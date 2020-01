Nhìn bảng giá khách sạn, resort trong mấy ngày Tết 2020 mà choáng, nếu muốn đi du lịch thì hãy cân nhắc thật kỹ

Với nhiều bạn trẻ, ăn Tết thời nay đã không còn đóng khung trong việc ở nhà "trực" tiền mừng tuổi nữa mà còn có thêm nhiều trải nghiệm khác như du lịch chẳng hạn. Vì lẽ này nên các địa điểm nổi tiếng như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc luôn ở trong tình trạng quá tải vào những ngày Tết. Và tất nhiên, giá vé cũng nhờ đó mà tăng lên mức cao chót vót.

Theo ghi nhận, ngay từ những ngày này, việc đặt phòng du lịch vào dịp Tết cũng đã có chút khó khăn do một số nơi treo biển hết phòng. Đặc biệt, ở những resort, khách sạn hạng sang như Amanoi, Six Senses thì lại càng hiếm hoi hơn.

Đi du lịch Tết, nên hay không?

Trong một bảng thống kê nho nhỏ về giá cả mấy ngày Tết của những resort trong nước như Amanoi Ninh Thuận, Six Senses Côn Đảo, Four Seasons Resort The Nam Hải Hội An, Furuma Villas Đà Nẵng, Premier Village Đà Nẵng Resort với lựa chọn cao cấp nhất thì đang dao động từ 14 triệu đến 105 triệu mỗi đêm. Với khung giá này, hẳn nhiều bạn sẽ phải suy nghĩ kỹ càng trước khi xuống tiền đi chơi.

Bảng giá thống kê các resort vào thời điểm đầu tháng 1/2020.

Khung cảnh ở resort Amanoi, nơi có giá phòng nghỉ đắt nhất thị trường hiện tại và lại còn khó đặt khi một số ứng dụng đã báo hết phòng.

Còn lại, với những khách sạn thương hiệu quốc tế như InterContinental hay Sheraton thì giá không có thay đổi nhiều lắm, vẫn ở mức hơn 10 triệu đồng mỗi đêm. Bởi vậy, nếu có cơ hội đi du lịch mà lại muốn trải nghiệm dịch vụ hạng sang, mọi người có thể lựa chọn những nơi này để có giá mềm hơn.

Bảng giá thống kê các khách sạn thương hiệu quốc tế vào thời điểm đầu tháng 1/2020.

InterContinental Đà Nẵng là lựa chọn nên cân nhắc khi đi du lịch vào Tết này.

Trên đây là mức giá được tham khảo trên các ứng dụng đặt phòng nên sẽ có sự thay đổi tùy vào từng thời điểm. Chung quy lại, để có một chuyến du lịch vui vẻ, các tín đồ xê dịch nên kiểm tra thật kỹ mọi điều khoản phòng khách sạn, resort để tránh trường hợp "tiền mất tật mang" ngay đầu năm mới.