút đến mức phải đi tìm lại những tập đầu tiên để xem. Cùng giải mã lý do vì sao chỉ nhờ 2 tập cuối mà Thư ký Kim lại có thể chinh phục nhiều trái tim của khán giả đến vậy.

Mối quan hệ gắn bó thân thiết ngoài sức tưởng tượng giữa "nhạc phụ đại nhân" và Young Joon

Sự xuất hiện bất ngờ đầy thú vị của bố ruột thư ký Kim trong những tập gần cuối đã khiến phim trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Không chỉ thêm phần hài hước mà ông còn thể hiện rằng mình là một ông bố tâm lý, yêu thương con gái. Tuy từng phạm sai lầm và vấp ngã trên con đường sự nghiệp nhưng bố Mi So vẫn luôn cố gắng để trao cho các con mình những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Mới đầu, ai cũng ngỡ ông sẽ là trở ngại cuối cùng đầy khó khăn, ngăn cản Young Joon và Mi So chạm đến hạnh phúc viên mãn cuối cùng của 2 người. Thế nhưng ông lại trở thành cầu nối, khiến Mi So cảm nhận được Young Joon chính là người đàn ông phù hợp và lý tưởng nhất để cô gửi gắm cuộc đời mình.

Buổi tối đi nhậu nhẹt của nhạc phụ đại nhân và con rể tương lai đã diễn ra một cách "nghiêm túc" và kết thúc bằng dáng vẻ say quắc cần câu của 2 bố con. Cảnh 2 người khoác tay nhau nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía Mi So rồi cùng nhau gọi "con gái của bố", "cô gái của anh" quả thật đã khiến khán giả thích thú.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Bố Mi So mong rằng Young Joon sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái mình

Lời tỏ tình trong cơn say của phó chủ tịch

Mặc dù lúc nói ra câu "anh yêu em" thì Young Joon đã say bí tỉ, có khi sáng hôm sau tỉnh dậy anh cũng chẳng nhớ là mình đã nói những gì thế nhưng phân cảnh này lại khiến không ít chị em "đổ cái rầm" vì độ ngọt ngào đến mức sâu răng. Và tất nhiên là Mi So đã rất vui khi nghe được những lời này từ anh người yêu đẹp trai, giàu có rồi.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Nhờ cơn say mà Young Joon đã thổ lộ lòng mình với Mi So khiến cô nàng mỉm cười hạnh phúc

Lần đầu tiên thư ký Kim để lộ mặt đáng yêu của mình khi... xỉn quắc cần câu



Từ đầu tới cuối, Kim Mi So luôn thể hiện 2 hình tượng: một là cực kỳ chuyên nghiệp khi đi làm, hai là cực kỳ thoải mái khi ở nhà. Thế nhưng cô lại chưa bao giờ để lộ sự "đổ đốn" của mình khi say xỉn. Mi So là kiểu con gái rất coi trọng hình tượng trước mặt đồng nghiệp và đặc biệt là trước người yêu mình. Thế nên phân đoạn cô nàng uống rượu đến mức say bí tỉ, đi đứng không vững mà lại còn lúc cười, lúc khóc, khiến Young Joon cũng dở khóc dở cười theo.

Có lẽ đây cũng là giây phút hiếm hoi Kim Mi So có thể thả lỏng và tận hưởng bản thân mình một cách thoải mái nhất và tự do nói ra những suy nghĩ luôn giữ trong lòng với phó chủ tịch Lee.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Thư ký Kim "thất thủ" trước phó chủ tịch Lee vì uống say chẳng biết trời trăng gì

Màn cầu hôn đỉnh cao khiến ai xem xong cũng phải khâm phục



Tất cả mọi thứ về màn cầu hôn được Lee Young Joon chuẩn bị đều hoàn hảo đến mức không ngờ. Từ chiếc hộp đầy ắp kẹo caramel ở cửa ra vào cho đến chiếc hộp nhạc đựng nhẫn cầu hôn, đều là sự lựa chọn hoàn hảo. Màn cầu hôn của phó chủ tịch Lee đã rất được mong chờ nên trước khi lên sóng, không ít người đã lo lắng rằng nó sẽ không đạt đến mức độ đỉnh cao như mong đợi. Thế nhưng Lee Young Joon lại làm được điều đó. Không chỉ Kim Mi So cảm thấy hạnh phúc vì mình được yêu thương, nâng niu, trân trọng mà cả những chị em thích mơ mộng sau khi xem xong cũng xuýt xoa ghen tị với thư ký Kim. Cũng đã một thời gian dài trôi qua màn ảnh Hàn không có một màn cầu hôn đỉnh cao thế này rồi.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Phải cầu hôn đến... 5 lần, Young Joon mới nhận được cái gật đầu của thư ký Kim

Thư ký Kim xinh đẹp đến từng centimet trong bộ váy đen quyến rũ



Diện bộ váy đen không tay màu đen đơn giản thôi thế nhưng Kim Mi So lại đủ sức khiến người xem gục ngã vì sự cuốn hút không điểm dừng của mình. Park Min Young quả thật đã mang đến cho khán giả hình tượng một thư ký Kim xinh đẹp y như từ truyện tranh bước ra. Cô ấy thế này bảo sao phó chủ tịch Lee không đợi được mà tranh thủ mang cô về nhà nhốt lại, giữ làm của riêng cơ chứ.

Tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Mi So kinh ngạc trước sự chuẩn bị cho màn cầu hôn đầy tinh tế của Young Joon

Mi So xuất hiện như một nữ thần trong bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp



Cảnh Mi So bất ngờ xuất hiện tại phòng khách nhà Young Joon trong bộ váy cưới lộng lẫy rồi mỉm cười dịu dàng đã khiến không chỉ khiến Young Joon chết đứng mà ngay cả trái tim của khán giả xem đài cũng bị cô làm cho ngừng đập. Mi So thật sự rất xinh đẹp trong bộ váy cưới này.

Quan trọng hơn chính là lý do vì sao Mi So lại chọn thời điểm đó mà xuất hiện trước mặt Young Joon cùng với bộ váy cưới. Cô nàng cảm thấy có lỗi vì đã không nghĩ cho cảm xúc của anh trước ngày cưới, trái lại còn cãi nhau một trận khiến anh chàng không khỏi phiền muộn. Chính vì vậy mà Mi So đã chọn cách xin lỗi đặc biệt này để nói với Young Joon rằng cô thấu hiểu cảm giác của anh và sẽ không bao giờ để Young Joon phải chờ đợi mình nữa.



Tập cuối "Thư ký Kim sao thế?": Mi So bất ngờ xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh tại nhà Young Joon khiến anh thẫn thờ vì quá đẹp

Điểm dừng cho lời hứa thời thơ ấu và điểm khởi đầu cho một hạnh phúc viên mãn mãi mãi về sau

Thư ký Kim sao thế? đã mang đến cho khán giả một cái kết hoàn hảo đến từng chi tiết một và khiến họ ấn tượng lâu dài về bộ phim. Không chỉ đơn giản là một lễ cưới để khép lại hành trình tình yêu lãng mạn của Young Joon và Mi So mà đoạn kết này của phim còn mở ra một đoạn tương lai tươi đẹp cho tất cả nhân vật trong phim.

Lời hứa từ thuở nhỏ của Young Joon với Mi So giờ đây anh đã thực hiện được, anh đã thật sự cưới cô về làm vợ và bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn. Lễ cưới này như đánh dấu điểm dừng cho lời hứa ấy nhưng lại là cánh cửa mở ra một cuộc sống hôn nhân mới cho cả 2. Và cả những nhân vật phụ của phim nữa, những cặp đôi dang dở cuối cùng cũng tìm về bên nhau. Yang Cheol - Se Ra, Gwi Nam - Ji Ah, Yoo Sik - Seo Jin... cả 3 cặp đôi này đều đã tìm thấy nhau sau quãng thời gian dài tìm kiếm mảnh ghép phù hợp với mình nhất.



Và có lẽ cái kết này của Thư ký Kim sao thế? sẽ để lại ấn tượng trong lòng khán giả một thời gian dài. Mỗi khi nhắc đến một bộ phim hài lãng mạn với cái kết khiến người xem mỉm cười hài lòng thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Thư ký Kim sao thế?.